GNW-News: Taconic Biosciences finanziert ein spezielles Modell zur Erforschung des Kabuki-Syndroms, eine seltene Erkrankung, die mit einer geistigen Behinderung einhergeht

Taconic Biosciences finanziert ein spezielles Modell zur Erforschung des Kabuki-Syndroms, eine seltene Erkrankung, die mit einer geistigen Behinderung einhergeht

HUDSON, N.



Y., 31. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein führender Anbieter gentechnisch modifizierter Nagetiermodelle und damit verbundener Dienstleistungen, finanziert die Entwicklung spezieller Mausmodelle zur Erforschung des Kabuki-Syndroms, einer seltenen Erbkrankheit. Taconic stellt Dienstleistungen für die Generierung von Modellen zur Verfügung und bietet damit zum dritten Mal eine finanzielle Unterstützung des Projekts "Rare Disease Science Challenge", BeHEARD. Das Rare Genomics Institute ist Gastgeber der jährlichen Veranstaltung zur Unterstützung des Projekts "Rare Disease Science Challenge", bei der Sponsoren ihre Dienstleistungen zur Verfügung stellen, um die Erforschung seltener Erkrankungen voranzutreiben.

Das Kabuki-Syndrom wird durch Mutationen des Gens KMT2D oder KDM6A verursacht und ist durch leichte bis mittlere geistige Behinderung, Kleinwuchs, Immundysregulation und Hörverlust gekennzeichnet. Taconic entwickelt mithilfe der Genomeditierungstechnologie CRISPR/Cas 9 das erste Kmt2d-Missense-Mausmodell des Kabuki-Syndroms und generiert eine Mauskohorte für Forschungszwecke. Parallel dazu wird Taconic die Mauslinie kryokonservieren und lagern.

"Taconic weiß um die wichtige Rolle von Mausmodellen für das Verständnis der Mechanismen seltener Erkrankungen und kennt die Finanzierungsprobleme in der Forschung," erklärt Bob Rosenthal, CEO, Taconic Biosciences. "Taconic engagiert sich für die Förderung der Erforschung seltener Erkrankungen durch finanzielle Unterstützung des BeHEARD-Projekts und stellt eine integrierte Lösung für die Generierung und Zucht von Modellen sowie deren Kryokonservierung zur Verfügung."

Teresa Luperchio, PhD, Postgraduiertenstipendatin im Labor von Hans Bjornsson, MD, PhD, Leiter der Epigenetics and Chromatin Clinic, McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, wird das Modell von Taconic einsetzen. Das Labor von Dr. Bjornsson hat zuvor ein Mausmodell charakterisiert, das Träger einer mit Funktionsverlust verbundenen Variante des Gens Kmt2d war, und hat nachgewiesen, dass einige Lern- und Gedächtnisstörungen mit therapeutischen Strategien gelindert werden konnten. Die erste Mauslinie bildet jedoch nur eine Untergruppe der an Kabuki-Syndrom erkrankten Personen ab. Taconic wird ein Mausmodell für das Kabuki-Syndrom auf der Grundlage einer patientenspezifischen Missense-Mutation generieren. Forscher können mithilfe dieses Modells beurteilen, ob die Behinderung durch die Therapien, die sie entwickeln, bei einem breiteren Spektrum an Patienten mit Kabuki-Syndrom gelindert werden kann.

"Das Modell ist von unschätzbarem Wert, um der Behandlung einer Erkrankung, die bisher als nicht behandelbar galt, näher zu kommen. Aus der Erfahrung mit unserem ersten Mausmodell wissen wir, dass Patienten mit einer KMT2D-Mutation behandelt werden können," erläutert Dr. Bjornsson. "Wir hoffen, mit dem Taconic- Modell nachweisen zu können, dass eine Behandlung einer größeren Patientengruppe möglich ist, sodass wir eine einzige therapeutische Strategie für alle Patienten mit dem Kabuki-Syndrom Typ 1 verwenden können."

"Die Entwicklung eines patientenspezifischen Modells durch Taconic war ein entscheidender Schritt. Die Generierung eines Modells, das den realen Mechanismen bei Patienten nahe kommt, ist entscheidend für die Anwendung unserer im Labor gewonnenen Erkenntnisse beim Menschen," erklärt Dr. Luperchio.

