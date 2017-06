GNW-News: Schwimmweltmeister Michael Phelps setzt sich für psychisch Kranke ein und tritt dem Aufsichtsrat von Medibio bei

Schwimmweltmeister Michael Phelps setzt sich für psychisch Kranke ein und tritt dem Aufsichtsrat von Medibio bei

SYDNEY, Australien, 6. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medibio Limited (ASX:MEB) (MEB oder das Unternehmen), ein an der australischen Börse notiertes Unternehmen im Bereich medizinischer Technologie, hat ein geeignetes und objektives Testverfahren entwickelt, um Depressionen, chronischen Stress und andere Störungen der geistigen und seelischen Gesundheit zu diagnostizieren.



Wie das Unternehmen heute bekanntgab, wird Michael Phelps, der erfolgreichste Schwimmer aller Zeiten und ein prominenter Förderer von psychischem und seelischem Wohlbefinden, dem Aufsichtsrat beitreten.

Seit seinem Rücktritt aus dem Schwimmsport im Jahr 2016 hat sich Phelps aktiv für mehr Aufmerksamkeit im Bereich der geistigen Gesundheit eingesetzt. Vor seiner Ernennung in den Aufsichtsrat von Medibio hat Phelps mit einem Team erstklassiger Ärzte und Experten des Unternehmens an Einsatzmöglichkeiten für die von Medibio entwickelte Technologie zur Diagnose und Behandlung verschiedener psychischer Krankheiten gearbeitet. Dabei konnte sich Phelps auch über die Auswertung seiner eigenen Daten von Medibios Technologie überzeugen und aus der Position von Betroffenen heraus erleben, wie gut diese Technologie der oftmals schwierigen Diagnose psychisch-seelischer Störungen dienen kann.

"Ich fühle mich von dieser Ernennung sehr geehrt, denn ich habe die Technologie von Medibio selbst erlebt und bin davon überzeugt, dass es die Diagnose geistiger Krankheiten enorm voranbringen und die Betroffenen zur Hilfesuche anregen kann", so Phelps. "Im Sport geht es so oft um die körperlichen Aspekte von Leistung, und die Sportler werden bis in die Fußspitzen analysiert. Für viele Sportler ist jedoch das Thema der geistigen und seelischen Gesundheit sehr unterrepräsentiert, und eine Datenerhebung hierzu fand bislang überhaupt nicht statt. Ich selbst hatte seit meiner Pubertät immer wieder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Erst kürzlich - nachdem ich einen absoluten Tiefpunkt erreicht hatte - gelangte ich zu der nötigen Einsicht, dass eine Behandlung und Unterstützung mein Leben gründlich verändern kann. Für mich ist Selbsterkenntnis aus psychologischer Sicht auch der erste Schritt zur Handlungsfähigkeit. Im Sport und auch in anderen Bereichen habe ich allerdings am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es für die Menschen ist, ihre seelische Belastung, ihre Ängste und Bedenken hinsichtlich des geistigen Wohlbefindens zu verstehen, darüber zu reden und gezielt zu behandeln. Für Betroffene kann das eine Hürde darstellen, die überwunden werden muss, um überhaupt Hilfe und Beistand zu erhalten. Ich denke, dass die Objektivität und Niedrigschwelligkeit, mit der die Technologie von Medibio seelische und geistige Krankheiten exakt diagnostizieren kann, den Menschen wirklich hilft. Ich möchte einfach anderen, die auch vor diesen Problemen stehen, helfen und ihnen die ersten Schritte zur Behandlung erleichtern und verständlicher machen."

"Wir freuen uns riesig, dass wir Michael als prominenten Fürsprecher im Bereich der geistigen Gesundheit für unseren Aufsichtsrat gewinnen konnten", sagt Jack Cosentino, Managing Director und CEO von Medibio. "Sein Beitritt in den Aufsichtsrat bringt nicht nur Anerkennung, sondern bestätigt den großen Bedarf nach objektiven Verfahren zur Diagnose geistiger und seelischer Störungen, wie wir sie mit unserer branchenführenden Technologie bieten. Sein lebenslanges Streben nach Höchstleistungen im Schwimmbecken, sein Einsatz für das geistige Wohlbefinden und seine Erfahrungen mit datengestützten Lösungen sind für unseren Aufsichtsrat eine große Bereicherung. Mit seinem öffentlichen Image kann Michael die gesamte Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen im Bereich psychischer Gesundheit und auf die tatsächlichen, handfesten Lösungen lenken, die Medibio für die Diagnose anbieten kann."

