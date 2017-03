GNW-News: Tecan veröffentlicht Geschäftsbericht 2016 und Einladung zur Generalversammlung

Tecan veröffentlicht Geschäftsbericht 2016 und Einladung zur Generalversammlung

Männedorf, Schweiz, 21. März 2017 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 auf der Internetseite des Unternehmens www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations bekannt. Im App Store steht zudem eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung. Tecan hat die Finanzresultate 2016 bereits im Rahmen einer Medienmitteilung sowie einer Bilanzmedien- und Analystenkonferenz am 15. März 2017 veröffentlicht.

Ausserdem wurde heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group AG versandt und publiziert. Die Generalversammlung findet am 11. April 2017 statt. Die Einladung ist ebenfalls auf der Internetseite des Unternehmens verfügbar.

Über Tecan Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologie-unternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2016 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 506 Mio. (USD 511 Mio.; EUR 464 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group Martin Brändle Vice President, Communications & Investor Relations Tel. +41 (0) 44 922 84 30 Fax +41 (0) 44 922 88 89 investor@tecan.com www.tecan.com

Medienmitteilung: http://hugin.info/100384/R/2089136/788661.pdf

