GNW-News: Taconic Biosciences startet europäische Produktion von Modell für ernährungsbedingte Adipositas

Taconic Biosciences startet europäische Produktion von Modell für ernährungsbedingte Adipositas

RENSSELAER, New York (USA), 13. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic

Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von gentechnisch veränderten

Mausmodell- und Dienstleistungslösungen, hat in Europa mit der lokalen

Produktion des Modells für ernährungsbedingte Adipositas von Taconic begonnen.





Mäuse mit ernährungsbedingter Adipositas werden verwendet, um

Stoffwechselkrankheiten und Fettleibigkeit zu untersuchen, da sie erhöhte

Glukose-, Insulin-, Cholesterin-, Leptin- und Corticosteronwerte aufweisen,

wodurch viele Aspekte und Komplikationen von menschlichen

Stoffwechselkrankheiten nachgeahmt werden. Das ernährungsbedingt fettleibige

C57BL/6NTac bleibt ein bevorzugtes Stoffwechselmodell, da C57BL/6NTac im

Vergleich zu anderen Modellen für ernährungsbedingte Adipositas ein

konsistenteres und ausgeprägteres Stoffwechselsyndrom entwickelt, wenn es auf

eine fettreiche Diät gesetzt wird.

"Das Bestreben von Taconic, seinen Kunden die besten Tiermodelllösungen zur

Verfügung zu stellen, bedeutet, Zugang zu technisch überlegenen Produkten zu

bieten. Durch die lokale Produktion für die europäische Forschungsgemeinschaft

können Wissenschaftler C57BL/6NTac für kritische Studien nutzen," erklärte Dr.

Megan MacBride, Portfolio-Direktor für kommerzielle Modelle bei Taconic. Die

Mäuse mit ernährungsbedingter Adipositas von Taconic werden in typischen

Studienmengen zur sofortigen Lieferung verfügbar sein, was den Forschern

monatelange Konditionierung erspart und ihnen ermöglicht, schneller mit Studien

zu beginnen.

Taconic verfügt über eine umfangreiche Sammlung gentechnisch veränderter und

nicht gentechnisch veränderter Modelle sowie über Lösungen für individuelle

Modellgenerierung und Koloniemanagement. Um mehr über die Produkte und

Dienstleistungen von Taconic zu erfahren, rufen Sie bitte 1-888-TACONIC (888-

822-6642) in den USA oder +45 70 23 04 05 in Europa an bzw. senden Sie eine E-

Mail an info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenzierter, weltweit führender Anbieter von

gentechnisch veränderten Nagetiermodellen und -dienstleistungen. Taconic wurde

1952 gegründet und bietet die besten Tierlösungen, damit Kunden weltweit

wertvolle Forschungsmodelle erwerben, individuell generieren, züchten,

vorkonditionieren, testen und verteilen können. Als Spezialist für gentechnisch

veränderte Maus- und Rattenmodelle, Präzisionsforschungs-Mausmodelle und

integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei

Dienstleistungslabore und sechs Zuchteinrichtungen in den USA und Europa,

unterhält Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite

Versandkapazitäten, um Tiermodelle fast überall auf der Welt bereitstellen zu

können.

Medienkontakt:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

