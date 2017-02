GNW-News: SolarWinds enthüllt auf der Cisco Live EMEA 2017 die nächste Generation der IT-Fehlerbehebung

SolarWinds enthüllt auf der Cisco Live EMEA 2017 die nächste Generation der IT-Fehlerbehebung

Mit dem PerfStack-Dashboard, der neuesten Innovation des globalen Marktführers für Netzwerk-Management-Software, können IT-Administratoren Leistungsprobleme wie nie zuvor identifizieren, isolieren und beheben

BERLIN, Feb.



20, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds, ein führender Anbieter leistungsstarker und erschwinglicher IT-Management-Software, stellt heute auf der Cisco Live(®) EMEA 2017 das PerfStack((TM))-Dashboard vor. Es verfolgt einen völlig neuen Ansatz, um IT-Überwachungsdaten zu visualisieren und zu korrelieren. Dadurch wird die Fehlerbehebung für Leistungsprobleme in der gesamten IT-Umgebung verbessert - von der Infrastruktur bis hin zu Anwendungen. PerfStack bedeutet eine erhebliche Aktualisierung der Plattform SolarWinds(®) Orion(®), da das Dashboard vielseitig konfigurierbar und doch einfach zu erstellen ist. IT-Administratoren können kritische Echtzeit- Messgrößen und historische Kennzahlen von Produkten der SolarWinds Orion- Plattform auswählen und in eine Einzelansicht ziehen und ablegen, um die Beziehung zwischen verdächtigen Elementen visuell darzustellen. Diese innovative Visualisierung ermöglicht es, Leistungsprobleme auf eine nie da gewesene Art und Weise zu identifizieren, zu isolieren und zu beheben.

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b00ae2bd-5451-4ba7-8107- e9ca785d20c2

"Angesichts von hybrider IT, Software-Defined Networking, Hyper-Konvergenz und vielen anderen disruptiven Trends, die heute die IT-Umgebung beeinflussen, sind komplexe und vielschichtige Leistungsprobleme, die oft zu funktionellen Informationssilos führen, häufiger als je zuvor", sagt Christoph Pfister, Executive Vice President für Produkte bei SolarWinds. "Die Fehlerbehebung dieser Probleme wird dadurch wiederum immer schwieriger. Hier kommt PerfStack ins Spiel. Wir freuen uns, Besuchern der Cisco Live demonstrieren zu dürfen, wie PerfStack, zusammen mit unserem kompletten Portfolio marktführender Produkte, dazu beiträgt, Barrieren zwischen funktionellen Rollen zu durchbrechen, Schuldzuweisungen zu verhindern und Leistungsprobleme schneller zu lösen. Dies ist die nächste Generation der IT-Fehlerbehebung."

PerfStack: Die nächste Generation der IT-Fehlerbehebung

Das PerfStack-Dashboard ermöglicht es IT-Administratoren, Zeitreihendaten und Beziehungsdaten aus vielen verschiedenen Quellen in einer benutzerdefinierten Einzelansicht einfach und doch dynamisch zu kombinieren, wie beispielsweise Switches, Router, virtuelle Maschinen, Hosts, Anwendungen, LUN, Speicher-Arrays oder Webtransaktionen. Dies umfasst ganz unterschiedliche Daten. Beispielsweise ermöglicht PerfStack es Administratoren, Netzwerklatenz- und Bandbreitendaten aus dem SolarWinds Network Performance Monitor mit LUN-IOPS-Daten des SolarWinds Storage Resource Monitor in einem einzigen Diagramm zusammenzufassen, um iSCSI- Leistungsprobleme zu beheben.

Mithilfe des PerfStack-Dashboards können Administratoren besser mit Kollegen zusammenarbeiten, da sie die benutzerdefinierten PerfStack-Diagramme auf einfache Weise teilen können. Mit dieser leistungsstarken Funktion lassen sich die funktionellen Informationssilos innerhalb von IT-Organisationen vermeiden und Leistungsprobleme schneller beheben.

