GNW-News: Taconic Biosciences gibt Partnerschaft mit Cergentis B.V. zur Bereitstellung von Transgen-Kartierungsdiensten bekannt

Taconic Biosciences gibt Partnerschaft mit Cergentis B.



V. zur Bereitstellung von Transgen-Kartierungsdiensten bekannt

HUDSON, New York (USA), 14. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet gentechnisch veränderter Mausmodelle und zugehöriger Dienstleistungen, gab bekannt, dass es einen Kooperationsvertrag mit Cergentis B.V. ("Cergentis") zur Förderung der ortsspezifischen Komplett-Sequenzierungstechnologie ("Targeted Locus Amplification", "TLA") des Unternehmens abgeschlossen hat, um Transgen- Kartierungsdienste für seine Kunden bereitzustellen.

Während mittels willkürlicher Pronukleusinjektion generierte transgene Mäuse auch weiterhin ein zentrales Werkzeug der biomedizinischen Forschung sein werden, stellt das Unvermögen dieser Modelle, das Transgen auf einen bestimmten Integrationsort innerhalb des Genoms zu richten, einen entscheidenden Nachteil dar. Cergentis hat eine Next-Generation-Sequenzierungsmethode entwickelt, die auf seiner patentierten TLA-Technologie aufbaut. Der Transgen- Kartierungsanalyse-Dienst ("Transgene Mapping Analysis", "TgMA") von Taconic unterstützt diese Plattform und macht die Aufgabe, den exakten Ort eines willkürlich eingefügten Transgens zu bestimmen, deutlich einfacher. Zusätzlich zu den Sequenzierungsdaten von Cergentis liefert Taconic eine spezifische fachkundige Interpretation der transgenen Linie, was zu einer optimierten Zuchtstrategie führt.

"Die TLA-Technologie von Cergentis hebt die Charakterisierung transgener Nagetiermodelle auf eine völlig neue Ebene. Diese Technologie ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Bestimmung transgener Integrationsorte, während zugleich wichtige Daten zur Integrität des Transgens selbst und zu potenziellen Störungen endogener Gene geliefert werden. Taconic kann ab sofort eine präzise Bewertung eines transgenen Modells liefern und die TLA-Daten einsetzen, um Kreuzungen für zukünftige Studien besser zu planen", teilte Dr. Jochen Welcker, Direktor für molekulare Biologie und wissenschaftliche Entwicklung, mit.

Max van Min, CEO von Cergentis, sagt dazu: "Cergentis freut sich sehr über diese Zusammenarbeit. Taconic ist ein führender Anbieter von Nagetiermodellen und durch die Verbindung unserer beider Kenntnisse können wir unseren gemeinsamen Kunden den besten Service bieten."

Taconic ist ein voll lizenzierter Anbieter von Modellgenerierungsdiestleistungen für Nagetiere und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Modelldesign. Das Unternehmen bietet Geninaktivierung, Genmutation oder Genaustausch, Transgenexpression, RNAi, Gene Editing mittels CRISPR-Cas9-Technologien, pronukleare Injektion und homologe Rekombination an, um sicherzustellen, dass die richtigen Tools für jedes spezifische Kundenprojekt verwendet werden. Durch die einzigartige Fähigkeit von Taconic, einen nahtlosen Übergang vom Modelldesign zum Zucht- und Koloniemanagement zu schaffen, erhalten Kunden eine Komplettlösung. Diese wissenschaftlichen Dienstleistungen umfassen den Erwerb oder die Generierung, den Import, die Lizenzierung, die Zucht, das Testen, die Vorbereitung und den Vertrieb gentechnisch entwickelter Modelle an beliebigen Orten weltweit.

Cergentis hat seinen Sitz in den Niederlanden und bietet sowohl Dienstleistungen als auch Sets für seine unternehmenseigene ortsspezifische Komplett- Sequenzierungstechnologie ("Targeted Locus Amplification", "TLA") an. TLA ist ein einzigartiges Verfahren und ermöglicht eine ortsspezifische vollständige Next-Generation-Sequenzierung sowie die Entdeckung von Einzel-Nukleotid- Varianten und struktureller Änderungen. Zu den Anwendungsschwerpunkten von TLA gehören die genetische Diagnose, die Onkogenetik und die Sequenzierung von Gene- Editing-Ereignissen, Transgenen und Integrationsorten u. a. in Pflanzen, Zellen und Tiermodellen. Cergentis arbeitet für weltweit führende Pharmaunternehmen und Forschungsinstitute.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@cergentis.com.

Wenn Sie mehr über die kundenspezifische Modellgenerierung von Taconic erfahren möchten, rufen Sie in den USA +1-888-TACONIC (888-822-6642) oder in Europa +45 70 23 04 05 an oder senden Sie eine E-Mail an info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenziertes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich gentechnisch veränderter Nagetiermodelle und Dienstleistungen. Taconic wurde im Jahr 1952 gegründet und unterstützt Biotechnologieunternehmen und -institutionen beim Kauf, der kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, dem Test sowie dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt. Das Unternehmen ist ein Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und Zuchtservices. Taconic betreibt drei Dienstleistungslabors sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und Europa. Außerdem hat Taconic Händlerbeziehungen in Asien und weltweite Versandkapazitäten, um fast überall auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

Pressekontakt: Kelly Owen Grover Director of Marketing Communications (518) 697-3824 kelly.grover@taconic.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Taconic Biosciences via GlobeNewswire

http://www.taconic.com