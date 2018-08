GNW-News: Tecan beschleunigt die Umsetzung der umfassenden Genomik-Strategie durch die Akquisition von NuGEN Technologies

Tecan beschleunigt die Umsetzung der umfassenden Genomik-Strategie durch die Akquisition von NuGEN Technologies

* Akquisition der US-amerikanischen NuGEN erweitert das Angebot von

dedizierten Lösungen um das neue Marktsegment der Reagenzien für die

Gensequenzierung (NGS) und erhöht die wiederkehrenden Umsätze

* NuGEN ist ein führender Anbieter von innovativen NGS-Kits und Reagenzien für

die Probenvorbereitung für den am schnellsten wachsenden Bereich in der

Genomik

* NuGEN wird Teil des Geschäftssegments Life Sciences Business und wird von

der globalen Präsenz sowie der starken Marktposition von Tecan bei

Instrumenten im Bereich der Probenvorbereitung für NGS profitieren

* Kaufpreis von USD 54.5 Mio. (CHF 54.1 Mio.); entspricht weniger als dem

vierfachen erwarteten Umsatz von NuGEN für das Geschäftsjahr 2018

* Tecan erwartet Verdreifachung des Umsatzes von NuGEN bis 2023

* Insgesamt erwartet Tecan einen Umsatz von mehr als CHF 75 Mio. durch die

Umsetzung der umfassenden Genomik-Strategie bis 2023, einschliesslich NuGEN

und neuer Automationsplattformen

* Abschluss der Transaktion voraussichtlich in den kommenden Wochen

Männedorf, Schweiz, 16. August 2018 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

hat heute die Akquisition der US-amerikanischen NuGEN Technologies, Inc. bekannt

gegeben. Tecan erweitert damit das Angebot an dedizierten Gesamtlösungen in das

neue Marktsegment der Reagenzien für die Gensequenzierung (NGS, Next-Generation

Sequencing). Insgesamt erhöhen sich hiermit die wiederkehrenden Umsätze von

Tecan. NuGEN ist ein führender Anbieter von innovativen NGS-Kits und Reagenzien

für die Probenvorbereitung für den am schnellsten wachsenden Bereich in der

Genomik. Kunden sind Laboratorien in der Life-Science-Forschung und in

angewandten Märkten. Als Teil des Geschäftssegments Life Sciences Business wird

NuGEN von Tecans globaler Präsenz, der bestehenden Kundenbasis sowie der starken

Position bei Instrumenten im Bereich der Probenvorbereitung für die

Gensequenzierung profitieren.

Der Kaufpreis in Höhe von USD 54.5 Mio. (CHF 54.1 Mio.) wird vollständig in bar

geleistet und entspricht einer Bewertung von weniger als dem vierfachen

erwarteten Umsatz von NuGEN für das Geschäftsjahr 2018. Tecan erwartet eine

Verdreifachung des Umsatzes von NuGEN in den nächsten fünf Jahren, indem das

Unternehmen von der globalen Präsenz und dem Ausbau der Vertriebskapazitäten in

Schlüsselregionen profitieren wird. Durch die beschleunigte Umsetzung der

Genomik-Strategie, welche durch diese Transaktion ermöglicht wird,

einschliesslich NuGEN und neuer dedizierter Automationsplattformen, die bereits

in Entwicklung sind, erwartet Tecan, durch diese Initiative bis 2023 insgesamt

über CHF 75 Mio. Umsatz zu erzielen. NuGEN arbeitet derzeit leicht defizitär,

doch erwartet Tecan einen positiven Beitrag der Transaktion zum Gewinn pro Aktie

vor transaktionsbezogenen Abschreibungen für das Geschäftsjahr 2022. Die

Transaktion wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen. Die

erwarteten Auswirkungen der Akquisition auf den Jahresabschluss 2018 von Tecan

wurden heute in einer separaten Medienmitteilung zum ersten Halbjahr 2018

beschrieben.

Dr. David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: "Die innovativen NGS-Kits und

Lösungen für die Probenvorbereitung bilden eine hervorragende Ergänzung zu

unseren marktführenden Automationsplattformen für Genomik-Anwendungen. Mit

dieser Akquisition beschleunigen wir die Umsetzung unserer umfassenden Genomik-

Strategie und erhöhen unsere wiederkehrenden Umsätze. Mit einem zusätzlichen

Angebot an dedizierten Lösungen in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche

der Life Sciences werden wir in der Lage sein, in den kommenden Jahren noch

stärker als bisher über dem Markt zu wachsen. NuGEN wird unser Kompetenzzentrum

für NGS-Reagenzien werden. Wir freuen uns sehr darauf, bald unsere neuen

Kollegen bei Tecan willkommen zu heissen."

