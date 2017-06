GNW-News: TBG schließt Übernahme von DTN, einem führenden Anbieter von digitalen Informationsdiensten und Entscheidungsunterstützungslösungen, ab

TBG schließt Übernahme von DTN, einem führenden Anbieter von digitalen Informationsdiensten und Entscheidungsunterstützungslösungen, ab

TBG will die Marke DTN vollständig wiederherstellen, setzt Fokus auf inländisches und internationales Wachstum MINNEAPOLIS und OMAHA, USA, 2. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit Abschluss der Übernahme von DTN von Schneider Electric SE für den Gesamtkaufpreis von 900 Millionen US-Dollar plant TBG, die seit 1984 bekannte und vertraute führende Marke DTN vollständig wiederherzustellen.



Dabei soll Wachstum sowohl auf dem Binnenmarkt als auch auf internationaler Ebene erzielt werden.

DTN ist eine allseits respektierte, unabhängige Quelle von Einblicken und Analysen sowie Entscheidungsunterstützungslösungen für weltweit mehr als 80.000 Kunden in den Sektoren Landwirtschaft, Öl und Gas, Handel und in wetterabhängigen Branchen. Durch die Produkte von DTN erhalten Kunden über eine SaaS-Plattform verwertbare Marktinformationen, Wetterdaten, Nachrichten und Analysen.

"Die Übernahme von DTN ist für TBG sehr wichtig, da wir über ein tiefes Verständnis vom SaaS-Geschäft (Software as a Service) mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der Unterstützung solcher Lösungen verfügen", sagte DTN Executive Chairman Jerre Stead. "Wir haben uns DTN langfristig verschrieben und unser Plan besteht darin, strategisches und kommerzielles Wachstum weltweit zu ermöglichen."

Ron Sznaider, President von DTN, sagte: "TBG bietet eine starke und stabile Eigentümerschaft, die unvergleichliche und langfristige Investitionen ermöglicht und sich stark im DTN-Geschäft engagieren möchte. Mit dieser Unterstützung beabsichtigen wir, dem Markt neue Spitzenlösungen anzubieten, um unser Binnenwachstum sowie die internationalen Expansionspläne voranzutreiben und die Marke DTN weiter nach vorn zu bringen."

Als unabhängige Quelle von unternehmenskritischen proprietären Inhalten und Entscheidungsunterstützungstools bietet DTN seinen Kunden verwertbare Einblicke, um intelligentere Entscheidungen zu treffen, Risiken besser abzuschätzen und effizienter zu arbeiten. Die Wetterdienste ermöglichen es Kunden in den Bereichen Energie, Luftfahrt, Sport und Erholung sowie Transport durch die erstklassige Genauigkeit bei der Wettervorhersage und mithilfe von Entscheidungsunterstützungstools Wetterrisiken zu minimieren. Im Landwirtschaftsbereich liefert das Unternehmen kritische Informationen und Lösungen, um Landwirten und Agrarunternehmen die Möglichkeit zu bieten, bessere Entscheidungen sowohl in Bezug auf die Produktionseffizienz als auch beim Kauf und Verkauf von Getreide, Ölsaaten und Lebendvieh zu treffen. Im Handelsbereich bietet das Unternehmen konfigurierbare Tools an, die die Kunden bei der Analyse und beim Treffen sachkundiger Handelsentscheidungen bei Futures und in Rohstoffmärkten unterstützen. DTNs Refined-Fuels-Geschäft verbindet die nachgelagerte Lieferkette für Öl und Gas als digitalen Hub für alle Teilnehmer der Lieferkette und ermöglicht auf dieser Art operative Effizienz und verbesserte Rentabilität.

ÜBER DTN

DTN ist der führende digitale Anbieter von Informationsdiensten, Konnektivitätslösungen für Lieferketten und Entscheidungsunterstützungstools für weltweit mehr als 80.000 Kunden in den Sektoren Landwirtschaft, Öl und Gas, Handel und in wetterabhängigen Branchen. DTN hat Hauptniederlassungen in Omaha und Minneapolis und befindet sich im Besitz von TBG, einer privaten, traditionsreichen Investment-Holding mit Firmensitz in Zürich.

