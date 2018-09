GNW-News: Schweiter Technologies: Erweiterung des Display-Geschäftes von 3A Composites

Schweiter Technologies: Erweiterung des Display-Geschäftes von 3A Composites

Schweiter Technologies /

Schweiter Technologies: Erweiterung des Display-Geschäftes von 3A Composites

.



Steinhausen, 20. September 2018 - Schweiter Technologies verstärkt das Display-

Geschäft und hat eine Vereinbarung zur Übernahme des europäischen

Acrylglasplattengeschäfts von Lucite International (Lucite Acrylic Sheet) und

der britischen Vertriebsgesellschaft Perspex Distribution Ltd. (PDL)

unterzeichnet. Im Geschäftsjahr endend am 31. März 2018 erzielten die erworbenen

Unternehmen einen Umsatz von rund GBP 126 Mio. Der Unternehmenswert für die

Gesellschaften (cash free / debt free) beträgt 92 Mio. GBP. Die Transaktion wird

nach der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und der

Ausgliederung der Produktionstätigkeit in eine eigenständige Gesellschaft

abgeschlossen.

Lucite Acrylic Sheet ist einer der führenden europäischen Hersteller von

Acrylglasplatten und Verbundwerkstoffen und hat seinen Sitz in Darwen,

Lancashire, Großbritannien. Lucite Acrylic Sheet stellt zwei Hauptkategorien von

Acrylglasplatten her - Perspex Allzweckplatten und Lucite Sanitär-Platten.

Perspex Platten werden von Kunden in den Bereichen Display, visuelle

Kommunikation und verwandte Branchen verwendet. Diese Platten werden über ein

Vertriebsnetz, welches auch PDL in Großbritannien einschliesst, und über andere

seit langem etablierte Partner in Kontinentaleuropa, Afrika und anderen Regionen

verkauft. Die Produktpalette von Perspex ist eine der breitesten in der Branche

und der Markenname Perspex ist einer der weltweit führenden Markennamen für

Produkte aus Acrylglasplatten. Die Produktionsanlagen, die Produktpalette und

die Kundenbeziehungen von Perspex werden das bestehende Acrylglasplattengeschäft

von 3A Composites bestehend aus den Produktfamilien Crylon, Akrylon und Crylux

mit ihren Produktionsstandorten in Deutschland, der Slowakei und Spanien

sinnvoll ergänzen.

Das PDL-Geschäft bietet einen umfassenden Vertriebsservice aus 5 Niederlassungen

für die in Großbritannien ansässigen Kunden aus der Display- und

Kommunikationsbranche und vertreibt zusätzlich zu den Perspex Platten eine Reihe

weiterer Plattenmaterialien und andere ergänzende Produkte.

3A Composites hat sich durch die Integration von Athlone Extrusions (2017) und

Polycasa (2015) erfolgreich im Geschäft mit Acrylglasplatten für visuelle

Kommunikation, Innenarchitektur, industrielle Anwendungen und für die

Sanitärbranche etabliert. Die Akquisition von Lucite Acrylic Sheets wird die

Produktpalette von 3A Composites weiter stärken. Das erworbene Geschäft hat

insgesamt rund 330 Mitarbeiter.

3A Composites geht davon aus, dass die Integration von Lucite Acrylic Sheets mit

den vielfältigen Plattenaktivitäten der 3A Composites Division zu erheblichen

Möglichkeiten für weitere Produktentwicklung und Expansion außerhalb von

Großbritannien führen wird.

Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 41 757 77 00, Fax +41 41 757 70 01, martin.kloeti@schweiter.com

Schweiter Technologies AG, Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen, Switzerland

Telefon +41 41 757 77 00 Fax +41 41 757 70 01 info@schweiter.com

www.schweiter.com

http://www.schweiter.com