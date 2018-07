GNW-News: Taconic Biosciences und Cyagen Biosciences geben strategische Partnerschaft bekannt

Taconic Biosciences und Cyagen Biosciences geben strategische Partnerschaft bekannt

RENSSELAER, New York, 18. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences und

Cyagen Biosciences, weltweit führende Anbieter anwendungsspezifischer

gentechnisch veränderter Nagetiermodelle und damit verbundener Services

kündigten eine strategische Partnerschaft an.



Im Rahmen der

Vertragsvereinbarungen werden die beiden Unternehmen ihre Ressourcen bündeln, um

der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft Zugang zu erstklassigen Services

im Bereich der anwendungsspezifischen Modellentwicklung und -generierung zu

bieten, die durch umfassende Fähigkeiten und hochmoderne, voll lizenzierte

Technologien unterstützt werden.

Anwendungsspezifische Tiermodelle sind für die Entdeckung neuer Wirkstoffe und

Arzneimittel von entscheidender Bedeutung. Als biologische Systeme ermöglichen

Sie wichtige Einblicke in die Dynamik zwischen einem potenziellen

therapeutischen Wirkstoff und einem lebenden Organismus.

Mit über zwanzig Jahren Erfahrung, dem branchenweit umfangreichsten

Technologieportfolio für die Modellgenerierung und der nahtlosen Integration in

nachgelagerte erstklassige anwendungsspezifische Zuchtlösungen ist Taconic für

die Entwicklung komplexer gentechnisch veränderter Mäuse und Ratten für die

biomedizinische Forschung bekannt. Cyagen ist 2005 in die Branche eingestiegen

und hat eine starke Marktstellung bei der Bereitstellung von Modell- und

Vektorgenerierungs-Services erlangt. Durch diese Partnerschaft erhalten die

Kunden von Cyagen Zugang zu erweiterter Fachkompetenz, umfassendem Programm-

Management, hochmodernen Technologien, Preisflexibilität und kürzeren

Projektzeiten durch einen einzigen Ansprechpartner, der die optimale Lösung für

jedes einzigartige Projekt sicherstellt.

"Mit dem Zugang zu wissenschaftlichen Experten, die mit modernsten Methoden

überragende Designs entwickeln, findet Taconic für jeden Kunden im Bereich der

Modellgenerierung eine optimale Lösung. Die Partnerschaft mit Cyagen ermöglicht

es Taconic jetzt, den Kunden das breiteste Spektrum an Optionen in der Branche

entsprechend der Marktnachfrage zu bieten," erklärt Dr. Robert Rosenthal, CEO

von Taconic Biosciences.

"Cyagen Biosciences bietet Forschern Tiermodelle, die den höchsten

Qualitätsansprüchen entsprechen, um bahnbrechende Entdeckungen zu ermöglichen.

Forscher verlangen zunehmend qualitativ hochwertigere Tiermodell-Services zu

niedrigeren Kosten. Durch die neue Partnerschaft mit Taconic kann Cyagen

Forschern Tiermodelle mit noch höherer Qualität und neuen Optionen

bereitstellen, die Quarantäne- und andere zusätzliche Kosten minimieren oder

eliminieren und gleichzeitig Produktionskapazitäten ermöglichen, die frühere

Standards und Erwartungen weit übertreffen," kommentierte Dr. Reza Rezaei, VP of

Sales von Cyagen Biosciences.

Wenn Sie mehr über Produkte und Services von Taconic Biosciences erfahren

möchten, rufen Sie in den USA die Nummer 1-888-TACONIC (888-822-6642) oder in

Europa +45 70 23 04 05 an oder senden Sie eine E-Mail an info@taconic.com.

Wenn Sie mehr über Cyagen Biosciences erfahren möchten, rufen Sie in den USA die

Nummer 800-921-8930 (von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr PST) oder +1-408-969-0306

(international) oder in Europa 800-793-45 oder +32-28085797 (international) an

oder senden Sie eine E-Mail an service@cyagen.com.

Über Cyagen Biosciences, Inc.

Cyagen Biosciences ist der weltweit größte Anbieter von anwendungsspezifisch

entwickelten Maus- und Rattenmodellen. Cyagen ist weltweit bekannt für seine

Qualität, Geld-zurück-Garantie und günstigen Preise. Mit Hauptsitz in

Kalifornien, USA und Standorten in Deutschland, Japan und China bietet Cyagon

Forschern weltweit transgene, Knockout-, Knock-in-, CRISPR- und ES-Zell-basierte

Modelle sowie eine umfassende Reihe von Stammzellprodukten zu Forschungszwecken,

einschließlich Zelllinien, Medien und Differenzierungskits. Vom Vektor- und

Strategiedesign über die Erstellung von Tiermodellen bis hin zur

Kryokonservierung und Zucht bietet Cyagon ein komplettes Outsourcing für alle

Anforderungen im Bereich Tiermodelle.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein weltweiter Marktführer im Bereich gentechnisch

veränderter Nagetiermodelle und -Services. Taconic wurde 1952 gegründet und

bietet die besten Tiermodell-Lösungen, die Kunden beim Kauf, bei der

kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, beim Test sowie

dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt unterstützen.

Taconic ist ein voll lizenzierter Anbieter von Services zur Generierung von

Nagetiermodellen mit zwanzig Jahren Erfahrung im Modelldesign. Das Unternehmen

bietet Geninaktivierung, Genmutation, Genaustausch und Humanisierung,

Transgenexpression, RNAi und Gene Editing mittels CRISPR/Cas9-Technologien, um

sicherzustellen, dass die richtigen Tools für jedes spezifische Kundenprojekt

verwendet werden. Dieses umfassende Wissen wird von Taconics einzigartiger

Fähigkeit ergänzt, einen nahtlosen Übergang vom Modelldesign zum Zucht- und

Koloniemanagement zu schaffen und Kunden somit Komplettlösungen anzubieten.

Taconic ist Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle,

Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und

Zuchtservices. Das Unternehmen betreibt drei Servicelabors sowie sechs

Zuchtanlagen in den USA und in Europa. Außerdem hat Taconic Händlerbeziehungen

in Asien und weltweite Versandkapazitäten, um fast überall auf der Welt

Tiermodelle bereitzustellen.

