SmartCash gibt Erfolg der von der Community befürworteten Initiativen bekannt, die vom "SmartHive"-Projekt-Treasury finanziert werden

Jüngste Erfolge von proaktiven Mitgliedern der Community beweisen die

Effektivität des bemerkenswerten, gemeinschaftsorientierten Konzepts

NEW YORK (USA), 1. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- über NetworkWire -- SmartCash,

eine mithilfe von Blockchain-Technologie geschaffene Kryptowährung, die sich auf

gemeinschaftliche Gestaltung, Kooperation und Wachstum stützt, gibt heute eine

Zusammenfassung der abgeschlossenen Initiativen ihrer Community bekannt.



Jedes

Projekt wurde durch das "SmartHive"-Projekt-Treasury ermöglicht, das von einem

Teil der Blockerträge finanziert wird, die über Besitzer von SmartCash, die an

einem SmartVoting teilnehmen, eingesetzt werden.

Die Zukunft aufbauen

In den Vorschlägen an die SmartCash-Community waren fast so viele Ideen wie

Teilnehmer vertreten - und jeder sammelte seinen Teil des Interesses im

Abstimmungsprozess für die finanzielle Unterstützung durch SmartHive. Zu den 22

erfolgreichen Projekten, die finanziert und abgeschlossen wurden, gehören:

* Sponsoring der größten Innovations- und Technologieveranstaltung in Mexiko,

bei der mehrere zehntausend Menschen zusammenkamen, um eine Präsentation zu

SmartCash zu sehen

* ein einmonatiges Programm, das jeden Sonntag bis zu 2.500 Mahlzeiten

bereitstellte, um hungerleidende Menschen in Venezuela mit Lebensmitteln zu

versorgen und sie über Eigenständigkeit mithilfe von SmartCash zu

informieren

* Vorstellung von SmartCash an einer der besten Wirtschaftshochschulen in

Frankreich bei einer SmartEvent-Konferenz, die auf Universitätsstudenten

zugeschnitten war

* Aufbau, Finanzierung und Durchführung eines Fußballprogramms für

schutzbedürftige Kinder und junge Erwachsene in Brasilien

* Vorstellung von SmartCash für Studenten und Professoren an fünf

Universitäten in Ghana

* Produktion von Schulungsvideos zur versicherungsmathematischen Blockchain

mit Inhalten zum Potenzial und den Vorteilen der Blockchain-Technologie im

Finanzwesen

* Ausweitung der SmartCash-Roadshow in Ghana auf Händler, die Wege suchen, um

Kryptowährungen gegen Waren und Dienstleistungen in Afrika einzutauschen

* Sponsoring eines mexikanischen MMA-Kämpfers

* Notierung von SmartCash auf MasterNodes.Online, um die Sichtbarkeit bei

Kryptowährungs-Enthusiasten zu erhöhen

* Konzeption eines Kurses zu Kryptowährungen auf Universitätsniveau, der

Inhalte zu SmartCash enthält

* Schulung von Dutzenden von Jugendlichen in Kamerun zum Thema Finanzkompetenz

durch den Einsatz von SmartCash in unternehmerischen Vorhaben

* Werbung für SmartCash im Rahmen einer Krypto-Blockchain-Veranstaltung auf

dem Smart Services Campus in den Niederlanden

Ausbau des SmartCash-Ökosystems

Wesentlicher Bestandteil jedes Vorschlags ist die Förderung und Ausweitung der

SmartCash-Community. Die Teilnehmer bringen ihre Begeisterung und ihre

Bereitschaft, die Marke SmartCash und ihren Ansatz, der sich darauf

konzentriert, Unternehmer zu unterstützen, Probleme zu lösen und einen

universellen Weg zu einer besseren Welt zu schaffen, enthusiastisch zum

Ausdruck. Mittel zur Finanzierung von weiteren 35 von der Community

eingebrachten Vorschlägen wurden bereits verteilt. Diese Vorschläge sind darauf

ausgerichtet, die Sichtbarkeit und die Akzeptanz von SmartCash auf der ganzen

Welt zu vergrößern.

"Unser gemeinschaftsorientiertes Konzept ermöglicht es uns, auf einen

vielfältigen Pool von Talenten zuzugreifen, von großen Effizienzgewinnen zu

profitieren und allen die Möglichkeit zu geben, mit ihren einzigartigen Ideen

maßgeblichen Einfluss auszuüben", sagte ein Sprecher der SmartCash-Community.

"Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt werden Teil unserer wachsenden

Gemeinschaft - und wir sind gespannt auf die Einführung aller neuen Wege, die

unsere Reichweite und Funktionalität weiter vergrößern werden."

Zugänglichkeit für alle

Die SmartCash-Community spricht eine offene Einladung an alle aus, die

teilnehmen und ihre Ideen beitragen möchten. Um mehr darüber zu erfahren, wie

ein Vorschlag eingereicht werden kann, besuchen Sie die Website von SmartCash

und entscheiden Sie sich für eine der vielen Möglichkeiten, um sich zu

beteiligen.

Über SmartCash

SmartCash (Crypto: SMART) ist eine Blockchain-basierte Kryptowährung, die sich

durch eine gemeinschaftliche Gestaltung, eine selbstfinanziertes SmartHive-

Projekt-Treasury und die Möglichkeit, mit Standard-PCs zu minen, auszeichnet.

Mit Schwerpunkten auf der Beteiligung der Community und der Akzeptanz der

Kryptowährung durch Händler zielt SmartCash darauf ab, die agilste und am

schnellsten wachsende Kryptowährung zu schaffen.

Um mehr über SmartCash zu erfahren, besuchen Sie: https://smartcash.cc/

