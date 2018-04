GNW-News: SolarWinds-Umfrage unter deutschen IT-Experten: Cloud Computing ist wichtigste Technologie für Transformation sowie der Hauptgrund für wachsende Leistungsherausforderungen

SolarWinds-Umfrage unter deutschen IT-Experten: Cloud Computing ist wichtigste Technologie für Transformation sowie der Hauptgrund für wachsende Leistungsherausforderungen

* Der SolarWinds IT Trends Report 2018 zeigt, dass Container heutzutage

höchste Investitionspriorität haben und noch vor Technologien wie

künstlicher Intelligenz rangieren

* Deutsche IT-Experten meinen, dass Automatisierung die Technologie mit dem

größten Potenzial ist, den höchsten ROI zu liefern

* Die Optimierung der IT-Leistung bleibt eine schwierige Herausforderung

* Die Studie zeigt auch, dass eine bessere Einbindung leitender Führungskräfte

bei Entscheidungen zu IT-Investitionsprioritäten erforderlich ist

CORK, Irland - 11. April 2018 - SolarWinds, ein führender Anbieter

leistungsstarker und kostengünstiger IT-Verwaltungssoftware, hat heute die

Ergebnisse seiner alljährlichen Studie zur aktuellen Lage der Branche

veröffentlicht.



Die neue Studie befasst sich mit dem Zustand der aktuellen IT-

Landschaft: IT-Experten priorisieren weiterhin Investitionen in Cloud Computing,

da sie die Vorteile neuer Technologien wie der künstlichen Intelligenz (KI) und

dem maschinellen Lernen (ML) nutzen möchten. Eine Gegenüberstellung dieser

Ergebnisse mit denen anderer unabhängiger Untersuchungen deckt außerdem eine

Schieflage zwischen den IT-Investitionsprioritäten der befragten Experten und

denen ihrer Vorgesetzten auf.

Der IT Trends Report 2018: An der Kreuzung von Hype und Performance untersucht

das Spektrum der bestehenden und aufkommenden Technologien sowie das Ausmaß, in

dem sie sich auf die IT auswirken und die Leistung von Umgebungen optimieren,

während die digitale Transformation in Unternehmen voranschreitet.

Alles in allem betrachtet, priorisieren deutsche IT-Experten Cloud Computing und

hybride IT mehr als jede andere Technologie; 86 Prozent der Befragten gaben an,

dass die Cloud/hybride IT aktuell unter den fünf wichtigsten Technologien in der

IT-Strategie ihrer Unternehmen rangiert. Im Gegensatz dazu gaben vor nur zwei

Jahren mehr als ein Drittel der IT-Experten im Rahmen des SolarWinds IT Trends

Report 2016: Die Entwicklung der hybriden IT an, dass Cloud Computing entweder

wenig oder gar nicht wichtig sei. Während KI und ML aktuell nicht höchste

Priorität für IT-Experten haben, stellt die Optimierung von Cloud-/hybriden

Umgebungen einen wichtigen Weg zur Nutzung der Vorteile dieser aufkommenden

Technologien dar.

Wenn es hingegen darum geht, welche Technologie das größte Potenzial hat, in den

nächsten fünf Jahren Produktivitäts-/Effizienzvorteile zu schaffen und den

höchsten ROI zu erreichen, steht Automatisierung an der Spitze. Dies ist anders

als in allen anderen befragten Ländern, in denen Cloud/hybride IT auch hier den

ersten Platz einnimmt. Darüber hinaus sehen deutsche IT-Profis IoT auf Platz

drei, wenn es um Technologien und Tools geht, die in den nächsten drei bis fünf

Jahren für die digitale Transformation benötigt werden.

