GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT HERSTELLER VON PU-SCHAUMSYSTEMEN IN WEISSRUSSLAND

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA ÜBERNIMMT HERSTELLER VON PU-SCHAUMSYSTEMEN IN WEISSRUSSLAND

Sika AG /

SIKA ÜBERNIMMT HERSTELLER VON PU-SCHAUMSYSTEMEN IN WEISSRUSSLAND

.



Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Sika übernimmt Belineco LLC, einen Hersteller von Polyurethan-Schaumsystemen in

Weissrussland. Damit erweitert die Gruppe ihre Kompetenzen in der Entwicklung

und Produktion von PU-Schäumen. Der Zusammenschluss ermöglicht zudem beiden

Unternehmen einen besseren Zugang zu osteuropäischen

Fachhandelsvertriebskanälen. Belineco erzielt einen Jahresumsatz von

CHF 23 Millionen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der

Kartellbehörden.

Belineco mit Sitz in Brest hat in den vergangenen Jahren ihre Marktposition in

Weissrussland und Russland durch starkes Wachstum gefestigt. Die im hochmodernen

Werk von Belineco produzierten Polyurethan-Schäume werden über ein

Fachhandelsvertriebsnetz in verschiedene osteuropäische Länder verkauft. Mit der

Akquisition erweitert Sika ihre Produktionskapazität und ihr Know-how auf dem

Gebiet der PU-Schaumsysteme. Ausserdem ist der Neuzugang dank seiner Präsenz im

osteuropäischen Markt die perfekte Ergänzung zum PU-Schaumgeschäft der kürzlich

erworbenen Schweizer Firma Polypag. Durch die Übernahme von Belineco verbessert

Sika ihr Produktangebot für den Handel und ihre Präsenz bei den grossen

Fachhandelsketten. Dadurch eröffnen sich neue Cross-Selling-Möglichkeiten für

die Produktpalette beider Unternehmen. Ausserdem ergänzen die Schaumprodukte von

Belineco Sika's Dach- und Fassadensysteme.

Ivo Schädler, Regionalmanager EMEA: "Die Übernahme von Belineco wird sich

positiv auf unser Geschäft mit Kleb- und Dichtstoffen in Osteuropa auswirken und

uns neue, interessante Cross-Selling-Perspektiven eröffnen. Dank des

verbesserten Marktzugangs werden wir unsere Präsenz in dieser Region weiter

ausbauen und das Wachstum beider Unternehmen kontinuierlich vorantreiben. Wir

heissen alle Mitarbeitenden von Belineco herzlich im Sika Team willkommen und

freuen uns auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft."

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 20'000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF

7.09 Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2238346/882018.pdf

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sika AG via GlobeNewswire

http://www.sika.com