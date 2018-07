GNW-News: Salim Ismail als Hauptredner auf der Interact 2018 Conference von Mitratech angekündigt

Salim Ismail als Hauptredner auf der Interact 2018 Conference von Mitratech angekündigt

Bestsellerautor und Technologiestratege gibt Einblicke in ein neues Paradigma im

Organisationsdesign

AUSTIN, Texas, 18. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech, der führende

Anbieter von Softwarelösungen in den Bereichen Unternehmensrecht und Compliance,

gab heute bekannt, dass Salim Ismail, Bestsellerautor, Gründer und

geschäftsführender Direktor der Singularity University sowie Gründer von ExO

Works, auf der Interact 2018 Conference die Grundsatzrede halten wird.





Jedes Jahr bietet die Interact-Konferenz Kunden, Branchenexperten und Partnern

die Möglichkeit, aufschlussreiche Sitzungen zu Innovationen bei Mitratech, Best

Practices im rechtlichen Bereich und Branchentrends zu besuchen, dort Kontakte

zu knüpfen und zu diesen beizutragen. Das diesjährige Thema "The Next Frontier

of Legal Ops" handelt davon, dass Rechtsabteilungen ein Zentrum für Innovation

und Exzellenz sein sollten, das Menschen, Prozesse und Informationen wie nie

zuvor zusammenbringt, indem rechtliche Abläufe dem gesamten Unternehmen

zugutekommen.

"Salim versteht etwas von der Wirkungskraft von Innovation und Technologie, um

nicht nur unsere Organisationen, sondern auch unser Verständnis dessen, was

möglich ist, zu verändern", sagte Jason Parkman, CEO von Mitratech. "Er wird

darlegen, wie wir neue Ideen und neue Ansätze in unsere tägliche Arbeit

einbringen können, damit wir Veränderungen und Innovationen vorantreiben können,

indem wir die Kreativität fördern und die Teams stärken. Wir hoffen, dass die

Teilnehmer neue Perspektiven und eine umfassendere Sicht dessen, was sie

erreichen können, und der Auswirkungen, die sie und ihre Unternehmen haben

können, von der Konferenz mitnehmen werden. Ich finde seine Arbeit inspirierend

und hoffe, unsere Kunden finden dies auch."

Salim Ismail ist der Bestsellerautor von Exponential Organizations, ein

gefragter Technologiestratege und ein renommierter Unternehmer mit Verbindungen

zu Yahoo!, Google und Singularity University. Er berät Regierungen und die

weltweit führenden Fortune-500-Unternehmen in Bezug auf Innovation und Wachstum.

Seine Arbeit fand in führenden Medien wie der New York Times, Bloomberg

BusinessWeek, FORTUNE, Forbes, WIRED, Vogue und der BBC Erwähnung.

Die Interact 2018 Conference findet vom 24. bis 27. September in Austin, Texas,

statt. Weitere Informationen über die Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur

Anmeldung finden Sie unter https://interact.mitratech.com/.

ÜBER MITRATECH

Mitratech ist ein bewährter globaler Technologiepartner für Rechtsberater in

Unternehmen, die nach den besten Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung,

Kostenkontrolle und Risikominimierung suchen, indem sie die organisatorische

Ausrichtung vertiefen, die Transparenz erhöhen und die Zusammenarbeit im

gesamten Unternehmen fördern. Wir betreuen weltweit 1.200 Unternehmen aller

Größen und repräsentieren fast 40 % der Fortune-500-Unternehmen und über

500.000 Anwender in über 160 Ländern.

Mit dem bewährten Portfolio von Mitratech an End-to-End-Lösungen werden

operative Best Practices im gesamten Unternehmen verbreitet, wodurch Prozesse

standardisiert und die Amortisierung beschleunigt wird. Indem alle Möglichkeiten

genutzt werden, um Fortschritte zu erzielen und die Ergebnisse zu verbessern,

hilft Mitratech den Juristen bei der Bewältigung der sich wandelnden Bedürfnisse

eines modernen, dynamischen Unternehmens.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mitratech.com

PRESSEKONTAKT:

Sue Huss

Mitratech

sue.huss@mitratech.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Mitratech via GlobeNewswire

http://www.mitratech.com/