GNW-News: Sika AG: ANFECHTUNG GEWISSER BESCHLÜSSE DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2017 DURCH SCHENKER-WINKLER HOLDING

Sika AG: ANFECHTUNG GEWISSER BESCHLÜSSE DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2017 DURCH SCHENKER-WINKLER HOLDING

Sika wurde heute darüber informiert, dass die Schenker-Winkler Holding AG (SWH) gewisse Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Sika vom 11. April 2017 anficht. Mit ihrer Klage ficht SWH im Wesentlichen die Wiederwahl in den Verwaltungsrat von Frau Monika Ribar sowie der Herren Paul Hälg, Daniel Sauter, Ulrich Suter und Christoph Tobler sowie die Nichtwahl von Herrn Jacques Bischoff in den Verwaltungsrat an.

In seinem Urteil vom 27. Oktober 2016 hat das Kantonsgericht Zug festgehalten, dass die Beschränkung der Stimmrechte der SWH bei den Wahlen in den Verwaltungsrat an der ordentlichen Generalversammlung 2015 gemäss Artikel 4 der Sika-Statuten ("Vinkulierung") rechtens war und hat alle Anträge der SWH abgewiesen. SWH hat gegen das Urteil des Kantonsgerichts Zug Berufung erhoben. Über die Berufung wird das Obergericht des Kantons Zug entscheiden. Vor dem Kantonsgericht Zug sind zudem zwei weitere Anfechtungsklagen der SWH gegen gewisse Wahlbeschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Juli 2015 sowie der ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2016 hängig.

KONTAKT Dominik Slappnig Corporate Communications & Investor Relations +41 58 436 68 21 slappnig.dominik@ch.sika.com

FIRMENPROFIL SIKA AG Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 98 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet.

