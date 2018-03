GNW-News: Santhera verzeichnete 2017 solides Umsatzwachstum und bestätigt Strategie zur Erlangung der Zulassung von Idebenon bei Duchenne-Muskeldystrophie

Santhera verzeichnete 2017 solides Umsatzwachstum und bestätigt Strategie zur Erlangung der Zulassung von Idebenon bei Duchenne-Muskeldystrophie

Santhera Pharmaceuticals Holding AG /

Santhera verzeichnete 2017 solides Umsatzwachstum und bestätigt Strategie zur

Erlangung der Zulassung von Idebenon bei Duchenne-Muskeldystrophie

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Pratteln, Schweiz, 20. März 2018 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN)

veröffentlicht den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017. Der

Nettoumsatz aus Verkäufen von Raxone® (Idebenon) stieg gegenüber Vorjahr um 21%

auf CHF 22,9 Millionen. Das operative Ergebnis von CHF -50,5 Millionen

widerspiegelt vorwiegend Investitionen in mehrere laufende klinische

Entwicklungsprogramme und Vorbereitungen für Zulassungsanträge sowie für

kommerzielle Aktivitäten in Europa und den USA. Das Nettoergebnis belief sich

auf CHF -51,5 Millionen (2016: CHF -35,4 Millionen) und entspricht damit der

Guidance des Unternehmens. Mit der Lizenzierung eines klinischen Prüfmedikaments

im Februar 2018 erreichte Santhera das wichtige Ziel, die Pipeline auf dem

Gebiet der seltenen Krankheiten zu erweitern. Santhera wird weiterhin

Möglichkeiten prüfen, die Pipeline mit Wirkstoffkandidaten zur Behandlung

seltener neuro-ophthalmologischer, neuromuskulärer oder pulmonaler Erkrankungen

auszubauen. Mit liquiden Mitteln und kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

von CHF 50,9 Millionen per Ende Februar 2018 ist das Unternehmen in der Lage,

seine Entwicklungs- und Geschäftstätigkeiten wie geplant fortzusetzen.

"Mit dem kontinuierlichen Ausbau der kommerziellen Aktivitäten, starkem

Umsatzwachstum von Raxone für Leber hereditäre Optikusneuropathie (LHON) und den

Fortschritten mit unserer Pipeline für seltene Krankheiten haben wir 2017

operativ gute Fortschritte erzielt", sagte Thomas Meier, PhD, CEO von Santhera.

"Wir werden unsere Wachstumsstrategie in zwei Richtungen verfolgen. Zuerst

werden wir die Zulassung von Idebenon zur Behandlung von Duchenne-

Muskeldystrophie (DMD) in Europa und den USA möglichst rasch voranbringen.

Obschon wir über die ausbleibende Zulassung in Europa sehr enttäuscht waren,

sind wir überzeugt, dass die positiven Daten der Phase-III-DELOS-Studie die

Grundlage für ein genehmigungsfähiges Dossier bilden. Wir konzentrieren uns

jetzt darauf, unterstützende klinische Daten zu sammeln, um einen neuen

Zulassungsantrag in Europa vorzubereiten."

"Darüber hinaus erweitern wir unsere Pipeline in drei Kernbereiche für seltene

neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen. Den ersten

Schritt dieser Strategie haben wir mit der Lizenzierung der weltweiten,

exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von POL6014, einem

Prüfmedikament für Mukoviszidose und andere pulmonale Krankheiten, umgesetzt.

Unsere Prioritäten für 2018 sind klar: wir werden das Wachstum unseres

vermarkteten Produktes weiter vorantreiben, die Zulassungsanträge für DMD

vorbereiten und unsere klinische Entwicklungspipeline für seltene neuro-

ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen weiterentwickeln."

Starkes Umsatzwachstum von Raxone für LHON

Im Jahr 2017 verzeichnete Santhera einen Nettoumsatz aus Produktverkäufen von

Raxone für LHON von CHF 22,9 Millionen, was einem Wachstum von 21% gegenüber

Vorjahr entspricht (2016: CHF 19,0 Millionen). Die Einführung von Raxone in der

zugelassenen Indikation schreitet planmässig voran und das Produkt wird derzeit

in 20 europäischen Ländern verkauft.

Das Unternehmen hat entschieden, das Management der kommerziellen Aktivitäten

neu auszurichten, entsprechend dem strategischen Ziel, die Geschäftstätigkeit

mit Fokus auf seltene Erkrankungen auf globaler Basis zu organisieren. Als Folge

ist Giovanni Stropoli von seiner Rolle als Chief Commercial Officer Europe & ROW

und Mitglied der Geschäftsleitung zurückgetreten. Wir danken Giovanni Stropoli

für sein Engagement und seinen Beitrag zur erfolgreichen Markteinführung von

Raxone für LHON in Europa in den letzten drei Jahren.

