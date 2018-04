GNW-News: Taconic Biosciences lizenziert Easi-CRISPR-Technologie der Universität von Nebraska

Taconic Biosciences lizenziert Easi-CRISPR-Technologie der Universität von Nebraska

RENSSELAER, New York, 20. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences,

ein weltweit führender Anbieter gentechnisch veränderter Mausmodelle und

Service-Lösungen hat von der Universität von Nebraska eine Lizenz für die Easi-

CRISPR-Technologie erhalten.





Easi-CRISPR wurde in den Labors von Dr. Masato Ohtsuka (Tokai-Universität in

Japan) und Dr. Channabasavaiah Gurumurthy (University of Nebraska) entwickelt.

Die Vertragsbedingungen beinhalten eine weltweite, nicht-exklusive Lizenz für

die Technologie, die es Taconic erlaubt, über Easi-CRISPR Nagetiermodelle zu

generieren und zu verkaufen. Im Vergleich zu herkömmlichen CRISPR bietet Easi-

CRISPR einen signifikanten Vorteil, der es den Forschern erlaubt, ganze

genetische Insertionen durchzuführen, anstatt sich auf Punktmutationen und

konstitutive Knockouts zu beschränken.

"Easi-CRISPR ist die Weiterentwicklung der revolutionären CRISPR/Cas-

Technologie. Die Kombination der Geschwindigkeit von CRISPR mit größeren

genetischen Insertionen ermöglicht komplexe Projekte, die typischerweise

homologe Rekombinationstechniken erfordern, um die Projektzeit um sechs Monate

zu verkürzen. In einer Branche, in der Zeit eine kostbare Ressource ist, beweist

der Zugang zu dieser Technologie das Engagement von Taconic, unseren Kunden die

besten Lösungen zu bieten", so John Couse, Vizepräsident des wissenschaftlichen

Dienstes von Taconic Biosciences.

Channabasavaiah Gurumurthy kommentierte: "Wir freuen uns, dass die

Forschungsgemeinschaft Easi-CRISPR schnell annimmt. Die Lizenzierung von Easi-

CRISPR durch Taconic, einem weltweit anerkannten, führenden Unternehmen der

Tiermodellgenerierung, soll Wissenschaftlern helfen, schnell innovative Modelle

zum Nutzen der wissenschaftlichen Forschung zu entwickeln."

Taconic ist ein voll lizenzierter Anbieter von Generierungsservices für

Nagetiermodelle und verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung im Modelldesign. Das

Unternehmen bietet Geninaktivierung, Genmutation oder Genaustausch,

Transgenexpression, RNAi, und Gene Editing mittels CRISPR-Cas9-Technologien,

pronuklearer Injektion und homologer Rekombination, um sicherzustellen, dass für

jedes spezifische Kundenprojekt die richtigen Tools verwendet werden. Durch

Taconics einzigartige Fähigkeit, einen nahtlosen Übergang vom Modelldesign zum

Zucht- und Koloniemanagement zu schaffen, erhalten Kunden eine Komplettlösung.

Diese wissenschaftlichen Lösungen umfassen den Erwerb oder die Generierung, den

Import, die Lizenzierung, die Zucht, das Testen, die Vorbereitung und den

Vertrieb gentechnisch entwickelter Modelle an beliebige Orten weltweit.

Wenn Sie mehr über Taconics kundenspezifische Modellgenerierung erfahren

möchten, rufen Sie in den USA die Nummer 1-888-TACONIC (888-822-6642) oder in

Europa +45 70 23 04 05 an oder senden Sie eine E-Mail an info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenzierter, weltweiter Marktführer im Bereich

gentechnisch veränderter Nagetiermodelle und -Services. Taconic wurde 1952

gegründet und bietet die besten Lösungen für Versuchstiere, die Kunden beim

Kauf, bei der kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, beim

Test sowie dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt

unterstützen. Taconic ist Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und

Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte

Modelldesign- und Zuchtservices. Das Unternehmen betreibt drei Servicelabors

sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und in Europa. Außerdem hat Taconic

Händlerbeziehungen in Asien und weltweite Versandkapazitäten, um fast überall

auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

Pressekontakt:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

