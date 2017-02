SYZ Asset Management an den Lipper Fund Awards Switzerland 2017 als "Best Group over 3 years - Overall Small Company" ausgezeichnet

PRESSEMITTEILUNG

SYZ Asset Management an den Lipper Fund Awards Switzerland 2017 als "Best Group over 3 years - Overall Small Company" ausgezeichnet

Genf, 23. Februar 2017 - SYZ Asset Management, die auf institutionelle Vermögensverwaltung spezialisierte Sparte der SYZ-Gruppe, wurde an den 2017 Thomson Reuters Lipper Fund Awards Switzerland zur "Best Group over 3 years - Overall Small Company" gekürt. Der Preis wurde SYZ Asset Management aufgrund der durchweg hervorragenden Wertentwicklung ihrer Produktpalette verliehen. Außerdem wurde der OYSTER Continental European Selection Fund (Anteilsklasse R GBP) zum besten Fonds in der Kategorie "Equity Europe ex UK" über drei Jahre ernannt.

Die Preisverleihung der Lipper Fund Awards Switzerland fand am 31. Januar 2017 in Zürich statt. Mit den Preisen werden Fondsverwaltungsgesellschaften und Investmentfonds ausgezeichnet, die sich von ihren Vergleichsunternehmen durch eine kontinuierlich robuste risikobereinigte Wertentwicklungen abheben.

Katia Coudray, CEO von SYZ Asset Management, sagt: "Diese Auszeichnung anerkennt die Anlageerfolge und exzellenten Prozesse in unserem gesamten Unternehmen. Wir entwickeln kontinuierlich aktive Verwaltungsstrategien, die für unsere Kunden hohes Alpha generieren."

Seit ihrer Berufung zum CEO von SYZ Asset Management im Jahr 2015, hat Katia Coudray wichtige Massnahmen umgesetzt, um bei High-Conviction-Aktien (Europa, Japan), der aktiven Verwaltung von Anleihen und Multi-Asset bestehende Ansätze weiterzuentwickeln und neue Strategien zu erarbeiten.

Außerdem wurde der OYSTER Continental European Selection Fund zum besten Fonds in der Kategorie "Equity Europe ex UK" über drei Jahre gekürt. Der Fonds wird von Michael Clements, Head of European Equities mit Sitz in London, verwaltet. Beim OYSTER Continental European Selection Fund handelt es sich um eine High- Conviction-Strategie mit einem langfristigen konträren Ansatz, die in europäische Aktien investiert. Die aktive Bottom-up-Auswahl die auf internen Fundamentalanalysen beruht und mit einer unablässigen Fokussierung auf Abwärtsrisiken kombiniert ist, führt zu konträren Positionen in Unternehmen von hoher Qualität, die kurzfristig unter Druck stehen.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Moreno Volpi Tel.: +41 (0)58 799 16 98 E-Mail: moreno.volpi@syzgroup.com

Administrative Informationen

OYSTER Continental European Selection

+---------------------+------------+------------------+------------------+



|Klassen zur Verfügung|ISIN |Verwaltungs-gebühr|Performance-gebühr|

|C EUR |LU0995827663|1.75% |Kein |

|I EUR |LU0995828042|0.80% |Kein |

|I GBP |LU0995827747|0.65% |Kein |

|R EUR |LU0995827580|1.00% |Kein |

|R GBP |LU0995827317|1.00% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------++---------------------+------------+------------------+------------------++---------------------+------------+------------------+------------------++---------------------+------------+------------------+------------------++---------------------+------------+------------------+------------------++---------------------+------------+------------------+------------------+

* Der Prozentsatz, der für an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren angezeigt wird, findet Anwendung auf die jährliche Nettoperformance im Vergleich zum folgenden Referenzindex: .: MSCI Europe Ex UK NR GBP

Risikoprofil: Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Möglicherweise geringere Rendite Möglicherweise höhere Rendite

1 2 3 4 5 6 7

Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, die Wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind erhältlich über die Internetseite www.syzassetmanagement.com oder die Niederlassung von OYSTER, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, oder die auf der Internetseite aufgelisteten Stellen und Vertreter für die jeweiligen Länder, in denen die Fonds für den Vertrieb zugelassen sind. Die Verfügbarkeit von Anlageklassen, in die investiert werden kann, kann von Land zu Land unterschiedlich sein und hängt davon ab, wo der OYSTER Continental European Selection Fund zugelassen ist.

