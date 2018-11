GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT HERSTELLER VON BETONFASERN IN DEN USA

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA ÜBERNIMMT HERSTELLER VON BETONFASERN IN DEN USA

Sika AG /

Sika hat das weltweite Betonfasergeschäft der Propex Holding LLC übernommen,

welches ein Produktionswerk in den USA für synthetische Fasern zur Verstärkung

von Beton, den Vertrieb in Sikas drei geografischen Regionen sowie eine starke

Marke umfasst. Die erworbenen Geschäftsaktivitäten sind die perfekte Ergänzung

von Sikas Betonsystemen für Lösungen mit hohem Mehrwert, wie sie beim Bau von

Hochhäusern und anspruchsvollen Infrastrukturprojekten erforderlich sind. Das

akquirierte Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von CHF 30 Millionen.

Die Übernahme des Betonfasergeschäfts mit Hauptsitz in Chattanooga, Tennessee,

stellt einen weiteren Schritt in der Expansion des Fasergeschäfts von Sika dar -

nach den Übernahmen von Radmix, Australien, und FRC Industries in den USA sowie

nach der Inbetriebnahme einer Produktionsanlage für Betonfasern in Deutschland.

Durch die Akquisition erhält Sika Zugang zur gut etablierten Marke Fibermesh und

zu branchenführendem technischem Know-how. In Kombination mit dem bestehenden

globalen Faserportfolio von Sika und der Produktpalette an Betonzusatzmitteln

wird das Sortiment von Sika für Betonkunden in der ganzen Welt erweitert. Zudem

schafft das 12'000 m(2) grosse Werk signifikante zusätzliche

Produktionskapazitäten für mikro- und makrosynthetische Fasern und wird das

Wachstum von Sika insbesondere in der Region Americas vorantreiben.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: "Die Übernahme des weltweiten Geschäfts

von Propex und der Marke Fibermesh passt hervorragend in das aktuelle Portfolio

von Sika. Sie bringt bestehenden und neuen Sika Kunden innerhalb des Marktes für

Transportbeton und Betonelementen einen grossen Mehrwert. Die Marke Fibermesh

gilt als Industriestandard für Qualität und Leistung. Nun, da diese Marke Teil

von Sika ist, sehen wir enorme Wachstumschancen für Fibermesh, insbesondere für

unsere Baulösungen in Grossstadtumgebungen und für unser ,Tunneling & Mining'-

Geschäft. Wir freuen uns sehr, die Fibermesh Mitarbeitenden in unserem Sika Team

willkommen zu heissen."

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25

Milliarden erwirtschaftet.

