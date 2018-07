GNW-News: SOLUTIONS 30 : Umsatzwachstum +51% im ersten Halbjahr 2018

SOLUTIONS 30 : Umsatzwachstum +51% im ersten Halbjahr 2018

* Umsatzwachstum in Frankreich +55%

* Umsatzwachstum im Ausland +43%

* Bestätigung der Guidance eines profitablen dynamischen Wachstums 2018

SOLUTIONS 30 SE, führender Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in

Europa, hat heute die Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2018 veröffentlicht.





------------------------------ -------------------- -----------------

1. Halbjahr 2. Quartal

In Millionen Euro (ungeprüft) -------------------- -----------------

2018 2017 YoY % 2018 2017 YoY %

------------------------------ --------------------------------------

Umsatz 176,6 117,2 +50,6% 91,4 61,1 +49,5%

Davon Frankreich 116,1 74,9 +55,0% 59,4 39,4 +50,8%

Davon International 60,4 42,3 +42,8% 32,0 21,7 +46,9%

------------------------------ -------------------- -----------------

Anhaltendes nachhaltiges Wachstum im zweiten Quartal 2018

2016 ist SOLUTIONS 30 in eine neue Phase nachhaltigen Wachstums eingetreten;

seither konnten die Umsätze mehr als verdoppelt werden. Auch in diesem Jahr

setzt sich diese Wachstumsdynamik fort. Im ersten Halbjahr 2018 konnten die

Konzernumsätze auf 176,6 Mio. EUR um 51% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017

(37% bei gleichbleibendem Konsolidierungskreis) verbessert werden. Im 2. Quartal

2018 lagen die Konzernerlöse bei 91,4 Millionen Euro, was einem Plus von 50%

(36% bei gleichbleibendem Konsolidierungskreis) entspricht.

In Frankreich wurde das Umsatzwachstum von allen Segmenten, insbesondere aber

von den Bereichen Glasfaser und Energie, angetrieben

In Frankreich setzte SOLUTIONS 30 den starken Wachstumskurs fort und erzielte im

zweiten Quartal 2018 ein Umsatzwachstum von 51% (44% bei gleichbleibendem

Konsolidierungskreis) bzw. von 55% (47% bei gleichbleibendem

Konsolidierungskreis) in der ersten Jahreshälfte 2018. Alle Konzernaktivitäten

trugen zu der starken Entwicklung bei. Einen überproportionalen Anstieg zeigten

erneut die Bereiche Energie und Glasfaser. Im Bereich Glasfaser kommt der Gruppe

die Fähigkeit zu Gute, vielseitige Techniker rekrutieren und ausbilden zu

können, um so einen zuverlässigen Roll-out-Plan einzuhalten und weitere

Marktanteile zu gewinnen. Aufgrund der Vielzahl von Haushalten, für die bereits

ein Glasfasernetz besteht, die jedoch noch nicht daran angeschlossen sind, ist

das Marktumfeld weiterhin sehr positiv.

International zeigen sich die Früchte der Konsolidierungsstrategie; die

Fortschreibung des französischen Modells wird fortgesetzt

Mit einem Umsatz von 32,0 Mio. EUR im zweiten Quartal 2018 verzeichnete der

Konzern ein Wachstum auf den Auslandsmärkten von 47% (22% bei gleichbleibendem

Konsolidierungskreis). Im ersten Halbjahr 2018 lagen die Erlöse außerhalb

Frankreichs bei 60,4 Mio. EUR, ein Plus von 43% (20% bei gleichbleibendem

Konsolidierungskreis).

In Deutschland wurde die Geschäftsentwicklung durch die im Jahr 2017

abgeschlossenen Verträge und die Akquisition von VKDFS im Juni 2017 zusätzlich

gestärkt.

In Benelux hat der Konzern am 21. Juni sämtliche Anteile von den

Minderheitsaktionären von Janssens Field Services (JFS) erworben. Damit wird die

belgische Tochtergesellschaft rückwirkend zum 1. Juni 2018 zu 100% konsolidiert.

