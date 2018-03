GNW-News: SolarWinds aktualisiert Systemverwaltungssoftware für bessere Transparenz der physischen und virtuellen Infrastruktur

SolarWinds aktualisiert Systemverwaltungssoftware für bessere Transparenz der physischen und virtuellen Infrastruktur

Neu: Unterstützung führender All-Flash-Arrays von Dell EMC, HPE Nimble Storage,

INFINIDAT und IBM

Neue Funktionen sorgen für klare Übersicht über Serverinteraktionen innerhalb

von Geschäftsanwendungen

CORK, Irland, 14. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds, ein führender

Anbieter von leistungsstarker und kostengünstiger IT-Verwaltungssoftware,

kündigt zwei Produktaktualisierungen an, die umfangreichere und detailliertere

Funktionen zur Leistungsüberwachung in physischen und virtuellen Infrastrukturen

bieten, insbesondere in Hybridumgebungen.



Die neueste Version von SolarWinds(®

)Storage Resource Monitor (SRM) unterstützt noch mehr All-Flash-Arrays (AFAs)

führender Anbieter, während die Aktualisierung von Server & Application Monitor

(SAM) einen besseren Einblick in Interaktionen zwischen einer Gruppe von Servern

bietet, auf denen wichtige Geschäftsanwendungen ausgeführt werden.

"Für den reibungslosen Betrieb der heutigen heterogenen und verteilten IT-

Umgebungen müssen komplexe Zusammenhänge unbedingt klar durchschaubar sein", so

Christoph Pfister, Executive Vice President of Products bei SolarWinds. "Unsere

aktualisierten Systemverwaltungslösungen unterstützen mehr Produkte führender

Speicheranbieter und bieten einen besseren Einblick in die Verbindung zwischen

kritischen Infrastrukturressourcen; dadurch erhalten IT-Experten stärkere Tools,

um Komplexität zu meistern und die Leistung ihrer jeweiligen Umgebung zu

optimieren."

Zusammen rüsten die zwei Updates IT-Experten mit den umfangreichen Funktionen

für Systemverwaltung, Überwachung, Warnungen und Berichterstellung aus, die zum

Optimieren der Leistung in Hybridumgebungen erforderlich sind - und dies über

ein noch breiteres Spektrum von Systemen und Anbietern.

"Die neuesten Versionen von SRM und SAM bieten uns noch mehr Flexibilität zur

Bereitstellung neuer Technologien sowie einen besseren Einblick in unsere Server

und Anwendungen", erklärt Jeremy Mayfield, IT Director bei American Cement

Company, einem führenden Zementhersteller mit Sitz in Sumterville, Florida.

"Insbesondere durch die neue SRM-Unterstützung für All-Flash-Speicher, vor allem

HPE Nimble, werden wir mehr Optionen für die Bereitstellung einer

hyperkonvergierten Infrastruktur haben. Dank der neuen Funktionen für

Anwendungsabhängigkeit in SAM können wir mehr Leistungsdaten sehen, sodass wir

Probleme schneller beheben und die durchschnittliche Reparaturzeit verkürzen

können."

All-Flash-Array-Unterstützung für mittelständische und große Unternehmen mit

Storage Resource Monitor (SRM) 6.6

Die neueste Version der auf der SolarWinds Orion(®)-Plattform aufbauenden

Software SolarWinds SRM (Version 6.6) bietet nun Unterstützung für die All-

Flash-Arrays (AFAs) HPE(®) Nimble Storage(®), Dell(®) EMC(®) Unity, INFINIDAT(®)

InfiniBox(®) und IBM(®) AIX(®) FlashSystem 9000. Dank dieser erweiterten

Unterstützung ermöglicht SRM 6.6 die Überwachung von Ressourcen über ein noch

breiteres Spektrum von Infrastrukturen in Umgebungen mit Komponenten

verschiedener Hersteller. Damit erfüllt SRM die Anforderungen von noch mehr

Kunden, insbesondere von mittelständischen Firmen, die Lösungen von HPE Nimble

Storage, Dell EMC Unity, INFINIDAT und IBM verwenden.

Die Integration von SRM-Daten in andere SolarWinds-Produkte - darunter

Virtualization Manager (VMAN) und Server & Application Monitor (SAM) - über die

Orion-Plattform ermöglicht eine End-to-End-Zuordnung von Beziehungen, angefangen

bei Anwendung und Virtualisierung bis hin zum Speicher.

