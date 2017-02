GNW-News: TGS und Schlumberger geben neues M-WAZ-Multiclient-Reimaging-Programm im zentralen Golf von Mexiko bekannt

TGS und Schlumberger geben neues M-WAZ-Multiclient-Reimaging-Programm im zentralen Golf von Mexiko bekannt

ASKER, Norwegen, 24. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- TGS-NOPEC Geophysical Company (TGS) und Schlumberger gaben heute ein neues M-WAZ-Multiclient- Reimaging-Programm im sehr aussichtsreichen Golf von Mexiko bekannt.



Die endgültigen Ergebnisse werden für Anfang 2018 erwartet, wenn ein beträchtlicher Besitzwechsel von Blöcken in dem Gebiet erwartet wird.

Einen Anhang zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b0f11ce- 44a6-4f44-83db-5ce04798f826.

Das neue Fusion M-WAZ-Reimaging-Programm umfasst Daten, die mehr als 1.000 OCS- Blöcke (ca. 23.000 km(2)) abdecken, aus 3D-WAZ-Programmen, die zwischen 2008 und 2012 von TGS und Schlumberger mit dem WesternGeco Q-Marine* Point-Receiver Marine Seismic System erfasst wurden. Dieses umfangreiche Reimaging-Programm wird die neueste Imaging-Technologie verwenden, um Daten aus den Mississippi Canyon-, Atwater Valley- und Ewing Bank-Gebieten zu verarbeiten. Dies bedeutet eine wesentliche Verbesserung der Datenqualität für kommende Lizenzerteilungsrunden. Es wird erwartet, dass das Gebiet in absehbarer Zukunft eine hohe Priorität für E&P-Unternehmen genießt und unter dem neuen BOEM 2017-2022 5-Jahres-Programm von zwei Lizenzerteilungsrunden pro Jahr während der nächsten fünf Jahre profitieren wird.

"Diese vielversprechende Region ist ein Kerngebiet für TGS und Schlumberger, wo wir eine enge Beziehung zu den Kunden haben, die weiterhin die genauesten Daten für ihre Erschließungs- und Bohraktivitäten verlangen", sagte Kristian Johansen, CEO, TGS. "Wir haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung hinsichtlich vorhandener Datensätze, da wir die neuesten Technologien für die Wiederaufbereitung einsetzen. Fusion ist das größte Wide-Azimuth- Wiederaufbereitungsprojekt, das TGS im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Schlumberger je in Angriff genommen hat."

Maurice Nessim, President, WesternGeco, Schlumberger fügte hinzu: "Bei dieser Reimaging-Zusammenarbeit wird die Nutzung der neuesten Technologie mit hochwertigen Q-Marine-Messwerten und umfangreichen geophysikalischen und geologischen Fachkenntnissen zu diesem vielversprechenden Gebiet kombiniert. Die Kunden haben großes Interesse gezeigt, und wir sind zuversichtlich, dass dieses Projekt ihnen einen Wettbewerbsvorteil bei den kommenden Leasing-Runden und vor dem großen Besitzwechsel von Blöcken verschaffen wird."

Zum maßgeschneiderten Verarbeitungs-Workflow für dieses Projekt gehören mehrere neu entwickelte Imaging-Technologien, darunter 3D WAZ de-ghosting; 3D-SRME, COR und bildgesteuerte Tomographie sowie die orthorhombische Anisotropie- Geschwindigkeitsmodellierung. Beim Wiederaufbereiten der Daten werden die Geowissenschaftler die Salzinterpretation aktualisieren und Daten aus den neuesten veröffentlichten Bohrungsdaten für das Gebiet hinzufügen.

Das Reimaging-Programm wird von der Industrie finanziell unterstützt. Fast- Track-Daten werden 2017 für die Beurteilung von Angeboten für die nächsten Leasing-Runden verfügbar sein.

Über die Unternehmen

TGS-NOPEC Geophysical Company (TGS) stellt geowissenschaftliche Multi-Client- Daten für weltweit operierende Erdöl- und Gas-Explorations- und Produktionsunternehmen zur Verfügung. Neben umfangreichen globalen geophysikalischen und geologischen Datenbibliotheken mit seismischen Multi- Client-Daten, magnetischen und Gravitationsdaten, digitalen Bohrungsprotokollen, Produktionsdaten und Richtungserhebungen, bietet TGS auch erweiterte Verarbeitungs- und Imaging-Services, Interpretationsprodukte und Datenintegrationslösungen.

Sie finden weitere Informationen über TGS unter www.tgs.com.

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien für die Öl- und Gasindustrie für die Ölreservoircharakterisierung sowie für das Bohren, die Produktion und die Weiterverarbeitung. Schlumberger beschäftigt ca. 100.000 Mitarbeiter (über 140 Nationalitäten) und ist in mehr als 85 Ländern tätig. Das Unternehmen bietet die umfassendste Palette von Produkten und Dienstleistungen in der Branche, von der Erschließung über die Produktion bis hin zu integrierten Bohrloch-zu-Pipeline-Lösungen, die die Kohlenwasserstoffgewinnung optimiert und somit die Ölreservoir-Performance sicherstellt.

Schlumberger Limited hat Hauptsitze in Paris, Houston, London und Den Haag und verzeichnete 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 27,81 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.slb.com.

*Marke von Schlumberger

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsbezogene Aussagen, die mehreren Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterliegen, die schwer vorherzusagen sind, und auf Annahmen über künftige Ereignisse basieren, die sich als unzutreffend erweisen können. Zu diesen Faktoren gehört die Abhängigkeit von TGS von einer zyklischen Industrie und wichtigen Kunden, die Fähigkeit von TGS, weiterhin Märkte für die Lizenzierung von Daten zu erschließen, sowie die Fähigkeit von TGS, Datenprodukte zu Preisen zu erwerben und zu verarbeiten, die rentabel sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden oder prognostiziert sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. TGS und Schlumberger übernehmen keinerlei Verantwortung oder Verpflichtung, aus irgendeinem Grund solche Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern.

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA ist an der Osloer Börse (OSLO:TGS) gelistet.

Von TGS gesponserte American-Depositary-Anteile werden auf dem US-amerikanischen Over-the-Counter-Markt unter dem Symbol "TGSGY" gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Anleger und Medien

Sven Børre Larsen TGS, Chief Financial Officer Tel: +47 90 94 36 73 sven.larsen@tgs.com

Will Ashby TGS, Vice President, R & Communication Tel: +1 713 860 2184 will.ashby@tgs.com

Investoren

Simon Farrant Schlumberger Limited, Vice President of Investor Relations Joy V. Domingo Schlumberger Limited, Manager of Investor Relations Tel: +1 713 375 3535 investor-relations@slb.com

Medien

Susan Ganz Schlumberger, Public Relations Manager-Western Hemisphere Tel: +1 713 939 2997 sganz1@slb.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TGS via GlobeNewswire