Vortrag "Der Schlüssel zur Netzwerkverwaltung in einer hybriden IT-Welt"

Am Dienstag, 21. Februar 2017, um 13:40 präsentiert Patrick Hubbard, Head Geek((TM)) bei SolarWinds, im Rahmen des Cisco Live EMEA 2017 Partner Theater "Der Schlüssel zur Netzwerkverwaltung in einer hybriden IT-Welt". Hubbard diskutiert die Vorteile von Tools wie PerfStack u.a. bei der Lösung von Herausforderungen der modernen Netzwerkverwaltung. Hubbard beschäftigt sich insbesondere mit Folgendem:

"Da Anwendungen zunehmend in hybriden IT-Umgebungen verteilt sind, stehen IT- und DevOps-Spezialisten vor der Herausforderung, unabhängig von der Bereitstellungstopologie die Leistung sicherzustellen. Darüber hinaus werden Anwendungen in rasantem Tempo weiterentwickelt und mit dem Netzwerkverhalten von gestern lassen sich zukünftige Verkehrsmuster nicht akkurat vorhersagen. Um für den Endbenutzer eine optimale Erfahrung zu liefern, muss IT-Management-Software zusätzliche Einblicke in eingesetzte hybride IT verschaffen. Mithilfe neuer Tools, die auf automatisiertem Kontext-Mapping basieren, können Administratoren in sich verändernden physischen oder virtuellen Netzwerkflüssen schneller als je zuvor optimale Entscheidungen treffen. Echtzeit, End-to-End-Mapping, fortlaufende Analyse, automatisierte Kontexterkennung und kombinierte Metriken gehen endlich die Herausforderungen der hybriden IT an."

PerfStack in Aktion am Stand E1A/E1B

Die SolarWinds Head Geeks((TM)) Hubbard und Leon Adato sowie weitere Produktexperten von SolarWinds zeigen am Stand E1A/E1B Live-Demonstrationen von PerfStack, sowie eine Vorschau auf den kommenden Support von Cisco® Meraki® im SolarWinds Network Performance Monitor. Für Demonstrationszwecke steht auch das komplette Produktportfolio von SolarWinds zur Verfügung, das kürzlich vom Branchenanalyseunternehmen International Data Corporation(®) (IDC(®)) im aktuellen Worldwide Semi-Annual Software Tracker zum globalen Marktführer für Netzwerkverwaltungssoftware ernannt wurde.

Verfügbarkeit

PerfStack steht derzeit Bestandskunden von SolarWinds zur Verfügung, indem sie die Release Candidates von SolarWinds Network Performance Monitor 12.1, SolarWinds Server & Application Monitor 6.4, SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer 4.2.2, SolarWinds Virtualization Manager 7.1, SolarWinds Storage Resource Monitor 6.4 und SolarWinds Web Performance Monitor 2.2.1 herunterladen.

Weitere Informationen zu den IT-Management-Produkten von SolarWinds, einschließlich 30-tägiger Gratistestversionen zum Herunterladen, finden Sie auf der SolarWinds-Website oder telefonisch unter der Rufnummer +353 21 5002900.

Zusätzliche Ressourcen

* SolarWinds End-to-End Hybrid IT Performance Management Kontakt zu SolarWinds

* THWACK(®) * Twitter(®) * Facebook(®) * LinkedIn(®) Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an Kunden auf der ganzen Welt, von Fortune 500(®)-Unternehmen über Kleinunternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und Regierungsbehörden bis hin zu Bildungseinrichtungen. Wir konzentrieren uns bewusst ausschließlich auf IT-, MSP- und DevOps-Professionals und wir sind bestrebt, die Komplexität zu beseitigen, die unsere Kunden bei herkömmlichen Anbietern von Unternehmenssoftware hinnehmen müssen. Unabhängig davon, wo die IT-Anlage oder der Nutzer sich befinden, liefert SolarWinds Produkte, die einfach zu finden, kaufen, bedienen, warten und anzupassen sind und stellt die Kapazitäten bereit, um wichtige Bereiche der Infrastruktur vom physischen Ort in die Cloud zu verlagern. Dieser Schwerpunkt und unsere Verpflichtung zur Spitzenleistung in der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT machte SolarWinds zum weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen und treibt ähnliches Wachstum über das volle Spektrum an IT-Verwaltungssoftware an. Unsere Lösungen sind in unserer tiefen Verbundenheit mit unserer Nutzergemeinde verwurzelt, die in unserer THWACK(®) Online-Community interagiert, um Probleme zu lösen, Technologie und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserem Produktentwicklungsprozess zu beteiligen. Weitere Informationen finden Sie unter www.solarwinds.com/de/.

Die Marken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion und THWACK stehen im alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© 2017 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

PRESSEKONTAKT: Martina Eder Text100 Telefon: +49 89 9983 7019 Martina.Eder@text100.de

Katherine O'Keeffe SolarWinds Telefon: +353 21 5002954 Katherine.okeeffe@solarwinds.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SolarWinds Worldwide, LLC via GlobeNewswire

http://www.solarwinds.com/