Santhera schliesst Vereinbarung zum Erwerb einer Option von Idorsia auf die exklusive Sublizenz des "First-in-class" dissoziativen Steroids Vamorolone ab

Idorsia Pharmaceuticals Ltd.



/

Santhera schliesst Vereinbarung zum Erwerb einer Option von Idorsia auf die

exklusive Sublizenz des "First-in-class" dissoziativen Steroids Vamorolone ab

* Vamorolone ist in klinischer Entwicklung für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD)

durch ReveraGen BioPharma Inc. - zulassungsrelevante VISION-DMD Phase-2b-

Studie läuft

* Vamorolone hat das Potenzial, bei jungen Patienten mit DMD Therapiestandard

zu werden

* Positioniert Santhera als führendes Unternehmen bei DMD mit zwei

fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten, die den medizinischen Bedarf von DMD-

Patienten in allen Krankheitsstadien adressieren

* Idorsia wird grösster Aktionär von Santhera mit einem Anteil von 13,3%

Pratteln und Allschwil, Schweiz, 20. November 2018

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) und Idorsia Ltd (SIX: IDIA) sind eine

Vereinbarung eingegangen, wobei Santhera die Option auf eine exklusive Lizenz,

in Form einer Sublizenz, für das First-in-Class dissoziative Steroid Vamorolone

in allen Indikationen und allen Ländern weltweit mit Ausnahme von Japan und

Südkorea erwerben wird. Erste klinische Daten deuten darauf hin, dass Vamorolone

die entzündungshemmende Wirkung von Steroiden besitzt, jedoch mit geringeren

Steroid-Nebenwirkungen. Dies würde für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie

(DMD), der primär untersuchten Indikation für Vamorolone, eine erhebliche

Verbesserung darstellen gegenüber dem derzeitigen Therapiestandard durch

Behandlung mit herkömmlichen Glukokortikoiden.

Thomas Meier, PhD, Chief Executive Officer von Santhera, sagte:

"Vamorolone ist ein äusserst vielversprechender Wirkstoffkandidat zur Behandlung

von Patienten mit DMD und passt strategisch perfekt zu Idebenon. Unser DMD-

Wirkstoffportfolio im späten Entwicklungsstadium deckt damit ein breites DMD-

Patientenspektrum ab, unabhängig von genetischem Status, Krankheitsstadium oder

Patientenalter. Diese Vereinbarung bekräftigt zudem unsere Ambition, qualitativ

hochstehende, fortgeschrittene Medikamentenkandidaten für seltene Krankheiten zu

lizenzieren und so unsere Fähigkeiten und Know-how wertsteigernd zu nutzen. Wir

heissen Idorsia als unseren grössten Aktionär und Partner willkommen und freuen

uns auf die Zusammenarbeit mit ReveraGen bei der Entwicklung von Vamorolone,

einem Produkt mit dem Potenzial, Standard-Glukokortikoide bei der Behandlung von

DMD zu ersetzen."

Vamorolone - ein "first-in-class" dissoziatives Steroid

Vamorolone, der erste Arzneimittelkandidat mit diesem Wirkprofil, bindet an

dieselben Rezeptoren wie Glukokortikoide, verändert jedoch die nachfolgende

Aktivität der Rezeptoren. Dies kann möglicherweise die Wirksamkeit von den

bekannten Verträglichkeitsnachteilen abkoppeln (bzw. "dissoziieren") und einen

Ersatz bieten für Glukokortikoide, die derzeit standardmässig zur Behandlung von

Kindern und Jugendlichen mit DMD verabreicht werden. In dieser Patientengruppe

besteht ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf, da hochdosierte

Glukokortikoide schwerwiegende systemische Nebenwirkungen haben, die eine

Langzeitbehandlung einschränken.

Vamorolone wurde von dem US-amerikanischen Unternehmen ReveraGen BioPharma Inc.

entdeckt und entwickelt mit finanzieller Unterstützung von 12 internationalen

gemeinnützigen Stiftungen, den US National Institutes of Health, dem US-

Verteidigungsministerium und dem EU-Förderprogramm Horizont 2020. Actelion

erwarb 2016 eine Lizenzoption für das Produkt. Diese Option wurde nach der

Übernahme von Actelion durch Johnson & Johnson im Jahr 2017 an Idorsia

transferiert.