Die schnelle Einführung neuer Technologien hat zu Umgebungen geführt, die nicht

für Spitzenauslastungen optimiert sind. Nahezu die Hälfte (49 Prozent) der im

Rahmen dieser Umfrage Befragten gaben an, dass ihre Umgebungen nicht optimiert

sind, und mehr als ein Drittel berichtete, dass sie mindestens 50 Prozent ihrer

Zeit mit der reaktiven Wartung und Fehlerbehebung verbringen. IT-Experten

scheinen sich zunehmend den Herausforderungen durch die Cloud und die hybride IT

zu stellen, indem sie in Container investieren: 41 Prozent der Befragten stuften

Container als die aktuell wichtigste Technologie ein, was einen signifikanten

Anstieg im Vergleich zum SolarWinds IT Trends Report 2017: Portrait einer

hybriden IT-Organisation darstellt, in dem nur 24 Prozent der IT-Experten

planten, sich im kommenden Jahr Kenntnisse im Bereich Container anzueignen.

Zugleich nannten die befragten IT-Experten auch eine unzureichende

Unternehmensstrategie (55 Prozent) und Infrastruktur (36 Prozent) als häufige

Hindernisse auf dem Weg zur Systemoptimierung. Um mit sich ändernden Umgebungen

mithalten und die digitale Transformation erfolgreich gestalten zu können, sind

neue Fähigkeiten der IT-Experten sowie eine engere strategische Zusammenarbeit

mit Führungskräften erforderlich.

"In der heutigen IT-Branche dreht sich alles um transformative Technologien wie

KI, maschinelles Lernen, Blockchain usw. Diese Technologien sind ohne Frage

wichtig, aber die Ergebnisse der diesjährigen Studie zeigen, dass IT-Experten

Investitionen in Technologien, die dazu beitragen, den alltäglichen Betrieb

aufrecht zu halten, weiterhin priorisieren. Entsprechend entscheiden sie sich

für Initiativen mit einer besseren unmittelbaren Wertschöpfung", sagt Joe Kim,

Executive Vice President und Global Chief Technology Officer bei SolarWinds.

"Der SolarWinds IT Trends Report 2018 zeigt, dass IT-Experten sich auf bewährte

Technologien mit sofortiger Wertschöpfung konzentrieren, wie Cloud und

Container, aber Automation und KI für die Zukunft im Auge behalten. So

optimieren aktuell die meisten IT-Experten ihre Umgebungen, um zusätzliche

Leistung für ihre Unternehmen herauszuholen."

Wichtigste Ergebnisse von 2018

Der SolarWinds IT Trends Report 2018: An der Kreuzung von Hype und Performance

untersucht die Einschätzung von IT-Experten dazu, wie sich ihre

Technologiewelten entwickeln, und zeigt, wie Unternehmen vorhandene und

aufkommende Technologien priorisieren. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich

wie folgt zusammenfassen:

Cloud Computing und hybride IT bleiben für IT-Experten in den nächsten fünf

Jahren Prioritäten, da diese die aktuellen Geschäftsanforderungen erfüllen.

Zugleich dienen sie als Rückhalt für Trends wie ML und KI.

* 86 Prozent der befragten IT-Experten gaben an, dass die Cloud und/oder

hybride IT in der technologischen Strategie ihrer Unternehmen unter den

Top 5 der aktuell wichtigsten Technologien rangiert bzw. rangieren, während

46 Prozent die Cloud/hybride IT als die Nummer 1 unter den wichtigsten

Technologien nannten.

* Beim Ranking der Technologien, die aktuell und in den nächsten drei bis fünf

Jahren für die digitale Transformation am wichtigsten sind, haben IT-

Experten die Cloud/hybride IT als Nummer 1 eingestuft.

* Die Automatisierung steht heute im Hinblick auf das größte Potenzial für

Produktivitäts-/Effizienzvorteile und ROI an erster Stelle.

* IoT belegt bei IT-Experten den dritten Platz bei

Technologien/Verwaltungstools, die für die digitale Transformation im

Laufe der nächsten drei bis fünf Jahre benötigt werden.