Visualisieren kritischer Anwendungsabhängigkeiten mit Server & Application

Monitor (SAM) 6.6

SolarWinds SAM 6.6 bietet End-to-End-Transparenz und -Leistungsüberwachung von

Servern und Anwendungen über mehrere Rechenzentren, Remote-Standorte oder die

Cloud hinweg. Diese neueste Aktualisierung enthält Funktionen für

Anwendungsabhängigkeit, die es Kunden ermöglichen, netzwerkbasierte Beziehungen

zwischen Anwendungen und Servern automatisch zu erkennen, indem die

Kommunikation auf der Anwendungsprozessebene korreliert wird.

IT-Experten können die neue Funktion "Verbindungsdetails" nutzen, um Server- und

Netzwerkkennzahlen bestimmter Anwendungsverbindungen in einer Umgebung zu

visualisieren. Mithilfe dieser Funktion können Benutzer schnell Daten zu

Kennzahlen wie Paketverlust, Wartezeit, Netzwerkstatus und mehr visualisieren;

dadurch kann der Zeitaufwand zum Identifizieren der Ursachen von

Anwendungsproblemen reduziert werden. Einem Kunden, der eine umfangreiche CRM-

Implementierung durchführt, bieten die neuesten Verbesserungen beispielsweise

die Möglichkeit, die Abhängigkeit zwischen den zugrunde liegenden

Datenbankservern und verknüpften Webservern zu untersuchen, um etwaige

Leistungsbeeinträchtigungen oder andere Probleme effizienter zu ermitteln.

SAM 6.6 enthält außerdem einen neuen SolarWinds Orion Agent für IBM AIX, sodass

auch Kunden, deren Infrastruktur Systeme auf IBM AIX-Basis umfasst, die

leistungsfähigen und kostengünstigen Überwachungsfunktionen der Firma nutzen

können.

Preise und Verfügbarkeit

SolarWinds SRM ist ab 2.390 EUR* für 25 Laufwerke erhältlich, inklusive Wartung

für ein Jahr ab Kauf. SolarWinds SAM ist ab 2.440 EUR* für 150 überwachte

Komponenten erhältlich, inklusive Wartung für ein Jahr ab Kauf.

Weitere Informationen inklusive einer herunterladbaren kostenlosen 30-tägigen

Testversion von SRM oder SAM erhalten Sie auf der SolarWinds-Website, oder rufen

Sie uns unter +353 21 5002900 an.

*Preise gemäß Stand vom 14. März 2018 in US-Dollar. Der Preis kann je nach

Zuständigkeitsbereich und geltender Währung variieren. Wenden Sie sich wegen der

Preise für Ihren Zuständigkeitsbereich bitte an einen örtlichen

Vertriebsmitarbeiter von SolarWinds.

Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an

Kunden auf der ganzen Welt, von Fortune 500(®)-Unternehmen über Kleinunternehmen

und Regierungsbehörden bis hin zu Bildungseinrichtungen. Wir richten uns

exklusiv an IT-Profis und möchten der IT-Management-Software die Komplexität

nehmen, die ein Merkmal herkömmlicher Unternehmenssoftware ist. Ungeachtet des

Standorts der IT-Ressourcen oder des Benutzers liefert SolarWinds Produkte, die

sich nicht nur mühelos finden, kaufen, verwenden, warten und anpassen lassen,

sondern auch in der Lage sind, Probleme in allen Schlüsselbereichen der

Infrastruktur zu beheben, egal ob lokal oder in der Cloud. Unsere Lösungen

basieren auf unserer engen Beziehung zu unserem Kundenstamm, der sich über

unsere Online-Community THWACK austauscht, um Probleme zu lösen, Technologien

und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserer Produktentwicklung zu

beteiligen. Erfahren Sie mehr unter www.solarwinds.com.

Die Marken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion und THWACK stehen im

alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen

Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in

anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken,

Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht

kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier

erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder

eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© 2018 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

PRESSEKONTAKT:

Martina Eder

Text100

Tel.: +49 89 9983 7019

Martina.Eder@text100.de

Katherine O'Keeffe

SolarWinds

Tel.: +353 21 5002954

pr@solarwinds.com

Foto: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c5d65ff-

4cd6-4cb2-9259-142a824df601