Nitin Sood, CEO von NuGEN und designierter Vice President und General Manager

des NGS-Reagenzien-Geschäfts von Tecan, sagte: "Wir sind begeistert, uns mit

Tecan zusammenzuschliessen, um unsere führenden Technologien für die NGS-

Library-Preparation mit Tecans Kernkompetenz in Automatisierung und Detektion zu

kombinieren. So können wir unseren Genomik-Kunden komplette Lösungen anbieten.

Die globale Präsenz und die breiten Fähigkeiten von Tecan werden unsere

Innovationspipeline vorantreiben, was unseren Kunden und Mitarbeitenden

zugutekommen wird."

Ein führender Anbieter von Reagenzien für die NGS-Probenvorbereitung

NuGEN ist ein Anbieter von innovativen Probenvorbereitungslösungen für die

Gensequenzierung (NGS) sowie von Microarrays für ein breites Spektrum von

Probenarten, einschliesslich RNA und DNA aus Gewebe bzw. aus konserviertem und

präpariertem Gewebe (FFPE, Formalin-Fixed Paraffin-Embedded), aus einzelnen

Zellen sowie von Flüssigbiopsien wie beispielsweise aus Blutproben. Ein Beispiel

der Innovationskraft von NuGEN ist das neu am Markt eingeführte Library-System

Celero(TM) DNA-Seq mit NuQuant, welches Forschern einen vereinfachten Workflow

mit integrierter Quantifizierung für die DNA-Sequenzierung bietet. NGS-

Technologien verändern derzeit die Life Sciences, zum Beispiel auf dem Gebiet

der Krebsforschung, indem sie es ermöglichen, auf eine Fülle an genetischen

Informationen zurückzugreifen.

NGS-Workflows bestehen aus zahlreichen komplexen Schritten, von denen einige

durchgeführt werden müssen, bevor die Proben in den eigentlichen Sequenzierer

geladen werden können. Der entscheidende Schritt vor einer Sequenzierung ist die

sogenannte Library Preparation, in der viele Proben gleichzeitig verarbeitet

werden. Dessen korrekte Durchführung ist ausschlaggebend, damit die

resultierenden DNA-Sequenzen den ursprünglichen Proben wieder zugeordnet werden

können. Die Qualität der erzeugten Libraries hat einen wesentlichen Einfluss auf

den Sequenzierungsprozess, die Reproduzierbarkeit und Verwertbarkeit der Daten

und damit letztlich auf die gesamte Datenqualität. Bei einer grossen Anzahl von

zu verarbeitenden Proben kann die Library Preparation mehr kosten als die

eigentliche Sequenzierung.

Der Markt für NGS-Library-Preparation ist mit einer Rate von über 10% auf eine

Grösse von über einer Milliarde US-Dollar gewachsen und macht damit einen

bedeutenden Anteil des gesamten Sequenzierungsmarkts von ungefähr 6 Milliarden

US-Dollar aus. Die mit der Gensequenzierung verbundenen Gesamtkosten sinken,

wodurch die Technologie erschwinglicher wird und eine grössere Verbreitung

findet. Der stärkere Einsatz von NGS und die schnell wachsende Probenzahl

erhöhen die Notwendigkeit der Automatisierung - eine besondere Stärke von Tecan,

insbesondere im Bereich der Genomik. Durch die Automatisierung können

Laboratorien den Durchsatz erhöhen und unnötige manuelle Schritte sowie mit dem

Prozess einhergehende Fehlerquellen eliminieren. Die Produkte von NuGEN sind

automatisierungsfreundlich und bieten schnelle und einfache Workflows, mit denen

sich Zeit und Kosten pro Probe einsparen lassen. Zusammen mit NuGEN kann Tecan

die Automatisierungsexpertise und führende Marktposition nutzen, um im Markt für

Genomik-Plattformen Gesamtlösungen für die NGS-Library-Preparation anzubieten,

die dedizierte Workstations, dazugehörige Verbrauchsmaterialien sowie

differenzierte NGS-Reagenzien umfassen. Dank der globalen Präsenz sieht Tecan

Möglichkeiten, das Geschäft in Nordamerika und Europa, aber auch durch einen

Ausbau der Vertriebskapazitäten in China zu erweitern.

NuGEN wurde im Jahr 2000 gegründet und ist im Biotech-Zentrum des Silicon Valley

(Kalifornien, USA) gut verankert. Für das Unternehmen sind über 70 Mitarbeitende

tätig.

Zusätzliche Informationen sind auf der Webseite von NuGEN verfügbar:

www.nugen.com

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten

und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das

Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von

Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert.

Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen,

Forschungs­abteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische

Laboratorien. Als Originalgeräte­hersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der

Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom

jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz

gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und

Entwicklungs­stätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es

ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2017 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF

548 Mio. (USD 560 Mio.; EUR 494 Mio.). Namen­aktien der Tecan Group werden an

der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Vice President, Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

