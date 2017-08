GNW-News: SolarWinds optimiert anwendungsorientiertes Leistungsmanagement des Systemportfolios

SolarWinds optimiert anwendungsorientiertes Leistungsmanagement des Systemportfolios

Das Unternehmen präsentiert auf der VMworld 2017 US, wie IT-Teams durch Upgrades bei Orion-Plattform und Systemmanagement eine optimale Anwendungsleistung für zentrale Komponenten erzielen.





AUSTIN, Texas, Aug. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds, ein führender Anbieter von leistungsstarker und erschwinglicher IT-Verwaltungssoftware, hat heute umfangreiche Updates für die SolarWinds® Orion®-Plattform und das Produktportfolio für das Systemmanagement angekündigt. Die Verbesserungen betreffen mehrere Produkte einschließlich SolarWinds Storage Resource Monitor, SolarWinds Virtualization Manager, SolarWinds Web Performance Monitor und SolarWinds Server & Application Monitor. IT-Experten können damit die anwendungsorientierte Leistung für hybride IT-Infrastrukturen besser verwalten. Das Unternehmen präsentiert die aktualisierten Produkte zwischen dem 27. und 31. August auf der VMworld® 2017 US in Las Vegas, Nevada.

Das Systemmanagementportfolio von SolarWinds bietet basierend auf der Orion- Plattform die Komponenten, die ein IT-Team für die Überwachung, die verbesserte Fehlerbehebung, die Kapazitäts- und Ressourcenoptimierung sowie die Leistungsverwaltung benötigt. Dies sind die neuen Portfolio-Upgrades:

* Verbessertes PerfStack(TM)-Dashboard: Operations-Teams erhalten ein zentrales Dashboard, um Anwendungsmetriken von der Webleistung bis hin zur Spindelleistung in Echtzeit anzuzeigen. * Verbesserte Überwachung von IoT-Geräten: Hierzu zählen Raspberry Pi®- gestützte Geräte. Neu ist die Unterstützung von ARM-basiertem Linux® im Überwachungs-Agent. * Optimierte Leistung von virtuellen Ressourcen und optimiertes Virtualisierungsmanagement: Operations-Teams können mehrere vorausschauende Empfehlungen gleichzeitig basierend auf Verlaufstrends anwenden, mit Aktivitätsrichtlinien für das Virtualisierungsmanagement. * Unterstützung umfassender Speicherüberwachung: Unterstützung von IBM® DS 8xxx, IBM FlashSystem® A9000 und A9000R, NetApp® EF, NetApp AFF und EMV VMAX3; darüber hinaus wurden Verbesserungen bei der Hardwareintegritätsüberwachung für Speichergeräte vorgenommen. * Verbesserte Enterprise Operations Console: Der "Monitor für Überwachungen" vereinfacht die umfassende, globale Überwachung von Systemen und Anwendungen für mehrere Rechenzentren. * Vereinfachtes Installationsprogramm für Orion-Plattform und neue plattformeigene Funktionen: Das Systemmanagement für die Produktinstallation wird in der Regel auf eine Stunde reduziert. Der Zeitaufwand zum Installieren und Konfigurieren der Überwachungsfunktion, zum Durchführen der automatischen Erkennung und Abhängigkeitszuordnung, zum Anwenden von Anwendungsvorlagen und zum Erstellen kompletter Berichte zur Anwendungsleistung und -integrität wird auf wenige Stunden reduziert. Die Orion-Plattform unterstützt nun auch Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung.

"Die Anwendungsbetriebszeit und die Erfahrung der Endanwender stellen heutzutage wichtige Unternehmensfaktoren dar. IT-Experten müssen deshalb angesichts zunehmender Komplexität und der Herausforderungen bei der hybriden IT die Leistung sicherstellen", erläutert Christoph Pfister, Executive Vice President für Produkte bei SolarWinds. "Mit den Upgrades bei unserer Orion-Plattform und dem Systemmanagementportfolio bietet SolarWinds eine der vollständigsten Anwendungsmanagementplattformen in der Branche an und ermöglicht umfassende Einblicke in die Leistung von Internet, Anwendungen, Datenbanken, virtuellen Ressourcen, Speicher und Netzwerk - und zwar jeweils im Zusammenhang mit Anwendungen."

Durch die neuesten Verbesserungen wird das anwendungsorientierte Leistungsmanagement von zentralen Funktionen optimiert, wie beispielsweise das AppStack(TM)-Dashboard, das den Status von allen abhängigen Infrastrukturkomponenten für eine bestimmte Anwendung in einer dynamischen Benutzeroberfläche anzeigt. Darüber hinaus stellt die SolarWinds Orion-Plattform eine modulare, skalierbare und einheitliche Überwachungsplattform bereit, um einen Überblick über die Webleistung von synthetischen Anwendungen sowie die Anwendungs- und Infrastrukturleistung zu erhalten. IT-Experten können angesichts wachsender Anforderungen des Unternehmens die Orion-Plattform mit SolarWinds- Produkten erweitern. Beispielsweise mit SolarWinds Network Performance Monitor einschließlich NetPath(TM)-Funktion, um die Netzwerkleistungsverwaltung und die Transparenz für den gesamten Netzwerkpfad vom Benutzer bis zum Server zu optimieren. Die Kunden können SolarWinds DPA für die Datenbankleistungsanalyse und die schnelle Suche nach der Ursache von Datenbankengpässen hinzufügen.

