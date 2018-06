GNW-News: SPi Global übernimmt Scope e-Knowledge Center

SPi Global übernimmt Scope e-Knowledge Center

MANILA (Philippinen), 11. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SPi Global, das

marktführende Unternehmen für Content-Technologie und Content-Lösungen, das

Datendienste und Fachwissen für mehrere Branchen bereitstellt, gab heute

bekannt, dass es die Transaktion für die Übernahme von Scope e-Knowledge Center,

einem führenden Anbieter von spezialisierten Wissensdiensten für Verlage und

Informationsanbieter, abgeschlossen hat.



Scope ist eines der fünf Unternehmen

unter dem Dach der Quatrro-Unternehmensgruppe, das sich hauptsächlich auf

Dienstleistungen und Auftragsabwicklung konzentriert und Plattformen und

Technologie in bestimmten Bereichen nutzt.

"Die Übernahme von Scope ist Teil unseres strategischen Plans, unser Unternehmen

auszubauen und zum unangefochtenen Marktführer in den Bereichen Content-

Technologie und Wissensdienste zu werden. Sie wird unsere laufenden Bemühungen

verstärken, eine hochentwickelte Suite von Lösungen für die Datensuche und

intelligente Inhalte in den Bereichen STM-Publikationen, Gesundheitswesen und

einem breiten Spektrum von professionellen Inhaltssegmenten aufzubauen. Dies ist

eine aufregende Entwicklung für unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner", sagte

Ratan Datta, President und CEO von SPi Global.

Scope ist ein führender Anbieter von Wissensdiensten, der Verlagen,

Informationsanbietern und Fachgesellschaften auf der ganzen Welt Content- und

Datenanreicherungslösungen zur Verfügung stellt und seit seiner Gründung im Jahr

1987 nun schon über drei Jahrzehnte lang den Anforderungen von mehr als 100

Kunden gerecht wird. Basierend auf modernster Technologie für die

Datenentdeckung hat Scope einen starken Markennamen in den Bereichen Taxonomie

und Ontologie, Abstraktion, Indexierung, gesundheitswissenschaftliche Lösungen

und Datenbankdienstleistungen aufgebaut. Diese Dienstleistungen werden von einem

talentierten Pool aus mehr als 1.100 Fachkräften aus den Lieferzentren des

Unternehmens in Chennai und Salem, Indien, erbracht.

"Scope ist einer der am weitesten fortgeschrittenen Akteure auf seinem Gebiet.

Die Fertigkeiten, das Wissen und die Fähigkeiten von Scope ergänzen die von SPi

Global. Das Zusammenkommen ist daher ein hochgradig strategischer Schritt nach

vorn und wir glauben, dass die große Reichweite von SPi in verschiedenen

Content-Märkten und -Gebieten für uns ein guter Schritt ist", sagte Tram

Venkatraman, President von Scope.

"Mit Scope als Teil von SPi Global freuen wir uns darauf, unsere gemeinsamen

Stärken und Visionen zu nutzen, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Dieser

Schritt versetzt uns in die Lage, eine breitere Palette innovativer Lösungen

anzubieten, die bestehende und neue Märkte bedienen und unsere Position als

Branchenführer weiter festigen werden", ergänzt Datta weiter.

Über SPi Global

SPi Global ist ein marktführendes Unternehmen für Content-Technologie und

Content-Lösungen, das Datendienste und Fachwissen für verschiedene Branchen wie

Verlagswesen, Finanzen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Medien und

Einzelhandel, Forschung, Weiterbildung und Unternehmen bereitstellt. Das

Unternehmen nutzt sein umfassendes Know-how und sein Portfolio

unternehmenseigener Technologieplattformen, um bahnbrechende Innovationen für

die Entnahme, Anreicherung und Transformation von strukturierten und

unstrukturierten Inhalten und Informationsressourcen zu erstellen.

Mit einem Kundenstamm aus 30 Ländern weltweit bietet SPi Global

Transformationsdienstleistungen für Unternehmen von 19 Zentren auf der ganzen

Welt aus an. Der multi-geografische Ressourcenpool des Unternehmens besteht aus

mehr als 14.700 Mitarbeitern, die strategisch in sechs Ländern, den Philippinen,

Indien, den USA, China, Nicaragua und Vietnam, angesiedelt sind.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie www.spi-

global.com.

Kontakt:

Celeste Ilagan

Senior Vice President,

Marketing, Corporate Communications and External Affairs

+639189906140

celeste.ilagan@spi-global.com