Eric Hoffman, PhD, Chief Executive Officer von ReveraGen, kommentierte:

"Wir hoffen, dass Vamorolone bestehende Glukokortikoide in der DMD-Therapie

ersetzen kann. Die frühe klinische Entwicklung von Vamorolone bei Patienten mit

DMD, unter Verwendung eines innovativen Ansatzes mit einer Reihe ausgewählter

Biomarker zeigte, dass Vamorolone die entzündungshemmende Wirksamkeit beibehält

und gleichzeitig die mit Steroiden verbundenen Verträglichkeitsbedenken

verringert. Ich freue mich sehr, mit Santhera zusammenzuarbeiten, um diesen

vielversprechenden Therapiekandidaten für Patienten mit DMD weiter zu

entwickeln. "

Vamorolone bei DMD

Auf klinisch-pharmakologische Untersuchungen mit ansteigenden Ein- und

Mehrfachdosierungen (VBP15-001) an gesunden Freiwilligen [1] folgte eine Phase-

2a-Studie (VBP15-002) mit Vamorolone bei 48 Knaben mit DMD im Alter von 4 bis <7

Jahren. Vamorolone war sicher und gut verträglich in einer Dosierung bis zu

6.0mg/kg/Tag, ungefähr der 10-fachen Standard-Glukokortikoid-Dosis [2]. In einer

6-monatigen Anschlussstudie (VBP15-003) wurde zudem eine dosisabhängige

funktionale Verbesserung nachgewiesen, die mit einer Standardbehandlung mit

Glukokortikoiden vergleichbar war.

Die laufende VISION-DMD Phase-2b-Studie (VBP15-004) baut auf den verfügbaren

vielversprechenden vorläufigen Daten zur Verträglichkeit und Wirksamkeit der

Phase 2a auf und ist darauf ausgerichtet, exploratorische Biomarkerdaten mit

klinischen Ergebnissen in Bezug zu setzen. In dieser zulassungsrelevanten Studie

werden etwa 120 Knaben im Alter von 4 bis <7 Jahren, die noch nicht mit

Glukokortikoiden behandelt wurden, in eine von vier Gruppen randomisiert:

Niedrigdosis Vamorolone (2 mg/kg/Tag), Hochdosis Vamorolone (6 mg/kg/Tag),

Prednison (0.75 mg/kg/Tag) oder Placebo. Nach der ersten 24-wöchigen

Behandlungsphase wechseln die Prednison- und Placebo-Gruppen zu Vamorolone mit

niedriger oder hoher Dosis. Anschliessend werden in der zweiten Behandlungsphase

alle Patienten weitere 20 Wochen mit Vamorolone behandelt. Klinische Ergebnisse

für die Wirksamkeit umfassen Funktionstests sowie Messungen der Muskelkraft und

Ausdauer. Klinische Ergebnisse zur Sicherheit und Verträglichkeit beinhalten die

Überwachung von Knochenveränderungen, Gewichtsveränderungen, Katarakten und für

Stoffwechselstörungen relevante Biomarker.

Die Studie wird in rund 30 Zentren in Nordamerika, Europa, Israel und Australien

durchgeführt. Die Patientenrekrutierung, die im August 2018 begann, wird

voraussichtlich etwa 12 Monate dauern und die gesamte Studiendauer dürfte zirka

24 Monate betragen. Positive Resultate vorausgesetzt, darf mit der Einreichung

von Zulassungsanträgen an die Gesundheitsbehörden in den USA Ende 2020 und in

der EU im 2021 gerechnet werden. Vamorolone hat in den USA und in Europa Orphan-

Drug-Designation und in den USA den Fast-Track-Status.

Das Santhera-Management erwartet für Vamorolone in der Indikation DMD ein

Spitzenumsatzpotenzial von USD 500 Millionen.

Die Vereinbarung

Im Rahmen der Vereinbarung wird Idorsia Santhera die Option auf eine exklusive

Sublizenz für Vamorolone in allen Indikationen und allen Ländern mit der

Ausnahme von Japan und Südkorea gewähren. Als Gegenleistung für den Abschluss

der Vereinbarung mit Santhera wird Idorsia 1'000'000 (eine Million) neue

Namenaktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital von Santhera und eine

