GNW-News: Tecan ernennt Erik Norström zum Head Corporate Development

Männedorf, Schweiz, 2. Juni 2017 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass Erik Norström zum Leiter der Abteilung Corporate Development und Mitglied der Konzernleitung ernannt wurde. Er wird seine Tätigkeit bei Tecan spätestens zum 1. Dezember 2017 aufnehmen.

Erik Norström war in unterschiedlichen Positionen mit zunehmender Management- Verantwortung in den Bereichen Corporate Development und M&A in der Gesundheits- sowie in der Diagnostikindustrie tätig. Seit August 2015 arbeitet er als Corporate Vice President, Business Development bei Chr. Hansen Holding A/S in Dänemark (NASDAQ Copenhagen: CHR), einem globalen Anbieter im Bereich der Biowissenschaften, der natürliche Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie den Landwirtschaftssektor entwickelt. Von 2012 bis 2015 war Erik Norström als Head Business Development und M&A bei der Nobel Biocare AG in Zürich tätig, wo er das gesamte Spektrum im Bereich Business Development, Unternehmenszusammenschlüsse und Übernahmen einschliesslich der Unternehmensstrategie verantwortete. Bereits zuvor war er Head M&A and Alliances bei Nobel Biocare (2008 bis 2012). Von 2001 bis 2008 war Erik Norström als Corporate Development Director bei der F. Hoffmann-La Roche AG in Basel tätig.

Erik Norström studierte Chemieingenieurwissenschaften und machte seinen Masterabschluss an der Chalmers University of Technology in Göteborg (Schweden). Ausserdem verfügt er über einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt im Bereich Finanzmanagement (Göteborg University of Economics, Schweden). Erik Norström ist 43 Jahre alt und schwedischer sowie Schweizer Staatsangehöriger.

Über Tecan Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungs­abteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgeräte­hersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungs­stätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2016 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 506 Mio. (USD 511 Mio.; EUR 464 Mio.). Die Namen­aktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Tecan Group Martin Brändle Vice President, Communications & Investor Relations Tel. +41 (0) 44 922 84 30 Fax +41 (0) 44 922 88 89 investor@tecan.com www.tecan.com

