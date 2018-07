GNW-News: Squirrels Research Labs kündigt Acorn an, eine Hardware zur Beschleunigung von Kryptowährungs-Mining

Squirrels Research Labs kündigt Acorn an, eine Hardware zur Beschleunigung von Kryptowährungs-Mining

NORTH CANTON, Ohio (USA), 13. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squirrels Research

Labs hat heute Acorn angekündigt, eine neue Hardwarekomponente, die die

Effizienz und Effektivität des Schürfens von Kryptowährungen (Mining)

verbessert.





"Wir haben eine Hardware namens Acorn entwickelt, die die Effektivität

bestehender GPU-Mining-Vorgänge erhöht, ohne dass dabei signifikante Kosten

entstehen", sagte David Stanfill, President von Squirrels. "Dies ist ein

brandneues Konzept, das noch nie zuvor umgesetzt wurde."

Acorn arbeitet synchron mit GPUs zusammen, um Arbeiten auszulagern, die

normalerweise Engpässe beim Mining verursachen. Die Hardware führt die Arbeiten

viel schneller durch, was zu einer Steigerung der Gesamteffizienz beim Mining

führt.

Zunächst werden drei Modelle verfügbar sein: CLE-101, CLE-215 und CLE-215+.

Jedes Modell verwendet Hochleistungs-FPGA-Chips von Xilinx Inc. (NASDAQ: XLNX)

in einem M.2-Steckplatz, um die Teile des Kryptowährung-Minings durchzuführen,

bei denen die GPU am wenigsten effizient arbeiten.

Alle Acorn-Modelle arbeiten mit speicherintensiven Algorithmen wie Ethash und

CryptoNight V1. Die Modelle 215 und 215+ arbeiten mit sowohl speicher- als auch

und kernintensiven Algorithmen wie LyraREv2 und X16r. Das Modell Acorn CLE-215+

nutzt 30 Prozent mehr FPGA-Leistung, um das effizienteste Power-to-Hash-Rate-

Verhältnis zu erreichen.

Die drei Modelle sind preislich mit 199,99 $, 299,99 $ bzw. 329,99 $ so

ausgelegt, dass sie sich für diejenigen, die mit Ihren GPU Kryptowährungen

schürfen, schnell amortisieren.

Die Acorn-Modelle setzen die Verwendung der kostenlosen SQRL-Mining-Software mit

mehreren Algorithmen, SQRL Miner, voraus. SQRL Miner vereint die besten

Bestandteile anderer Mining-Software in einem Programm und ermöglicht eine

schnelle Überwachung der Mining-Abläufe. Obwohl die Software speziell für Acorn-

und Acorn-beschleunigte CPU- und GPU-Hardware entwickelt wurde, kann sie auch

ohne Acorn-Hardware verwendet werden.

"Wir möchten, dass Acorn für jeden nützlich ist, der mit GPUs arbeitet", sagte

Stanfill. "Wir haben gemeinsame Bitstreams, offene Spezifikationen und offene

APIs erstellt. Wir sehen bereits eine lebendige Gemeinschaft und wir freuen uns

auf die Ergebnisse, die sie erreichen wird, wenn sie weiter floriert."

Vorbestellungen können ab Freitag, den 13. Juli, platziert werden. Die

Auslieferung beginnt im August.

"Die Acorn-Modelle stellen nur der Anfang von vielen Neuheiten dar, die SQRL

präsentieren wird", sagte Stanfill. "Wir haben bereits andere Produkte in

Entwicklung und beginnen, die Nachfrage zu spüren."

Über Squirrels Research Labs

Squirrels Research Labs, SQRL, ist eine Schwesterfirma von Squirrels LLC und

Teil von Squirrels Inc. SQRL konzentriert sich auf die Entwicklung von Hardware

und Forschungsprojekte, die zum Gesamterfolg der Marke Squirrels beitragen.

Erfahren Sie mehr unter http://squirrelsresearch.com.

Sidney Keith

Squirrels Inc.

press@airsquirrels.com

Büro: 855-207-0927, Durchwahl 7001

TITEL: Acorn Beschleuniger für Kryptowährungs-Mining

BILDUNTERSCHRIFT: Acorn ist die weltweit erste Beschleunigungskarte für

Kryptowährungs-Mining. Durch den Einsatz branchenführender FPGA-Chips von Xilinx

in einem M.2-Steckplatz beschleunigt Acorn sowohl speicher- als auch

kernintensive Mining-Aktivitäten.

