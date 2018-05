GNW-News: Spark New Zealand stellt Unified Communications-Suite in der Cloud mit BroadSoft bereit

Spark New Zealand stellt Unified Communications-Suite in der Cloud mit BroadSoft bereit

Spark Cloud Phone zielt mit vollständiger Unified Communications (UC)-Lösung von

BroadSoft auf den wachstumsstarken KMU-Markt ab

GAITHERSBURG (USA) und AUCKLAND (Neuseeland), 15. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

BroadSoft, Inc., das jetzt zu Cisco gehört und ein Weltmarktführer bei

cloudbasierten Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Telefonie, Web-

Konferenzen, Kommunikation und Kontaktzentren ist, gibt bekannt, dass Spark,

einer der größten Telekommunikationsanbieter Neuseelands, jetzt kleinen und

mittleren Unternehmen in ganz Neuseeland Spark Cloud Phone anbietet, einen auf

der Telefonieplattform BroadCloud basierenden Dienst.





Spark Cloud Phone stellt dem Unternehmen eine bewährte Bereitstellungsplattform

für SaaS-Dienste zur Verfügung und ermöglicht es dem Unternehmen, schnell eine

vollständige UC-Lösung mit einem flexiblen OPEX-Dienstbereitstellungsmodell

einzusetzen.

Die Telefonieplattform BroadCloud stellt den Kunden von Spark Cloud Phone eine

vollständige Suite von UC-Diensten bereit, die auf der UC-One-Anwendung von

BroadSoft basieren, unter anderem Instant Messaging- und

Anwesenheitsinformationsfunktionen, gehostete Telefonielösungen, Unterstützung

für mobile Endgeräte, ein vollfunktionaler Software-Client für Computer, Teilen

von Desktopinhalten und Dateien, virtuelle Konferenzräume sowie Telefon- und

Videokonferenzen.

"Wir freuen uns sehr darüber, mit Spark in Neuseeland zusammenzuarbeiten, um das

UC-Angebot des Unternehmens mit BroadCloud auf den Markt zu bringen", sagte

Jonathan Reid, Managing Director, Worldwide Sales, Cisco Cloud Calling. "Spark

verfügt über eine hervorragende Reichweite auf dem neuseeländischen Markt und

ein erstklassiges Entwicklungsteam hinter der neuen Produktlinie Spark Cloud

Phone. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit während der

Markteinführungsphase des neuen Dienstes in der ersten Hälfte dieses Jahres."

Sally Gordon, Head of Business Marketing bei Spark, sagte: "Wir sind begeistert

davon, Spark Cloud Phone mit BroadSoft UC-One auf den Markt zu bringen. Unsere

Unternehmenskunden sagen uns, dass sie eine funktionsreiche Telefonielösung

benötigen, die dazu beiträgt, die Zusammenarbeit zu verbessern, und die bei sich

verändernden Unternehmensanforderungen leicht skalierbar ist. Wir denken, dass

Cloud Phone One ihnen das bieten kann und sie dabei unterstützen wird, ihren

Unternehmen einen Vorteil zu verschaffen."

Um mehr über BroadSoft UC-One herauszufinden, klicken Sie hier.

Über Spark:

Als Neuseelands führendes Unternehmen für digitale Dienste hat Spark New Zealand

ein ehrgeiziges Ziel: das Potenzial in allen Neuseeländern mithilfe von

erstaunlicher Technologie freizusetzen. Spark stellt Millionen von Neuseeländern

und tausenden neuseeländischen Unternehmen digitale Dienste zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sparknz.co.nz.

Über Broadsoft:

BroadSoft, das jetzt zu Cisco gehört, ist ein Technologieinnovator mit Lösungen

im Bereich von cloudbasierten Telefonanlagen, einheitlicher Kommunikation und

Kontaktzentren für Unternehmen und Dienstleistungsanbieter in 80 Ländern. Unser

Ziel ist es, Benutzern und Teams zu ermöglichen, ihre Ideen und ihre Arbeit ganz

einfach miteinander zu teilen, um bahnbrechende Leistungen zu erzielen. Weitere

Informationen erhalten Sie auf www.BroadSoft.com.

