GNW-News: St. John's University nutzt ADVA FSP 3000 für 100G-Netz für Forschung und Lehre

St. John's University nutzt ADVA FSP 3000 für 100G-Netz für Forschung und Lehre

St. John's University nutzt ADVA FSP 3000 für 100G-Netz für Forschung und Lehre

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ADVA und Techgardens stellen hocheffizientes, hochverfügbares

Datenübertragungsnetz bereit

New York, New York, USA. 3. Mai 2018. ADVA (FWB: ADV) hat heute bekannt gegeben,

dass die St. John's University die 100Gbit/s-Technologie des Unternehmens in

einem hochskalierbaren und äußerst effizienten Transportnetz implementiert hat.

Die Lösung basiert auf der ADVA FSP 3000 AccessConnect(TM) und vernetzt alle

Gebäude auf dem Campus in New York über eine vorhandene Glasfaserinfrastruktur.

Das vollständig gedoppelte Netz liefert die schnelle, zuverlässige

Übertragungskapazität, die für eine datenintensive Lehr- und Lernumgebung

erforderlich ist, und überzeugt durch eine hervorragende Energieeffizienz und

niedrigen Platzbedarf. Bei der Entwicklung des neuen Systems spielte

Techgardens, ein führender US-amerikanischer Anbieter von maßgeschneiderten

Kommunikationslösungen und Partner von ADVA, eine zentrale Rolle.

"An der St. John's University wollen wir die neuesten Innovationen zum Vorteil

unserer Studenten einsetzen. Durch die Implementierung der kompakten,

glasfaserbasierten Übertragungstechnik von ADVA in unserem neuen 100Gbit/s-Netz

sind wir in der Lage, die technologische Grundlage für dieses Ziel

bereitzustellen", so Anne Pacione, Interim CIO, St. John's University. "Wir

wissen, dass der Zugang zu einer Vielzahl von digitalen Ressourcen die

Bildungsmöglichkeiten unserer Studenten verbessert und sowohl Absolventen als

auch Mitarbeitern Zugriff auf neue Lehrplattformen bietet."

"Durch das kompakte Design und die einfache Skalierbarkeit der ADVA FSP 3000

AccessConnect(TM) konnte ein nur kleines Team die Lösung zügig implementieren

und so dafür sorgen, dass wir heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht

werden", fügt Shamim Hassan, Associate Director of Network, St. John's

University, hinzu.

Mit der Implementierung baut die St. John's University auf ihren früheren

Investitionen auf, und kann die vorhandene Infrastruktur weiterhin nutzen. Die

ADVA FSP 3000 AccessConnect(TM) bietet eine hochflexible, modulare Lösung, die

Investitions- und Betriebskosten reduziert. Dies war neben der kompakten Größe

der Plattform und dem geringen Energieverbrauch eine zentrale Anforderung der

St. John's University. Die Infrastruktur ist als Ringtopologie angelegt und

bietet dank vollständiger Redundanz eine hochverfügbare Internetverbindung mit

hoher Geschwindigkeit und Bandbreite - sogar bei einem Glasfaserbruch.

"Die Nutzung von fortschrittlichster Kommunikationstechnologie ist ein

wesentlicher Bestandteil des Auftrags der St. John's University. Die Universität

setzt sich dafür ein, den Alltag der Studierenden zu bereichern und die

grundlegende globale Zusammenarbeit zu vereinfachen", so John Scherzinger,

Senior VP, Sales, North America, ADVA. "Unser Team verfügt über einschlägige

Erfahrung bei der Bereitstellung von Lösungen für führende

Hochschuleinrichtungen, und unsere FSP 3000 AccessConnect(TM) eignet sich

bestens zur Unterstützung von akademischer Lehre und Forschung. Mit einem

modularen Design - ideal für Netze, in denen Flexibilität, Platzbedarf und

Stromverbrauch eine wichtige Rolle spielen - liefert die Lösung maximale

Effizienz und unterstützt zukünftiges Wachstum."

"Die rasant steigenden Datenanforderungen von Studenten und Fachbereichen

stellen heutzutage eine enorme Herausforderung für Universitäten dar. Sie

benötigen eine platzsparende Übertragungstechnik mit hohen Datenraten, die

mühelos erweitert werden kann. In enger Zusammenarbeit mit den Teams von ADVA

und der St. John's University konnten wir eine Lösung entwickeln, die diesen

Anforderung vollständig gerecht wird", so Jim Sanveren, CEO, Techgardens.

"Dieses Netz auf Basis der ADVA FSP 3000 AccessConnect(TM) ist eine gut

durchdachte Investition der St. John's University. Da die Netze im

Teilnehmerbereich immer schneller werden und Videokommunikation eine zunehmend

wichtige Rolle spielt, ermöglicht dieser technologische Sprung nicht nur die

Deckung des aktuellen Bedarfs, sondern bietet auch neue Möglichkeiten für die

Zukunft."

Über ADVA Optical Networking:

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über Techgardens

Techgardens ist ein Systemintegrator aus New York City. Das Unternehmen wurde

2009 gegründet und entwickelt maßgeschneiderte IT-Lösungen, die den

individuellen Anforderungen von Kunden gerecht werden. Durch den Einsatz

führender Edge-Technologielösungen ermöglicht es reduzierte Kosten und

optimierte geschäftliche Abläufe. Sein Dienstleistungsangebot erstreckt sich

über die Bereiche Cybersicherheit, Beratung, Cloud Computing, Netzinfrastruktur

und Netzbetrieb. Weitere Informationen finden Sie unter: www.techgardens.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com