SolarWinds auf der VMworld 2017 US

* Stand 224: Die Head Geeks(TM) Thomas LaRock, Kong Yang und weitere Produktexperten von SolarWinds werden die Updates für die SolarWinds Orion- Plattform und die Systemmanagementprodukte vorstellen und an Live- Demonstrationen des kompletten Produktportfolios teilnehmen. * "Monitoring with Discipline to Master Your Virtualized Universe" (Disziplinierte Überwachung für Ihr virtualisiertes Universum) - Der SolarWinds-Produktmanager Chris Paap präsentiert eine Sitzung, in der die Beschleunigung des Anwendungslebenszyklus aufgrund der Zunahme an cloudbasierten Anwendungen, Containern und hybrider Infrastruktur behandelt wird. Montag, den 28. August von 14:50 bis 15:10 Uhr (Pacific Time), VMworld Solutions Exchange Theatre. * "Performance Tuning and Monitoring for Virtualized Database Servers" (Leistungsoptimierung und -überwachung für virtualisierte Datenbankserver) - Thomas LaRock präsentiert eine Sitzung, die sich mit der erfolgreichen Virtualisierung von unternehmenskritischen Datenbankplattformen und der Validierung von VMware-Umgebungen bei gleichzeitiger ordnungsgemäßer Verwaltung von Leistung und Skalierbarkeit befasst. Dienstag, den 29. August von 11:30 bis 12:30 Uhr (Pacific Time). * "SQL Server® on vSphere®: A Panel with Some of the World's Most Renowned Experts" (SQL Server® in vSphere®: Podiumsdiskussion mit einigen der weltweit renommiertesten Experten) - LaRock nimmt an dieser Podiumsdiskussion teil, in der die Diskussion vom letzten Jahr im Zusammenhang mit den realen Erlebnissen bei der Virtualisierung der anspruchsvollsten SQL Server fortgesetzt wird. Mittwoch, den 30. August von 16:00 bis 17:00 Uhr (Pacific Time).

Kontakt zu SolarWinds

* THWACK® * Twitter® * Facebook® * LinkedIn®

Weitere Informationen zu den IT-Verwaltungsprodukten von SolarWinds, einschließlich 30-tägiger Gratistestversionen zum Herunterladen, finden Sie auf der SolarWinds-Website oder telefonisch unter der Rufnummer +1 866.530.8100.

Informationen zur SolarWinds Orion-Plattform Bei der Orion-Plattform handelt es sich um eine modulare und skalierbare einheitliche Überwachungsplattform. Hiermit können IT-Abteilungen angesichts wachsender Anforderungen des Unternehmens Module hinzufügen und eine noch höhere Transparenz für ihre Umgebung ermöglichen. Diese Module werden zwar als Einzelprodukte verkauft, aber auf einer einheitlichen Plattform ausgeführt - mit einem einzelnen webbasierten Dashboard, zentraler Verwaltung und Zugriffssteuerung, einheitlichen Warnungen und Berichten sowie konsolidierten Metriken und Daten. Auf diese Weise erhalten Sie Dashboards mit umfangreichem Kontext, durch die Daten und einzelne Komponenten des Stacks in einer anwendungsorientierten Ansicht zusammengefasst werden. 425 der Fortune 500®- Unternehmen vertrauen auf die SolarWinds Orion-Plattform zum Überwachen, Visualisieren und Analysieren der Leistung von Netzwerken, Anwendungen, Systemen und Datenbanken lokal, in einer hybriden Umgebung oder in der Cloud.

Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an Kunden auf der ganzen Welt, von Fortune 500®-Unternehmen über Kleinunternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und Regierungsbehörden bis hin zu Bildungseinrichtungen. Wir konzentrieren uns bewusst ausschließlich auf IT-, MSP- und DevOps-Professionals und wir sind bestrebt, die Komplexität zu beseitigen, die unsere Kunden bei herkömmlichen Anbietern von Unternehmenssoftware hinnehmen müssen. Ungeachtet des Standorts der IT- Ressourcen oder des Benutzers liefert SolarWinds Produkte, die sich nicht nur mühelos finden, kaufen, verwenden, warten und skalieren lassen, sondern Schlüsselanforderungen einer Infrastruktur abdecken, egal ob lokal oder in der Cloud. Dieser Schwerpunkt und unsere Verpflichtung zur Spitzenleistung in der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT machten SolarWinds zum weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen und treiben ähnliches Wachstum über das volle Spektrum an IT-Verwaltungssoftware an. Unsere Lösungen basieren auf unserer engen Beziehung zu unserem Kundenstamm, der sich über unsere Online-Community THWACK austauscht, um Probleme zu lösen, Technologien und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserer Produktentwicklung zu beteiligen. Weitere Informationen finden Sie unter www.solarwinds.com/de.

Die Marken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion und THWACK stehen im alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© 2017 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

PRESSEKONTAKT: Megan Malarkey Text100 Tel.: +1 212.331.8403 megan.malarkey@text100.com

Jenne Barbour SolarWinds Tel.: +1 512.498.6804 pr@solarwinds.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SolarWinds Worldwide, LLC via GlobeNewswire

http://www.solarwinds.com/