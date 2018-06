GNW-News: Speakeasy will in den deutschen Markt expandieren -- CFN Media

Speakeasy will in den deutschen Markt expandieren -- CFN Media

Die globale Cannabis-Branche könnte laut Arcview Market Research bis 2027 fast

60 Milliarden Dollar erreichen, angetrieben von der fortlaufenden Legalisierung

von Cannabis auf der ganzen Welt. Während Nordamerika bei der Legalisierung

innerhalb der Gruppe der G20-Staaten eine Vorreiterrolle eingenommen hat, haben

viele Teile Europas eine Pro-Cannabis-Haltung eingenommen, die einen enormen

langfristigen Markt ergeben könnte. Anleger sollten möglicherweise einen Blick

auf Unternehmen werfen, die sich auf diesen Bereich konzentrieren, um

potenzielle Möglichkeiten zu erkennen.

Europas 60-Milliarden-Dollar-Chance

Der europäische Markt für medizinisches Cannabis könnte laut dem Bericht zu

Cannabis in Europa von Prohibition Partners einen Wert von etwa 50 Milliarden

Euro (etwa 59 Milliarden Dollar) erreichen, sobald alle Märkte

Rechtsvorschriften und Marktinfrastrukturen zur Unterstützung von Cannabis

eingeführt haben. Deutschland, Polen und die Niederlande haben die am weitesten

entwickelten Märkte für Cannabis in der Region, aber die Autoren des Berichts

stellen fest, dass viele andere Märkte in ihre Fußstapfen treten.

Während viele europäische Länder den Anbau erforschen, kommt der Großteil der

Versorgung der Region aus Kanada, wo Cannabis landesweit legalisiert ist. Die

gute Nachricht ist, dass Medikamente auf der Basis von Cannabis seit einiger

Zeit stetige Unterstützung erfahren, darunter auch Sativex von GW

Pharmaceuticals, während Cannabisblüten und -öle in mehreren Ländern für

Patienten, die unter anerkannten Krankheiten leiden, zugelassen wurden.

Deutschland wurde im März letzten Jahres zu Europas größtem Markt, nachdem es

neue Gesetze eingeführt und zehn Produktionslizenzen vergeben hatte. Das System

des Landes ist darauf ausgerichtet, Partnerschaften mit internationalen

Unternehmen einzugehen, z. B. aus Kanada, die über umfangreiche Erfahrung in

einem neuen Markt verfügen. Aus Deutschland könnten diese Unternehmen dann in

andere Länder exportieren, in denen Cannabis in der Europäischen Union aufgrund

der bereits bestehenden Handelsabkommen legalisiert wurde.

Speakeasy schaut nach Deutschland

Der Speakeasy Cannabis Club hat kürzlich eine Absichtserklärung mit der

HerbaMedica GmbH über den Export von qualitativ besonders hochwertigem Cannabis

nach Deutschland und die Märkte in Europa angekündigt. Gemäß den Bedingungen der

Erklärung wird HerbaMedica jedes Jahr zunächst für einen Zeitraum von drei

Jahren eine bestimmte Produktmenge von Speakeasy kaufen und vertreiben.

HerbaMedica übernimmt die externen Kosten für die Inspektion der Anlagen von

Speakeasy durch die deutschen Behörden.

"Indem HerbaMedica unsere Produkte in der EU vertreibt, erhalten wir Zugang zu

einer beträchtlichen Anzahl prospektiver Kunden", sagte Marc Geen, CEO von

Speakeasy, in der Pressemitteilung, in der er die Absichtserklärung mit

HerbaMedica bekanntgab. "Derzeit gibt es nur sieben zugelassene Importeure für

Cannabis in Deutschland. Speakeasy freut sich sehr darüber, möglicherweise die

Gelegenheit zu erhalten, sich dieser ausgewählten kleinen Gruppe anzuschließen."

Mit dem Craft-Konzept für Cannabis zielt das Unternehmen auf Käufer der

Generation Y in Kanada, die Cannabis zu Zwecken der Freizeitgestaltung kaufen,

und auf Patienten ab, die nach präzisen Dosierungen und einzigartigen

Liefermethoden in Kanada und auf den europäischen Märkten suchen. Sobald es

seine Lizenz von Health Canada erhält, plant das Unternehmen, einen Cannabis-

Campus aufzubauen, der fünf Craft-Anbauer sowie individuelle Identitäten und

individuelle Genetik auf etwa 300 Hektar Land im "Napa Valley of Weed"

beherbergt.

Blick in die Zukunft

Der Speakeasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (FFT: 39H) stellt eine überzeugende

Investitionsmöglichkeit in der weltweiten Cannabis-Branche dar. Neben dem

innovativen Craft-Ansatz ist die kürzlich erfolgte Absichtserklärung zur

Expansion des Unternehmens in Deutschland und in Europa eine überzeugende

Wachstumschance auf lange Sicht. Anleger sollten vielleicht zur Kenntnis nehmen,

dass sich das Unternehmen seinem Ziel nähert, eine Genehmigung als

Lizenzproduzent zu erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website des Unternehmens unter

www.speakeasygrowers.com.

Bitte folgen Sie dem Link, um den vollständigen Artikel zu

lesen: http://www.cannabisfn.com/speakeasy-looks-expand-german-market/