Zugleich priorisieren IT-Experten interne Investitionen in Container als

bewährte Herangehensweise an die Herausforderungen des Cloud Computings und der

hybriden IT sowie als wichtigstes Instrument für Innovation.

* 41 Prozent der Befragten nannten Container als die aktuell wichtigste

Technologie, und 33 Prozent der Befragten nannten Container als wichtigste

Technologiefür die nächsten drei bis fünf Jahre.

* Die Fähigkeit der Containerbereitstellung zur Vereinfachung der durch

hybride IT verursachten Anwendungsherausforderungen hat die

Investitionen der IT-Experten in die Containertechnologie in den letzten

12 Monaten sprunghaft ansteigen lassen: Gemäß SolarWinds IT Trends

Report 2017: Portrait einer hybriden IT-Organisation hatten nur

24 Prozent der Befragten geplant, sich im kommenden Jahr Kenntnisse im

Bereich Container anzueignen.

* Zugleich wird erwartet, dass Investitionen in KI und ML in den nächsten drei

bis fünf Jahren immer wichtiger werden.

* 49 Prozent der Befragten gaben an, dass KI in drei bis fünf Jahre die

höchste Priorität hat, während für 45 Prozent der Befragten ML diesen

Platz belegte (verglichen mit heute 31 Prozent und 38 Prozent ).

* Cloud Service Provider wie Amazon Web Services(TM) und Microsoft® Azure®

investieren im großen Stil in KI-Technologien und -Fähigkeiten. Dadurch

ergibt sich für IT-Experten die Chance, bereits bestehende Investitionen

für Cloud-Angebote zu nutzen, um mit KI-basierten Services in ihrem

Unternehmen zu experimentieren und diese bereitzustellen.

Die Ergebnisse der IT-Trends-Umfrage legt eine Dissonanz zwischen den

Einschätzungen der IT-Experten und denen ihrer Senior Manager nahe, was die

Prioritäten für IT-Investitionen in den nächsten drei bis fünf Jahren betrifft.

* Gemäß der gewichteten Liste der Technologien, die IT-Experten als

erforderlich für die digitale Transformation eines Unternehmens in den

kommenden drei bis fünf Jahren einschätzen, schafft es die KI gerade noch

unter die Top 5, auch wenn sie an Wichtigkeit zunahm.

* Dieses Ergebnis widerspricht einer aktuellen CEO-Umfrage von Fortune,

die zu dem Schluss kommt, dass 81 Prozent der CEOs KI und maschinelles

Lernen als eine Priorität für ihr Unternehmen ansehen. Im Jahr 2016

hingegen waren nur 54 Prozent dieser Ansicht.

* Während sich KI und maschinelles Lernen weiterentwickeln, werden sich

IT-Experten ein grundlegendes Verständnis dieser Technologien und ihrer

Möglichkeiten aneignen müssen, um der Unternehmensführung beratend zur

Seite stehen zu können, wenn die Zeit gekommen ist, die Vorteile einer

Einführung abzuwägen.

Während IT-Experten weiterhin Cloud Computing und hybride IT priorisieren,

führte die Einführung dieser Technologien zu Herausforderungen im Hinblick auf

die Optimierung der System- und Anwendungsleistung.

* Die befragten IT-Experten gaben bei gewichteter Reihenfolge an, dass die

Cloud/hybride IT die größte Herausforderung darstellt, wenn es um die

Implementierung, den Rollout und/oder die alltägliche Leistung geht.

Dahinter rangieren IoT und Automatisierung.

* Fast die Hälfte (49 Prozent) aller befragten IT-Experten finden, dass ihre

IT-Umgebungen keine optimalen Ergebnisse liefern.

* Fast drei Fünftel aller befragten IT-Experten haben weniger als

25 Prozent ihrer Zeit proaktiv zur Optimierung der Leistung eingesetzt,

und weniger als einer von 20 IT-Experten hat mindestens 75 Prozent

seiner Zeit zur Optimierung verwendet.

