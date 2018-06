GNW-News: TReNT verbesset mittels ADVA ALM Verfügbarkeit des Dark-Fiber-Netzes

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Glasfaserüberwachung in Echtzeit während des Betriebs reduziert Kosten und

sichert die Einhaltung von SLAs

Enschede, Niederlande. 26. Juni 2018. ADVA (FWB: ADV) hat heute bekannt gegeben,

dass TReNT, ein führender Anbieter von Netzdiensten in den Niederlanden, ADVAs

Advanced Link Monitoring (ALM) Lösung zur Überwachung der Glasfaser in seinem

Dark-Fiber-Netz implementiert hat. Diese Technik überwacht die Infrastruktur vor

TReNT in Echtzeit und liefert kontinuierlich Informationen zur Qualität des

Netzes, um die Serviceverfügbarkeit zu maximieren. Dank der anwenderfreundlichen

und intuitiven grafischen Nutzeroberfläche erhält TReNT durch die ADVA ALM

Lösung in übersichtlicher Weise umfassende Informationen zum Zustand des

Glasfasernetzes. So kann das Unternehmen Kosten durch überflüssige

Instandhaltungs- und Überwachungsdienstleistungen von externen Partnern

vermeiden und zugesicherte SLAs zuverlässig erfüllen. TrueCom, ein

niederländischer Experte für Übertragungstechnik und Partner von ADVA, war

ebenfalls an der Bereitstellung und Implementierung der Lösung beteiligt.

"ADVA ALM hilft uns, das Potenzial unseres Glasfasernetzes maximal auszuschöpfen

und unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Mit dieser Überwachungslösung

können unsere Mitarbeiter im Netzbetrieb Probleme in Sekundenschnelle erkennen.

Es wird keine wertvolle Arbeitszeit mehr mit Fehlersuche oder überflüssigen

Reparaturarbeiten verschwendet, und die Instandhaltungsprozesse werden insgesamt

einfacher", so Harmen ten Kate-Busschers, Projektmanager bei TReNT. "Wir bei

TReNT wollen hoch-verfügbare Glasfaserdienste anbieten. Die ADVA-Lösung erlaubt

es uns, das Risiko von Ausfällen weiter zu reduzieren und somit unseren Kunden

noch bessere SLAs anzubieten. ADVA ALM ist sehr viel einfacher anzuwenden als

andere Überwachungssysteme, die wir in der Vergangenheit getestet haben. Diese

Lösung ermöglicht erhebliche Zeit- und Kostenersparnisse, da die Überwachung von

uns selbst durchgeführt werden kann und jedes Netzproblem sekundenschnell

erkannt wird. Wir können Probleme von vornherein vermeiden und müssen uns nicht

erst im Fehlerfall auf die Suche nach der Ursache machen."

ADVA ALM ist eine Plug-and-Play-Lösung zur kontinuierlichen Überwachung von

Glasfasernetzen mit einer intuitiven Nutzeroberfläche. Bediener werden sofort

über Fehler oder mögliche Probleme in der Infrastruktur benachrichtigt. Diese

Echtzeitdaten sind für die Bereitstellung von erstklassigen Dark-Fiber-Diensten

und für die Einhaltung der zugesagten SLAs durch kurze Reparaturzyklen

unerlässlich. Darüber hinaus erfolgt der Betrieb der Lösung ohne

Beeinträchtigung der über die Glasfaser übertragenen Nutzerdaten. ADVA ALM kann

selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden und

gewährleistet jederzeit eine Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit der Glasfaserstrecken bei

geringen Kosten. Dank standardisierter offener Managementschnittstellen konnte

die Technologie zudem mühelos in die Betriebsführungssysteme von TReNT

integriert werden.

"ADVA ALM ist wirklich die einfachste und kosteneffizienteste Lösung, mit der

Dark-Fiber-Anbieter wie TReNT den Wert ihrer Netze und der angebotenen

Dienstleistungen maximieren können. Mit proaktiver Echtzeitüberwachung der

Glasfaserstrecken profitiert das Unternehmen von Informationen über das gesamte

Netz", kommentiert Yann Evain, Sales Director, Benelux, ADVA. "Gemeinsam mit

TrueCom haben wir TReNT geholfen, Ausfällen vorzubeugen und die Zufriedenheit

des Kunden erheblich zu verbessern. Unser kleines, energieeffizientes Gerät

bietet enorme Wettbewerbsvorteile. TReNT und seine Kunden profitieren von

geringeren Kosten und Zeitersparnis durch Vermeidung unnötiger Maßnahmen. Die

Energieeinsparungen durch effizientere Betriebsabläufe leisten auch einen

wertvollen Beitrag zum Klimaschutz."

"ADVA ALM ist nicht nur die effektivste Glasfaserüberwachungslösung, sondern

auch die kompakteste und kosteneffizienteste Lösung auf dem Markt. Die

Installation und Integration in das GIS-System von TReNT war problemlos möglich,

sodass die Lösung binnen weniger Stunden in Betrieb genommen werden und einen

Mehrwert generieren konnte. Durch die Technologie konnte TReNT seine

betrieblichen Abläufe deutlich verbessern. Das Team plant nun, die Lösung in

weiteren Bereichen des Netzes einzusetzen. Auch diesen Ausbau werden wir in

jeder Phase unterstützen", so Dhieradj Ramanand, Sales Connectivity and

Security, TrueCom. "Wir sind stolz auf unsere erfolgreichen Partnerschaften mit

Dienstleistern wie TReNT, die hohe Anforderungen an die in ihrem Netz

eingesetzte Technik stellen. Dank innovativster Technologie und kontinuierlicher

kompetenter Beratung sind wir der bevorzugte Partner für Informations- und

Kommunikationslösungen in den Niederlanden."

Im folgenden Video stellen wir Ihnen die ADVA ALM-Lösung und das Echtzeit-

Glasfaser-Monitoring vor: https://youtu.be/hFxLkAuT1iI.

Weitere Details finden Sie in dieser Broschüre: http://adva.li/alm-brochure.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über Truecom

TrueCom ist seit Ende der 80er Jahre in den Beneluxländern im Bereich der Faser-

und Kabellos-Kommunikationstechnologie, des Performance Managements und

spezieller ICT-Systeme tätig. Von unserem Büro in Naarden aus bieten wir ein

aktuelles Produktangebot von international führenden Technologiepartnern. Diese

Angebotspalette wird ergänzt durch hochinnovative und teilweise unkonventionelle

Lösungen für Kunden, die Wettbewerbsvorteile erzielen möchten. TrueCom pflegt

enge Partnerschaften mit führenden IT- und Dienstanbietern, die aus ihren

Netzwerkgeräten den größtmöglichen Nutzen ziehen möchten. Wir streben nach hoher

Qualität und sehr gutem Service. Von daher gesehen haben sich bereits viele

Unternehmen und Institutionen für unsere Lösungen und Dienstleistungen

entschieden. Als eigenständige Organisation haben wir auch eine eigene

Serviceabteilung, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr

arbeitet. Für weitere Informationen, wie wir Ihnen helfen können, besuchen Sie

uns bitte unter: www.truecom.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

