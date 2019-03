GNW-News: Schweiter Technologies: Zahlen Jahresabschluss 2018

Schweiter Technologies: Zahlen Jahresabschluss 2018

Schweiter Technologies /

Schweiter Technologies: Zahlen Jahresabschluss 2018

.



Umsatzwachstum in einem herausfordernden Marktumfeld

Steinhausen, 11. März 2019 - Schweiter Technologies hat das Geschäftsjahr 2018

in einem von wechselnder Nachfragedynamik geprägten Markt erfolgreich

abgeschlossen.

Der Nettoumsatz erhöhte sich auf CHF 1'047.4 Mio. (Vorjahr: CHF 980.2 Mio.), was

einem Zuwachs von 7% entspricht (+5% in lokalen Währungen) - das organische

Wachstum betrug 2%. Aufgrund einmaliger positiver Effekte im Vorjahr

(insbesondere einem hohen einstelligen Millionengewinn aus einem

Liegenschaftenverkauf) erreichte der EBITDA der Gruppe mit CHF 111.0 Mio. nicht

ganz den Vorjahreswert von CHF 114.4 Mio. Der EBIT belief sich auf CHF 82.2 Mio.

(Vorjahr: CHF 87.3 Mio.). Die im Vorjahr akquirierte Athlone Extrusions trug

positiv zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung bei. Der Reingewinn aus

fortgeführten Geschäftsbereichen reduzierte sich auch aufgrund von

Wechselkursverlusten (im Vorjahr Wechselkursgewinne von CHF 11.0 Mio.) auf CHF

60.3 Mio. (Vorjahr: CHF 77.0 Mio.).

Die liquiden Mittel beliefen sich auf über CHF 108 Mio., nach Verwendung von

rund CHF 105 Mio. für die Perspex Akquisition und einer Dividendenausschüttung

von ca. CHF 64 Mio. Der Generalversammlung vom 11. April 2019 wird die

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40 je Inhaberaktie vorgeschlagen.

Die Medienkonferenz findet heute um 11.00 Uhr im Hotel Marriott, Neumühlequai

42, in Zürich statt.

Der Geschäftsbericht 2018 und die Investorenpräsentation können abgerufen werden

unter: http://www.schweiter.ch/s1a200/investoren/geschaftsberichte-

prasentationen.html

Kennzahlen

Schweiter Technologies Gruppe (in Mio. CHF) 2018 2017 + / -

----------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 1'047.4 980.2 +7%

EBITDA 111.0 114.4 - 3%

in % vom Nettoumsatz 10.6% 11.7%

EBIT 82.2 87.3 - 6%

Reingewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 60.3 77.0 - 22%

Reingewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen - 95.0

Total Reingewinn 60.3 172.0 - 65%

----------------------------------------------------------------------------

3A Composites

2018 war ein herausforderndes, zweigeteiltes Geschäftsjahr. Während die erste

Jahreshälfte von Optimismus und Wachstumsperspektiven geprägt war, trübte sich

die allgemeine Zuversicht in der zweiten Jahreshälfte vor allem im

Displaygeschäft (Polycasa) und im Bereich Kernmaterialien teilweise ein.

Andererseits verlief die Geschäftsentwicklung im asiatischen

Architekturgeschäft, sowie im Bereich Transport in der zweiten Jahreshälfte

deutlich besser.

Display

Die Nachfrage im europäischen Displaymarkt profitierte im ersten Halbjahr von

einer allgemein positiven Konjunkturentwicklung. Im zweiten Halbjahr konnten

jedoch die hohen Absatzvolumen des Vorjahres nicht erreicht werden. Besonders im

Bereich Clearsheet führte die Kombination aus Unsicherheiten über den weiteren

konjunkturellen Aufschwung einerseits und die Erwartung von nachgebenden

Rohstoffpreisen andererseits zu einem deutlichen Abbau der Lagerbestände bei den

Kunden und dementsprechend zu tieferen Umsätzen vor allem bei Acryl-

Produkten. Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Rohmaterialpreise sowie ein

verstärkter Wettbewerb wirkten sich negativ auf die Profitabilität aus. Mit der

Installation von zwei neuen Produktelinien im Bereich Clearsheet wird das

Produktprogramm erweitert und damit die Marktposition weiter ausgebaut.

Die Dynamik im amerikanischen Displaygeschäft liess in der zweiten Jahreshälfte

nach, wodurch es nicht gelang an das starke Vorjahr anzuknüpfen.

Architektur

Die Bautätigkeit in Europa entwickelte sich insgesamt stabil auf hohem Niveau,

wenngleich unterschiedlich in den einzelnen Märkten. Während Frankreich, die

Türkei und Osteuropa Umsatzeinbussen zu verzeichnen hatten, resultierte in

Grossbritannien trotz Brexit-Unsicherheiten eine erfreulich starke

Absatzsteigerung. Auch Italien verzeichnete eine positive Umsatzentwicklung. Die

Kernmärkte Deutschland, Schweiz und Österreich knüpften an die hohen Umsätze des

Vorjahres an und auch die Umsätze in Skandinavien und Benelux lagen auf

Vorjahresniveau. Die Profitabilität wurde trotz erhöhter Rohmaterialkosten dank

technologischer Verbesserungen und Prozessoptimierungen gesteigert.

Die amerikanische Baukonjunktur entwickelte sich wiederum sehr erfreulich. Da

Alucobond® nach wie vor die Marke für Premium Aluminium-Verbundwerkstoffe ist,

die von Architekten am häufigsten spezifiziert wird, vermochten die Umsätze und

Ergebnisse zweistellig gesteigert werden.