* Mehr als ein Drittel der IT-Experten haben mindestens 50 Prozent ihrer

Zeit reaktiv zur Wartung und Fehlerbehebung der IT-Umgebung eingesetzt.

* Dies entspricht den Ergebnisse aus dem 2017 SolarWinds IT Trends Report:

Portrait einer hybriden IT-Organisation, in dem 34 Prozent der befragten IT-

Experten, die kritische Anwendungen und kritische Infrastruktur in die Cloud

migriert hatten, diese letztendlich aus Gründen der Sicherheit/Compliance

sowie aufgrund von technischen Herausforderungen bei der Migration wieder

zurück vor Ort verlagert haben.

Viele IT-Experten nennen eine fehlende Unternehmensstrategie sowie mangelhafte

Infrastruktur als häufigste Hindernisse für eine Systemoptimierung.

* Die IT-Experten, die angaben, dass ihre Umgebungen nicht optimiert sind,

nannten eine unzureichende Unternehmensstrategie als das Top-Hindernis auf

dem Weg zur Systemoptimierung, dicht gefolgt von einer mangelhaften

Infrastruktur sowie ungenügenden Investition in andere Bereiche wie

Benutzerschulungen (gewichtete Reihenfolge).

* Um eine optimierte Leistung zu erzielen und auf eine erfolgreiche

digitale Transformation hinzuarbeiten, ist eine engere strategische

Zusammenarbeit zwischen IT-Experten und Führungskräften erforderlich.

Eine interaktive Darstellung aller Ergebnisse von 2018 finden Sie auf der

Webseite SolarWinds IT Trends Index. In der dynamischen Webanwendung sind die

Ergebnisse der Studie nach Regionen und mit Diagrammen, Tabellen, Elementen zum

Teilen im Web und in sozialen Netzwerken sowie zusätzlichen

Hintergrundinformationen aufbereitet.

Die Ergebnisse des diesjährigen Berichts für Deutschland beruhen auf einer im

Dezember 2017 durchgeführten Umfrage, an der 127 IT-Experten, Manager und

Führungskräfte aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen, sowohl aus dem

öffentlichen als auch aus dem privaten Sektor in Deutschland teilgenommen haben.

Die 2018 untersuchten und im SolarWinds IT Trends Index ausgewerteten Gebiete

sind Nordamerika, Australien, Brasilien, Deutschland, Hongkong, Singapur und das

Vereinigte Königreich, mit insgesamt 803 Umfrageteilnehmern aus allen Regionen.

Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an

Kunden auf der ganzen Welt, vom Fortune 500®-Unternehmen über Kleinunternehmen,

Managed Service Provider (MSPs) und Regierungsbehörden bis hin zu

Bildungseinrichtungen... Wir konzentrieren uns bewusst ausschließlich auf IT-,

MSP- und DevOps-Experten und sind bestrebt, die Komplexität zu beseitigen, die

unsere Kunden bei herkömmlichen Anbietern von Unternehmenssoftware hinnehmen

müssen. Ungeachtet des Standorts der IT-Ressourcen oder des Benutzers liefert

SolarWinds Produkte, die sich nicht nur mühelos finden, kaufen, verwenden,

warten und anpassen lassen, sondern auch in der Lage sind, Probleme in allen

Schlüsselbereichen der Infrastruktur zu beheben, egal ob lokal oder in der

Cloud. Dieser Schwerpunkt und unsere Verpflichtung zur Spitzenleistung in der

End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT machte SolarWinds zum weltweit

führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen und treibt

ähnliches Wachstum über das volle Spektrum an IT-Verwaltungssoftware an. Unsere

Lösungen basieren auf unserer engen Beziehung zu unserem Kundenstamm, der sich

über unsere Online-Community THWACK austauscht, um Probleme zu lösen,

Technologien und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserer

Produktentwicklung zu beteiligen. Erfahren Sie mehr unter www.solarwinds.com.