Parallel dazu gründete die Gruppe, wie im vergangenen April angekündigt, das

neue Unternehmen Uni-T, dessen Anteile zu 70% von Solutions 30 und zu 30% vom

belgischen Kabelnetzbetreiber Telenet gehalten werden. Die neue

Tochtergesellschaft wird ab dem zweiten Halbjahr 2018 zum Konzernergebnis

beitragen.

In Folge der Akquisition der Dienstleistungsaktivitäten von DXC Technology und

der Gewinnung neuer Kunden verzeichnete Italien - wie bereits im ersten Quartal

2018 - zweistellige Umsatzzuwächse.

In Spanien, das gegenwärtig für 7% der internationalen Umsätze verantwortlich

ist, wurden die Aktivitäten gestrafft mit dem Ziel, sich an die Gegebenheiten

eines reiferen Marktes anzupassen, der jedoch weiterhin über Wachstumspotenziale

verfügt. Dadurch wird das Wachstum vorübergehend beeinträchtigt, dennoch ist die

Geschäftsentwicklung robust und kündigt sich für das zweite Halbjahr 2018 eine

dynamische Entwicklung an.

Bestätigung des Geschäftsausblicks für 2018

Die Gruppe setzt ihre Strategie fort, mit dem Ziel, ihr profitables

Geschäftsmodell innerhalb Europas zu übertragen und das Angebot in allen

Regionen auszubauen sowie den nach wie vor stark fragmentierten Sektor zu

konsolidieren.

Die digitale Support-Plattform Smartfix30 wird durch die B2B-Marke

SmartfixPartner weiter ausgebaut. Obwohl der Beitrag zu den Konzernumsätzen

bislang marginal ist, hat die Plattform ihre Eignung als großflächige innovative

Lösung bereits unter Beweis gestellt und wird von den führenden

Telekommunikations- und Distributionsunternehmen anerkannt.

Damit setzt SOLUTIONS 30 seine nachhaltige Wachstumsstrategie im Jahr 2018 fort.

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt der Vorstand seine Erwartungen eines

dynamischen und profitablen Wachstums.

Finanzkalender 2018:

24. September 2018 Halbjahresergebnis 2018

25. September 2018 10:00 Uhr: Investoren-Telefonkonferenz (in

Englisch)

14.30 Uhr: Investorenkonferenz (in

Französisch)

6. November 2018 Umsatz für das dritte Quartal 2018

Die Veröffentlichung erfolgt jeweils nach der Schließung der Märkte Euronext

Growth und XETRA, d. h. um ca. 20:00 Uhr.

Über SOLUTIONS 30

SOLUTIONS 30 (vormals PC30) ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale

Technologien in Europa. Ziel von SOLUTIONS 30 ist es, sowohl Privatpersonen als

auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen,

die unser tägliches Leben verändern: Gestern die Informatik und das Internet,

heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit

vernetzen. Seit seiner Gründung hat SOLUTIONS 30 über ein dichtes und

kundennahes Netzwerk aus rund 6.000 Technikern mehr als 10 Millionen Einsätze

durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist SOLUTIONS 30 in Frankreich,

Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent.

Das Kapital von SOLUTIONS 30 gliedert sich in 24 179 812 Aktien, die mit

gleichem Nominalbetrag und Stimmrechtsanteil ausgestattet sind.

SOLUTIONS 30 SE ist an der Euronext Growth notiert (ISIN FR0013188844, Kürzel

ALS30) und für den französischen Aktiensparplan (PEA) für kleine und mittelgroße

Unternehmen (KMU) qualifiziert.

Darüber hinaus werden die Aktien von SOLUTIONS 30 auf der elektronischen

Handelsplattform XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN

FR0013188844, Kürzel 30L2) gehandelt.

Indizes: MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.solutions30.com.