Operatives Ergebnis und Nettoergebnis widerspiegeln Investitionen primär in die

klinische Entwicklung und Vorbereitung von Zulassungsanträgen sowie für

kommerzielle Aktivitäten

Klinische Studien, wie die Phase-III-SIDEROS-Studie, und Studien bei LHON nach

erfolgter Zulassung sowie die Vorbereitung der Zulassungsanträge in Europa und

den USA führten zu höheren Entwicklungskosten von CHF 26,6 Millionen (2016:

CHF 17,7 Millionen). Die Geschäftsaktivitäten in Europa wurden erweitert, um die

Vermarktung von Raxone für LHON zu unterstützen. Im Februar wurde eine US-

Präsenz im Grossraum Boston etabliert, um die Beziehungen zu Patientengruppen

und Klinikern zu fördern, laufende Studien in den USA zu unterstützen und den

Zulassungsantrag für DMD und den Markteintritt vorzubereiten. Dies führte zu

höheren Marketing- und Vertriebsaufwendungen von CHF 28,5 Millionen (2016:

CHF 21,1 Millionen) und einem Verwaltungs- und allgemeinen Aufwand von CHF 14,4

Millionen (2016: CHF 9,8 Millionen). Insgesamt betrug der operative

Gesamtaufwand CHF 69,6 Millionen (2016: CHF 48,6 Millionen) und das operative

Ergebnis belief sich auf CHF -50,5 Millionen (2016: CHF -33,1 Millionen). Für

das Gesamtjahr 2017 weist Santhera ein Nettoergebnis von CHF -51,5 Millionen

(2016: CHF -35,4 Millionen) aus.

Gut finanziert für planmässige Umsetzung der Geschäftsstrategie

Im Februar 2017 platzierte Santhera erfolgreich eine vorrangige unbesicherte

Wandelanleihe von CHF 60 Millionen. Diese Gelder werden hauptsächlich für

Investitionen in klinische Studien mit Idebenon bei DMD verwendet, um die

Einreichung von Zulassungsanträgen zu unterstützen, für die Vermarktung von

Raxone in der derzeit zugelassenen Indikation LHON, für die Weiterentwicklung

der Pipeline sowie für andere Zwecke der Unternehmens- und Geschäftsentwicklung.

Per 31. Dezember 2017 beliefen sich die frei verfügbaren liquiden Mittel

(liquide Mittel und kurzfristige finanzielle Vermögenswerte) auf CHF 58,2

Millionen (31. Dezember 2016: CHF 49,8 Millionen). Darüber hinaus wies das

Unternehmen CHF 7,5 Millionen an verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln aus, die

im Zusammenhang mit der Wandelanleihe für die Zinszahlungen in den ersten drei

Jahren bestimmt sind.

Produktpipeline für seltene Krankheiten mit Fokus auf neuro-ophthalmologische,

neuromuskuläre und pulmonale Indikationen erweitert

Im Februar 2018 schloss Santhera eine Lizenzvereinbarung mit Polyphor Ltd. für

POL6014, einem klinischen Entwicklungskandidaten und selektiven Inhibitor der

humanen neutrophilen Elastase, ab. Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Santhera

die weltweiten, exklusiven Rechte zur Entwicklung und Kommerzialisierung von

POL6014 und Nachfolgepräparate. Mit diesem zusätzlichen Prüfmedikament hat das

Unternehmen seine klinische Entwicklungspipeline ausgebaut und das

Indikationsspektrum erweitert, wobei der Schwerpunkt auch weiterhin auf der

Bereitstellung von Therapien für seltene Krankheiten liegt. In Zukunft wird

Santhera die klinischen Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten auf drei

therapeutische Bereiche konzentrieren: seltene neuro-ophthalmologische,

neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen.

Weitere Informationen über Santheras Produktportfolio von Arzneimitteln für

neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Krankheiten, die entweder

in der klinischen Entwicklung sind oder bereits die Marktzulassung erhalten

haben, finden sich im Geschäftsbericht 2017 auf www.santhera.com.

Ausblick und Guidance

Santhera wird weiterhin das internationale Geschäft ausbauen und die

Entwicklungsprogramme vorantreiben. Basierend auf der Umsatzentwicklung in den

ersten Monaten des laufenden Jahres bekräftigt das Unternehmen seine Prognose

und erwartet für 2018 einen Nettoumsatz von Raxone in der aktuell genehmigten

Indikation LHON von CHF 28-30 Millionen. Die Entwicklungsprioritäten für 2018

sind die klinischen Studien und Datenerhebung, um die Zulassungsanträge für

Idebenon bei DMD zu unterstützen, und die Weiterentwicklung der Produktepipeline

mit den anderen klinischen Prüfmedikamenten.

