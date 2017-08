GNW-News: Santhera veröffentlicht Halbjahresbericht und Update zur Unternehmensentwicklung am 5. September 2017

Santhera veröffentlicht Halbjahresbericht und Update zur Unternehmensentwicklung am 5. September 2017

Santhera Pharmaceuticals Holding AG / Santhera veröffentlicht Halbjahresbericht und Update zur Unternehmensentwicklung am 5. September 2017 . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Liestal, Schweiz, 28. August 2017 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) wird am Dienstag, den 5. September 2017, um 07:00 Uhr CET den Bericht zum ersten Halbjahr 2017 und ein Update zur Unternehmensentwicklung veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz für Investoren mit Thomas Meier, PhD, CEO von Santhera, findet gleichentags um 13:00 Uhr CET statt.

Teilnehmende sind eingeladen, eine der folgenden Telefonnummern ca. 10 Minuten vor Konferenzbeginn zu wählen (kein Zugangscode erforderlich). Konferenzsprache ist Englisch. Europa: +41 (0)58 310 50 00 GB: +44 (0)203 059 58 62 USA: +1 631 570 5613

Über Santhera Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente zur Behandlung seltener neuromuskulärer und mitochondrialer Krankheiten fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen. Das erste Produkt von Santhera, Raxone(®) (Idebenon), ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) zugelassen. Für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten mit abnehmender Atmungsfunktion und ohne Glukokortikoid-Begleittherapie hat Santhera in der Europäischen Union und der Schweiz einen Antrag auf Marktzulassung gestellt. In Zusammenarbeit mit dem US National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) entwickelt Santhera Raxone(®) in einer dritten Indikation, primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS), sowie Omigapil für Patienten mit kongenitaler Muskeldystrophie (CMD). Für alle diese Krankheiten besteht ein sehr hoher medizinischer Bedarf. Weitere Informationen zu Santhera sind verfügbar unter www.santhera.com. Raxone(® )ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Sue Schneidhorst, Head Group Communications Europa: +41 61 906 89 26 USA: +1 646 586 2113 sue.schneidhorst@santhera.com

Investoren: Christoph Rentsch, Chief Financial Officer Hans Vitzthum, LifeSci Advisors Europa: +41 61 906 89 65 USA: +1 212 915 2568 christoph.rentsch@santhera.com hans@lifesciadvisors.com

Disclaimer / Forward-looking statements Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftsaktivitäten enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, der Leistungsausweis oder die Zielerreichung des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einer Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen ab.

# # #

Mitteilung HY2017 Resultatveröffentlichung: http://hugin.info/137261/R/2129497/813420.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Santhera Pharmaceuticals Holding AG via GlobeNewswire

http://www.santhera.com