Vorauszahlung von USD 20 Millionen erhalten, wovon USD 15 Millionen Idorsia für

seine Investition in die derzeit von ReveraGen durchgeführte VISION-DMD Phase-

2b-Studie entschädigen soll. Während die Barkomponente von einer Finanzierung

abhängt, ist die Aktienkomponente frei von Bedingungen und, wie auch die

Barkomponente, unter keinen Umständen rückerstattungspflichtig. Durch diese

Transaktion wird Idorsia grösster Aktionär von Santhera mit einem

Eigenkapitalanteil von 13,3%. Die an Idorsia auszugebenen Aktien werden einer

Sperrfrist unterliegen, welche abläuft, sobald Vamorolone in den USA die

Zulassung für DMD erhält. Santhera ist berechtigt, die Option nach Erhalt der

Resultate der Phase-2b-VISION-DMD-Studie (VBP15-004) und einer Einmalzahlung an

Idorsia von USD 30 Millionen einzulösen.

Nach Ausübung der weltweiten Vamorolone-Lizenzoption durch Idorsia und der

Ausübung der Vamorolone-Sublizenz-Option für alle Länder weltweit mit Ausnahme

von Japan und Südkorea wird Santhera an Idorsia regulatorische und kommerzielle

Meilensteinzahlungen von bis zu USD 80 Millionen in der DMD-Indikation und vier

einmalige Umsatzmeilensteinzahlungen von insgesamt bis zu USD 130 Millionen

leisten. Regulatorische Meilensteinzahlungen von Santhera an Idorsia für drei

zusätzliche Indikationen belaufen sich insgesamt auf bis zu USD 205 Millionen.

Nach Markteinführung von Vamorolone ist Santhera verpflichtet, gestaffelte

Lizenzgebühren im einstelligen bis tiefen zweistelligen Prozentbereich auf den

jährlichen Nettoumsatz von Vamorolone an Idorsia zu zahlen.

Jean-Paul Clozel, MD, Chief Executive Officer von Idorsia, ergänzte:

"Mit vier Prüfkandidaten, die sich in der späten klinischen Entwicklung

befinden, und weiteren innovativen Pipeline-Molekülen rücken zahlreiche

Medikamente in den Fokus der neu geschaffenen Vertriebsorganisation von Idorsia.

Wir haben uns entschlossen, die Option zur Lizenzierung von Vamorolone an

Santhera abzugeben, da das Unternehmen ideal positioniert ist, um das Potenzial

dieses Produktes maximal auszuschöpfen. Bei Erfolg dürfte es Patienten möglich

sein, dank dem Netzwerk und der Expertise von Santhera auf dem Gebiet von DMD,

raschestens von diesem potenziellen neuen Behandlungsansatz zu profitieren. Mit

dieser Vereinbarung werden wir zudem der grösste Aktionär von Santhera und sind

weiterhin sehr interessiert und entschlossen, Vamorolone zu einem Erfolg zu

bringen."

Hinweise an die Redaktion

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer

Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung

innovativer Medikamente für seltene und andere Erkrankungen mit hohem

medizinischen Bedarf fokussiert. Das Produktportfolio umfasst Arzneimittel für

neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Krankheiten, die entweder

in der klinischen Entwicklung sind oder bereits die Marktzulassung erhalten

haben. Santheras Raxone® (Idebenon) ist in der Europäischen Union, Norwegen,

Island, Liechtenstein und Israel zur Behandlung von Leber hereditärer

Optikusneuropathie (LHON) zugelassen und wird derzeit in über 20 Ländern

vermarktet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.santhera.com.

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Über ReveraGen BioPharma

ReveraGen wurde 2008 gegründet, um erstklassige dissoziative Steroid-Medikamente

für Duchenne-Muskeldystrophie und andere chronische entzündliche Erkrankungen zu

entwickeln. Die Entwicklung des wichtigsten Wirkstoffs von ReveraGen,

Vamorolone, wurde durch Partnerschaften mit weltweiten Stiftungen unterstützt,

darunter die Muscular Dystrophy Association USA, Parent Project Muscular

Dystrophy, Foundation to Eradicate Duchenne, Save Our Sons, JoiningJack, Action

Duchenne, CureDuchenne, Ryan's Quest, Alex's Wish, DuchenneUK, Pietro's Fight,

Michael's Cause, und der Duchenne Research Fund. ReveraGen erhielt auch

grosszügige Unterstützung vom US-Verteidigungsministerium CDMRP, den National

Institutes of Health (NCATS, NINDS, NIAMS) und der Europäischen Kommission

(Horizon 2020). www.reveragen.com

Über Idorsia

Idorsia Ltd strebt nach mehr - Wir haben mehr Ideen, wir sehen mehr

Möglichkeiten und wir möchten mehr Patienten helfen. Um dies zu erreichen,

werden wir Idorsia zu einem der führenden biopharmazeutischen Unternehmen

Europas mit einem starken wissenschaftlichen Kern entwickeln.