Hinweis für Redaktionen

About SYZ Group SYZ is a fast growing Swiss banking group founded in 1996 with a global footprint. SYZ offers private and institutional investors comprehensive portfolio management, with an active investment style and a focus on risk reduction, clearly committed to providing absolute performance through alpha generation. SYZ has approximately CHF 39 billion in assets under management (EUR 36 billion, USD 39 billion), a solid capital base and benefits from being privately held and independent. www.syzgroup.com

About SYZ Asset Management* SYZ Asset Management, die auf die institutionelle Vermögensverwaltung spezialisierte Sparte der SYZ-Gruppe, bietet Anlagelösungen für institutionelle Anleger und Finanzintermediäre. Die Strategien von SYZ Asset Management stützen sich auf einen stark überzeugungsbasierten Ansatz und wurden konzipiert, um die Portfolio- und Risikomanagementanforderungen anspruchsvoller Anleger zu erfüllen. Die Gesellschaft bietet diskretionäre Mandate und verschiedene Paletten von Anlagefonds an, darunter OYSTER Funds, eine luxemburgische OGAW SICAV mit einem diversifizierten Spektrum anerkannter Produkte, die zahlreiche Anlageklassen und -stile abdecken und internen wie externen Fondsmanagern anvertraut sind. SYZ Asset Management wurde bei den Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2017 für die Schweiz als "Best Group over 3 years - Overall Small Company" ausgezeichnet. www.syzassetmanagement.com

* Alle Verweise auf SYZ Asset Management im vorliegenden Dokument sollten als Hinweise auf eine oder mehrere der nachfolgend aufgeführten Rechtseinheiten ausgelegt werden, abhängig von dem Land, in dem das Dokument veröffentlicht wird, und den genannten Anlageprodukten und -dienstleistungen, die für potenzielle Anleger oder Kategorien von Anlegern in den entsprechenden Ländern verfügbar sind. SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SAS.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument wurde von OYSTER Sicav (hier als "OYSTER-Fonds" oder "OYSTER" oder "Fonds" bezeichnet) zusammen mit SYZ Asset Management (Europe) Limited herausgegeben. OYSTER ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft, die in Luxemburg gegründet wurde und den dort geltenden Regelungen unterliegt. Für Staatsangehörige oder Einwohner der USA oder andere, als US-Personen geltende Parteien steht OYSTER nicht zur Anlage offen. Die aktuelle Fassung des OYSTER- Verkaufsprospekts, die Wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind erhältlich über die Internetseite www.syzassetmanagement.com oder die Niederlassung von OYSTER, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, oder die auf der Internetseite aufgelisteten Stellen und Vertreter für die jeweiligen Rechtsordnungen, in denen die OYSTER-Fonds für den Vertrieb zugelassen sind. SYZ Asset Management (Europe) Limited hat in bestimmten Rechtsordnungen im EWR entweder eine Niederlassung gegründet oder ist dort für die Erbringung von Anlagedienstleistungen für professionelle Investoren zugelassen. Details zu solchen Rechtsordnungen im EWR sind auf Anfrage erhältlich. SYZ Asset Management (Europe) Limited, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien mit Referenznummer 666766, ist verantwortlich für die Genehmigung und Herausgabe von Werbematerialien in Großbritannien sowie in diesen EWR-Rechtsordnungen gemäß den jeweils geltenden Regulierungsbestimmungen. Darüber hinaus ist dieses Dokument primär für professionelle Kunden gedacht, die auf eigene Rechnung in Ländern handeln, in denen die OYSTER-Fonds zugelassen sind. Es darf in keiner Weise an nicht professionelle Kunden weitergegeben werden. Die in dem vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen oder Daten stellen in keiner Weise ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Für die Schweiz: Angaben zum Vertreter und zur Zahlstelle Vertreter in der Schweiz: SYZ Asset Management (Suisse) SA, 30 Rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: Banque SYZ SA, 30 Rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz

Massgeblich ist die englische Fassung.

