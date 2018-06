GNW-News: Siluria Technologies und die Saudi Aramco Technologies Company bündeln ihre Kräfte, um die Produktion von Chemikalien zu maximieren

Siluria Technologies und die Saudi Aramco Technologies Company bündeln ihre Kräfte, um die Produktion von Chemikalien zu maximieren

SAN FRANCISCO (USA), 13. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Saudi Aramco

Technologies Company, eine Tochtergesellschaft des größten Ölkonzerns der Welt,

und Siluria Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich disruptiver

Prozesstechnologien für die petrochemische Industrie und die Energiebranche,

haben ein Technologielizenzabkommen für mehrere Anlagen abgeschlossen, um die

unternehmenseigene Technologie von Siluria (Umwandlung von Erdgas in Olefine) in

die Spaltungsprozess-Technologie für hohe Olefine von Saudi Aramco zu

integrieren.





Silurias Erdgas-zu-Olefine-Technologie, die auf der oxidativen Bindung von

Methan basiert, ist für die Lizenzierung in autonomen Konfigurationen sowie für

die Integration in eine breite Palette von bestehenden Prozessanlagen verfügbar

- einschließlich Dampfspaltern, Propandehydrierungsanlagen, Ölraffinerien und

Methanolanlagen. Durch die Integration der Technologie von Siluria in bestehende

Anlagen können die Betreiber ihre methanhaltigen Nebenproduktströme von

Brennstoffen auf wertvolle Chemikalien aufrüsten, wodurch die CO2-Effizienz und

die Produktionsraten verbessert werden.

Robert Trout, President und CEO von Siluria, sagte: "Die Umwandlung von

methanhaltigen Abgasen in höherwertige Chemikalien resultiert in eine bedeutende

wirtschaftliche Wertsteigerung - und die Integrationsmöglichkeit in Anlagen

bietet eine ausgezeichnete Kapitaleffizienz. Wir sind begeistert, mit einem

Unternehmen wie Aramco an einigen der größten und technologisch

fortschrittlichsten petrochemischen Anlagen zu arbeiten, die die Branche jemals

gesehen hat."

"Jetzt, da wir mehr Kunden auf der ganzen Welt gewinnen, unterstützen uns unsere

Klienten dabei, neue und aufregende Wege zu entdecken, wie unsere Technologien

eingesetzt werden können, um die Wirtschaftlichkeit, Bedienbarkeit und die

Umweltbilanz ihrer bestehenden Prozessanlagen zu verbessern", fügte Trout hinzu.

Ahmad Al Khowaiter, Chief Technology Officer von Saudi Aramco, kommentierte:

"Die Maximierung der Produktion von hochwertigen Chemikalien in unseren

zukünftigen Erdölverarbeitungsprojekten ist eines der Hauptziele unserer

nachgelagerten Technologiestrategie."

Er fuhr fort: "Wir haben erkannt, dass die "Gas in Olefine"-Technologie von

Siluria in bestimmten Anlagenkonfigurationen besonders gut zum Einsatz kommen

kann, und freuen uns darauf, mit Siluria zusammenzuarbeiten, um den Mehrwert aus

diesen Prozessen zu realisieren."

Über Siluria

Siluria Technologies ist ein Vorreiter bei der kommerziellen Herstellung von

Kraftstoffen und Chemikalien, die aus dem reichlich vorhandenen Erdgas und

Nebenprodukten mit geringem Wert hergestellt werden. Die unternehmenseigenen

Technologien von Siluria adressieren die komplexen Herausforderungen der

globalen petrochemischen Industrie: volatile Rohstoffpreise, sich verändernde

Angebots- und Nachfragemuster, strengere Umweltvorschriften und kapitalintensive

konventionelle Technologien. Die revolutionären Katalysator- und

Prozesstechnologien von Siluria vereinen Nanomaterialien, Katalysatorentwicklung

und Chemieingenieurwesen auf einzigartige Weise, um Erdgas durch effiziente

Prozesse in höherwertige Produkte umzuwandeln, die nahtlos in die bestehende

Industrie-Infrastruktur integriert werden können.

Wenn Sie weitere Informationen über Siluria erhalten wollen, besuchen

Sie www.siluria.com.

Über Saudi Aramco

Saudi Aramco ist ein weltweit führendes Unternehmen für integrierte Energie und

Chemikalien, angetrieben von der Grundüberzeugung, dass Energie eine Chance

darstellt. Von der Produktion von etwa einem Achtel der Erdölversorgung der Welt

bis zur Entwicklung neuer Energietechnologien übt unser globales Team bei allem,

was wir tun, positiven Einfluss aus. Wir konzentrieren uns darauf, unsere

Ressourcen nachhaltiger und nützlicher zu machen, was langfristiges

Wirtschaftswachstum und Wohlstand auf der ganzen Welt fördert.

Siluria Technologies

Beverly Jernigan

+1(713)494-1733

beverly@beverlypr.com

Kontakt

Saudi Aramco International Media Relations

E-Mail: international.media@aramco.com