Idorsia hat seinen Hauptsitz in der Schweiz - einem Biotech-Zentrum Europas -

und ist auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Substanzen

spezialisiert, um den Horizont der therapeutischen Möglichkeiten zu verändern.

Idorsia verfügt über ein breites Portfolio an innovativen Medikamenten, ein

erfahrenes Team, ein voll funktionsfähiges Forschungszentrum und eine starke

Bilanz - die ideale Konstellation, um Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen

zum Geschäftserfolg zu führen.

Idorsia wurde im Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker-Symbol:

IDIA) und beschäftigt über 700 hochqualifizierte Fachleute, die sich der

Umsetzung unserer ehrgeizigen Ziele widmen.

Über die weltweite Lizenzvereinbarung zwischen Idorsia und ReveraGen

Die Vereinbarung von Idorsia mit ReveraGen in Bezug auf die Vamorolone-

Lizenzoption wurde letztmals am 5. November 2018 erneuert und geändert. Gemäss

der geänderten Vereinbarung ist Idorsia berechtigt, jederzeit eine Option auf

die exklusiven weltweiten Lizenzrechte für Vamorolone für eine Gegenleistung von

USD 20 Millionen auszuüben, spätestens jedoch bei Erhalt der Phase-2b-

Studienresultate. Sofern die Option ausgeübt wird, hat ReveraGen Anspruch auf

regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von Idorsia in Höhe von bis

zu USD 75 Millionen in der DMD-Indikation und drei neue einmalige

Umsatzmeilensteinzahlungen von bis zu USD 120 Millionen. Die

Meilensteinzahlungen für drei zusätzliche Indikationen belaufen sich insgesamt

auf bis zu USD 190 Millionen. Nach Markteinführung von Vamorolone ist Idorsia

verpflichtet, gestaffelte Lizenzgebühren im ein- bis tiefen zweistelligen

Prozentbereich auf den jährlichen Nettoumsatz von Vamorolone an ReveraGen zu

zahlen.

Referenzen

[1] Hoffman E et al. (2018). Phase 1 trial of vamorolone, a first-in-class

steroid, shows improvements in side effects via biomarkers bridged to clinical

outcomes. Steroids 134: 43-52

[2] Conklin LS et al. (2018). Phase IIa trial in Duchenne muscular dystrophy

shows vamorolone is a first in-class dissociative steroidal anti-inflammatory

drug. Pharmacological Research 136:140-150.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Santhera Pharmaceuticals Holding AG, Hohenrainstrasse 24, CH-4133 Pratteln

public-relations@santhera.com oder

Eva Kalias, Head External Communications

Tel.: +41 79 875 27 80

eva.kalias@santhera.com

Für Investoren:

investor-relations@santhera.com oder

Christoph Rentsch, Chief Financial Officer Hans Vitzthum, LifeSci

Advisors

Europa: +41 61 906 89 65 USA:

+1 212 915 2568

christoph.rentsch@santhera.com

hans@lifesciadvisors.com

Santhera Webcast & Telefonkonferenz

Santhera wird morgen, 21. November 2018, um 13:00 Uhr MEZ, 12:00 GMT, 07:00 Uhr

EST eine(n) Audio-Webcast / Telefonkonferenz abhalten, um die Vereinbarung zu

Vamorolone zu erläutern. Teilnehmer werden eingeladen, sich 10-15 Minuten vor

Beginn beim Audio-Webcast anzumelden oder in die Telefonkonferenz einzuwählen:

Webcast: Für den Zugang zum Webcast clicken Sie auf folgenden Link.

Telefonkonferenz: Wählen Sie eine der folgenden Nummern (kein Code

erforderlich):

Europe: +41 58 310 50 00

UK: +44 207 107 0613

USA: +1 631 570 5613

Idorsia

Andrew C. Weiss,

Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications

Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil

Tel.: +41 (0) 58 844 10 10

www.idorsia.com

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von

Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde",

"suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch

Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können.

Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und

Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden

Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die

Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits

existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der

Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können

die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie

erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere

dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen,

können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten

abweichen.