Auch das asiatische Architekturgeschäft erzielte dank einer sehr guten zweiten

Jahreshälfte im Gesamtjahr eine Umsatz- und Ergebnissteigerung im zweistelligen

Prozentbereich. Das Wachstum wurde insbesondere durch eine Vielzahl an

Bauprojekten in China getragen, welche die schwächere Nachfrage im Mittleren

Osten in der ersten Jahreshälfte mehr als wettmachte.

Die Nachfrage verschiebt sich zunehmend hin zu qualitativ hochwertigen

brandhemmenden und schwer entflammbaren Fassadenelementen, mit welchen 3A

Composites bestens im Markt positioniert ist. Unsicherheiten im Zusammenhang mit

erwarteten Änderungen von Brandschutzvorschriften führten in einzelnen Märkten

zu einer gewissen Zurückhaltung.

Kernmaterialien

Das Geschäft mit Kernmaterialien entwickelte sich nach einem schwachen ersten

Quartal im weiteren Jahresverlauf zufriedenstellend.

Die Nachfrage seitens der Windenergiekunden stieg weiter, wobei es erhebliche

regionale Unterschiede gab. Während die Nachfrage besonders in China deutlich

anzog, war der indische Markt weiterhin von einer gedämpften Nachfrage geprägt.

Europa und die USA profitierten im Wind- wie auch im Non-Windbereich von einer

anhaltend guten Konjunktur und regen Nachfrage - insbesondere auch im

Marinemarkt.

Die Profitabilität wurde durch höhere Rohmaterialkosten sowie Preisdruck von

Seiten globaler OEMs belastet. Produktportfoliobereinigungen, Massnahmen zur

Effizienzsteigerung sowie selektive Preiserhöhungen wurden eingeleitet, um das

Ergebnis zu stärken.

Transport

Der Bereich Transport zog nach einem verhaltenen ersten Halbjahr in der zweiten

Jahreshälfte spürbar an.

Der Umsatz mit Leichtbaukomponenten für Busse und Wohnmobile sowie mit

Zugfronten wuchs gegenüber dem Vorjahr zweistellig. Der markante Umsatzanstieg

dieser beiden Produktgruppen glich die tieferen Verkäufe mit Interieur-Produkten

und funktionsintegrierten Sandwichsystemen für Schienenfahrzeuge fast

vollständig aus. Kundenseitige Verzögerungen bei zwei Grossprojekten in der

Schweiz und in China führten zu einem im Vergleich zum Vorjahr tieferen Umsatz

mit Bodensystemen.

Aufgrund langfristiger Kundenverträge konnten gestiegene Kosten für Rohstoffe

und vorfabrizierte Teile nur zeitversetzt an die Kunden weitergereicht werden.

Die daraus resultierenden Mehrkosten wurden jedoch durch die konsequente

Umsetzung von effizienzsteigernden Massnahmen kompensiert.

Ausblick

Trotz einer anhaltenden Nachfragezurückhaltung im Displaygeschäft bei

Acrylprodukten wurde das neue Geschäftsjahr erfolgreich begonnen und es wird mit

einem positiven Geschäftsverlauf gerechnet.

Die konjunkturellen Aussichten in den Kernmärkten von 3A Composites sind

weiterhin positiv. Allerdings sorgt der anhaltende Handelsstreit zwischen den

USA und China weiterhin für eine gewisse Unsicherheit. Operativ wird die

Integration der Ende 2018 akquirierten Perspex Gesellschaften das

Displaygeschäft nachhaltig stärken und positiv zum Umsatz und Ergebnis

beitragen.

Der Geschäftsbereich Architektur dürfte sich aufgrund der anhaltend hohen

Bautätigkeit in Europa, USA und Asien ebenfalls weiter positiv entwickeln. Der

Trend zu nicht brennbaren Fassadenelementen sowie die starke Marktposition von

3A Composites begünstigen mittelfristig das Umsatzwachstum im

Architekturgeschäft.

Der Geschäftsbereich Kernmaterialien dürfte von einer anhaltend hohen Nachfrage

in China, Europa und den USA profitieren. Wichtige Trends wie die Reduzierung

der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die weltweiten Anstrengungen zur

CO(2) Reduktion, Massnahmen zur Verbesserung der Luftqualität insbesondere in

China sowie technische Innovationen unterstützen das mittelfristige Wachstum im

Bereich Windenergie wie auch in den Bereichen Marine und Automotive.

Der Bereich Transport weist einen guten Auftragsbestand auf. Der Trend zu

gewichtssparenden Lösungen für Busse, Wohnmobile und Schienenfahrzeuge

begünstigt den Geschäftsverlauf.

Veränderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung

Jan Jenisch stellt sich an der Generalversammlung vom 11. April 2019 nach fünf

Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates aus zeitlichen Gründen leider nicht

mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung. Der Verwaltungsrat

dankt Jan Jenisch für sein wertvolles Engagement in den vergangenen Jahren

herzlich.

Georg Reif, Chief Technology Officer von 3A Composites und Mitglied der

Schweiter Technologies Geschäftsleitung hat sich entschieden, im ersten Halbjahr

2019 vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Verwaltungsrat und Management danken

Georg Reif für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit.

Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 41 757 77 00, Fax +41 41 757 70 01, martin.kloeti@schweiter.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/100347/R/2238027/881815.pdf

http://www.schweiter.com