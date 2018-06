GNW-News: Silexica erhält im Rahmen der Series B Finanzierungsrunde eine Kapitalspritze von 18 Millionen Dollar zur Weiterentwicklung von Softwarelösungen für autonomes Fahren

Silexica erhält im Rahmen der Series B Finanzierungsrunde eine Kapitalspritze von 18 Millionen Dollar zur Weiterentwicklung von Softwarelösungen für autonomes Fahren

Silexica /

Silexica erhält im Rahmen der Series B Finanzierungsrunde eine Kapitalspritze

von 18 Millionen Dollar zur Weiterentwicklung von Softwarelösungen für autonomes

Fahren

.



Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

* Series B Finanzierung wurde angeführt von EQT Ventures

* Das Investment soll die Weiterentwicklung einer Simulationsplatform

finanzieren, die Softwareentwickler in Multi-Partner-Projekten für Embedded

Supercomputer unterstützen soll.

* Teilnahme von allen bestehenden Investoren: Merus Capital, Paua Ventures,

Seed Fonds Aachen und DSA Invest.

KÖLN, Deutschland, June 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Silexica, (silexica.com)

der Entwickler der SLX Programmierungstechnologie hat den erfolgreichen

Abschluss seiner 18 Millionen Dollar Series B Finanzierungsrunde bekanntgegeben.

Der EQT Ventures Fund (EQT Ventures) nahm die leitende Rolle in der

Finanzierungsrunde ein, begleitet von den bereits existierenden Investoren Merus

Capital, Paua Ventures, Seed Fonds Aachen und DSA Invest.

Die Komplexität des Softwaredesigns nimmt rasant zu, getrieben von den

Ansprüchen an Embedded Supercomputern, die jede Sekunde Trillionen von

Interaktionen für Systeme wie autonome Fahrzeuge erbringen müssen. Eine

wachsende Relevanz der "Computing Everywhere" Ära, verbunden mit steigender

Konnektivität und rapider Datenverarbeitung, wird zukünftig die manuelle

Programmierung von komplexen neuen Computerarchitekturen deutlich erschweren.

Seit der Gründung im Jahr 2014 entwickelt Silexica die SLX

Programmierungstechnologie um das Verhalten von Software auf solchen neuen

heterogenen Multicore-Prozessoren zu analysieren und um ein tieferes system-

level Verständnis für Entwickler herzustellen. Alternative Ansätze wie

beispielsweise Tabellen-basierte Kalkulationen können zukünftig dieses neue

Level von Hardwarekomplexität nicht ausreichend bewältigen.

Silexica hat seine Präsenz mit industrieführenden Software- und Hardwareexperten

vergrößert und weist zudem Standorte in Deutschland, den USA und Japan auf.

Kunden sind neben Tier 1 Automobilzulieferern auch leitende OEMs in der 5G-

Industrie und in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie. Beispielsweise

unterstützte SLX bereits Denso bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen und

der Migration von Software auf Multicore-Plattformen im Automobilbereich. Zudem

arbeitet Silexica gemeinsam mit Fujitsu an 4G/5G Base-Station Projekten.

Maximilian Odendahl, Geschäftsführer von Silexica, sagte: "Wir haben SLX kreiert

um Software-Experten zu unterstützen, die mit der größten Herausforderung der

Branche konfrontiert werden - dem Programmieren von Supercomputern. SLX schafft

einen Mehrwert für Kunden indem es Leistungssteigerungen und System-Einblicke

für die fortschrittlichsten Computer generiert. Diese Finanzierungsrunde wird

uns ermöglichen unsere existierenden und künftigen SLX Tools und Lösungskonzepte

zu stärken. Zusätzlich werden wir eine branchenweit erste und

herstellerunabhängige Multi-Applikations-Simulationsplatform entwickeln, die

OEMs sowie sämtlichen Mitgliedern der Wertschöpfungskette bei der Optimierung

und Integrierung von Software komplexen Systemen, wie autonome Fahrzeuge,

unterstützt."

EQT Ventures bringt ein Netzwerk von leitenden Branchenexperten und Verbindungen

innerhalb der Branche mit ein, welches Silexica, neben dem Investment, zu

stetigem Wachstum verhelfen wird und Lösungen für die forcierende Problematik

der Multicore-Entwicklung bieten wird.

Ted Persson, Design Partner und Anlageberater von EQT Ventures und künftiges

Mitglied des Silexica Vorstands, sagte: "In ihrem Streben eine der größten

Herausforderungen der post-PC Ära zu lösen glauben wir, dass Maximilian,

Johannes und der Rest des Teams es schaffen kann Silexica zu eins der

wichtigsten Technologieunternehmen dieses Jahrhunderts zu machen."

Die 8 Millionen Dollar Series A Finanzierung des Unternehmens wurde im November

2016 abgeschlossen. Diese wurde von Merus Capital und Paua Ventures angeführt,

wobei die bestehende Investoren Seed Fonds Aachen und DSA Invest ebenfalls

teilnahmen.

Für weitere Informationen, Fotos und Interviewanfragen kontaktieren Sie Gareth

Beazant: press@silexica.com oder Telefon: +49 170 6207620.

ENDE

Über Silexica

Silexica bietet Lösungskonzepte zur Softwareentwicklung, welche es

Technologieunternehmen ermöglicht intelligente Produkte, wie selbstfahrende

Autos, vom Konzept bis zur Implementierung zu begleiten. Das SLX

Programmierungs-Tool hilft Entwicklern bei der Implementierung von Software,

sodass diese effizient auf Embedded Supercomputern läuft. Dabei bietet SLX ein

tieferes system-level Verständnis wie die Software sich im System verhält.

Silexica wurde 2014 gegründet und erhielt bereits 28 Millionen Dollar

Finanzierungskapital. Mit dem Hauptsitz in Deutschland und Standorten in den USA

und Japan arbeitet Silexica mit internationalen Kunden innerhalb mehrerer

schnelllebigen Branchen wie die Automobilindustrie, Wireless und Luftfahrt

zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.silexica.com

Kontakt:

Gareth Beazant

Silexica

press@silexica.com

+49 1706207620

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Silexica via GlobeNewswire

https://www.silexica.com/