2017 Ganzjahresresultate

Santhera 2017 Annual Report unter www.santhera.com/investors-and-media/investor-

toolbox/financial-reports.

Zusammengefasste Angaben zur Erfolgsrechnung 2017 2016

(IFRS, in TCHF)

-----------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 22,943 19,033

Herstellkosten der verkauften Produkte -4,104 -3,883

Übriges operatives Einkommen 270 361

Entwicklung -26,561 -17,675

Marketing und Vertrieb -28,522 -21,051

Verwaltungs- und allgemeiner Aufwand -14,416 -9,805

Übriger operativer Aufwand -64 -107

Operativer Gesamtaufwand -69,563 -48,638

-----------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis -50,454 -33,127

-----------------------------------------------------------------------

Nettofinanzergebnis -821 -67

Steuern -257 -2,221

Nettoergebnis -51,532 -35,415

-----------------------------------------------------------------------

(Verwässerter) Gewinn/Verlust pro Aktie (in CHF) -8.22 -5.65

-----------------------------------------------------------------------

Zusammengefasste Angaben zur Bilanz 2017 2016

(IFRS, in TCHF, per 31. Dezember)

-------------------------------------------------------------

Anlagevermögen 32,172 28,442

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 13,011 0

Liquide Mittel 45,195 49,815

Sonstiges Umlaufvermögen 19,402 12,535

Total Aktiven 109,780 90,792

-------------------------------------------------------------

Eigenkapital 32,256 74,351

Langfristige Verbindlichkeiten 64,278 6,183

Kurzfristige Verbindlichkeiten 13,246 10,258

Total Passiven 109,780 90,792

-------------------------------------------------------------

Zusammengefasste Angaben zum Cashflow 2017 2016

(IFRS, in TCHF)

------------------------------------------------------------

Operativer Cashflow -39,633 -27,137

Cashflow aus Investitionstätigkeit -22,239 -459

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 57,108 631

Liquide Mittel per 1. Januar 49,815 76,859

Liquide Mittel per 31. Dezember 45,195 49,815

Nettomittelverbrauch -4,620 -27,044

------------------------------------------------------------

Aktienkapital 2017 2016

(Anzahl Aktien mit Nominalwert CHF 1, per 31. Dezember)

----------------------------------------------------------------------------

Ausgegebene Aktien 6,288,555 6,279,857

Bedingtes Kapital für Eigenkapitalrechte 691,302 532,941

Bedingtes Kapital für Options- und Umwandlungsrechte 930,000 650,000

Autorisiertes Kapital 1,500,000 1,500,000

----------------------------------------------------------------------------

Jahresbericht 2017

Der Jahresbericht 2017 von Santhera (englisch) ist auf der Unternehmenswebseite

unter www.santhera.com/investors-and-media/investor-toolbox/financial-reports

verfügbar.

Kommende Anlässe

Die Generalversammlung der Aktionäre von Santhera wird am 12. April 2018 in

Basel, Schweiz, stattfinden. Die Einladung wird den Aktionären separat

zugestellt und ist unter www.santhera.com/investors-and-media/investor-

toolbox/shareholder-meetings verfügbar.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer

Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung

innovativer Medikamente für Orphan- und andere Erkrankungen mit hohem

medizinischen Bedarf fokussiert. Das Produktportfolio umfasst Arzneimittel für

neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Krankheiten, die entweder

in der klinischen Entwicklung sind oder bereits die Marktzulassung erhalten

haben. Das am weitesten fortgeschrittene Prüfmedikament, Idebenon, ist in der

klinischen Phase III zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).

Santheras Raxone® (Idebenon) ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island,

Liechtenstein und Israel zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie

(LHON) zugelassen und wird derzeit in 20 Ländern vermarktet. Weitere

Informationen sind verfügbar unter www.santhera.com.

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

public-relations@santhera.com oder

Eva Kalias, Vio Consult

Tel.: +41 78 671 98 86

kalias@vioconsult.com

Investoren:

investor-relations@santhera.com oder

Christoph Rentsch, Chief Financial Officer Hans

Vitzthum, LifeSci Advisors

Europa: +41 61 906 89 65 USA:

+1 212 915 2568

christoph.rentsch@santhera.com

hans@lifesciadvisors.com

Disclaimer / Forward-looking statements

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung

oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftsaktivitäten enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, der Leistungsausweis

oder die Zielerreichung des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen

ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Die Leser sollten sich

daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere

nicht im Zusammenhang mit einer Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Das

Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen ab.

# # #

Mitteilung FY2017:

http://hugin.info/137261/R/2177433/840181.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Santhera Pharmaceuticals Holding AG via GlobeNewswire

http://www.santhera.com