Michael Phelps gilt vielen als einer der größten Sportler aller Zeiten, der seine Zeit, seinen Ruhm und seinen Einsatz schon einer Reihe von guten Zwecken, darunter Sicherheit im Wasser, geistiges Wohlbefinden sowie Anti-Doping- Kampagnen, gewidmet hat. Sein Engagement für die psychische Gesundheit wurde kürzlich von der staatlichen Substance Abuse and Mental Health Services Administration mit einem Ehrenvorsitz zum National Mental Health Awareness Day 2017 sowie mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt. Zudem ist Phelps ein Botschafter der Kampagne #MyYoungerSelf des Child Mind Institute, die über die sozialen Medien gegen eine Stigmatisierung von psychisch Kranken und Lernschwachen kämpft.

Michael Phelps gründete 2008 die Michael Phelps Foundation zur Förderung des Schwimmsports und eines gesunden und aktiven Lebensstils besonders bei Kindern. Das stiftungseigene Programm - im - ist in Zusammenarbeit mit KidsHealth.org und Michael Phelps Swimming entstanden, um Kinder mit sicheren Verhaltensweisen im Wasser, diversen Freizeitaktivitäten im Schwimmbecken und Schwimmunterricht an eine gesunde, dem Wohlbefinden dienliche und zielorientierte Lebensweise heranzuführen.

Abwechselnd mit Michael Phelps wird Peter Carlisle, Managing Director der Sportabteilung von Octagon's Olympic and Action und zugleich Phelps' Agent, den Sitz im Aufsichtsrat einnehmen. Er zählt zu den einflussreichsten Persönlichkeiten im olympischen und Hochleistungssport und blickt auf eine lange Karriere als Sportberater zurück. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie viele Profisportler mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, in welchem Ausmaß darüber hinweg gesehen wird und wie dringend dementsprechend der Bedarf nach erhöhter Aufmerksamkeit, Aufklärung, Behandlung und Unterstützung ist. Vor seiner Zeit bei Octagon war er als Gründer von Carlisle Sports Management, einer renommierten Agentur für olympische und andere Hochleistungssportler, sowie als Anwalt bei Preti Flaherty tätig. Er hält einen Juris Doctor der University of Maine School of Law und einen Bachelor of Arts vom Bates College.

Der Vorsitzende von Medibio, Chris Indermaur, sagt: "Wir heißen Michael und Peter wärmstens im Aufsichtsrat willkommen und freuen uns auf ihren Beitrag zur fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Technologie zur Diagnostik psychischer Krankheiten auf dem besten Weg zur klinischen und internen Erprobung. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Neuzugang auch von unseren Aktionären begrüßt wird."

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es seine Aktie in den USA künftig mit dem Ticker-Kürzel "MDBIF" versehen möchte. Die FINRA hat dem Wertpapierhändler U.S. Canaccord Genuity Inc. eine Kurswertsetzung für das Tickerkürzel "MDBIF" gewährt. Medibio möchte damit auf dem OTCQB Venture Market handeln - weitere Informationen hierzu folgen.

Über Medibio Limited Medibio (ASX:MEB) ist ein empirisch arbeitendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnologie und hat ein objektives Verfahren zur Diagnose und Behandlung von Depressionen, chronischer Belastung und anderen psychischen Störungen entwickelt. Auf der Grundlage einer 15-jährigen Forschungsarbeit an der University of Western Australia greift das Verfahren auf patentierte und zur Patentierung eingereichte Biomarker für den Schlaf-Wach-Rhythmus, den Schlaf und das vegetative System zurück, anhand derer sich psychische Störungen objektiv messen und einordnen lassen. Die Depressionsdiagnostik von Medibio wird unter anderem in klinischen Studien der Johns Hopkins University School of Medicine und der University of Ottawa geprüft. Die klinischen Versuche sollen Medibio dabei helfen, seine Anwendung als ersten empirischen und objektiven Ansatz zur Diagnose psychischer Störungen von der FDA genehmigen zu lassen. Die Technologie von Medibio bietet zudem eine objektive Methode zur Untersuchung von Stress und geistigem Wohlbefinden zur Anwendung auf den Gebieten der Arbeitsplatzgestaltung, der tragbaren Geräte und Apps.

