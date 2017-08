GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN TÜRKISCHEN HERSTELLER VON DICHT- UND KLEBSTOFFEN

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Sika übernimmt ABC Sealants, einen führenden Hersteller von Dicht- und Klebstoffen mit Sitz in der Türkei. Durch die Akquisition stärkt Sika ihre Marktposition in der Türkei und etabliert sich weiter als breit aufgestellten Anbieter von Lösungen für Bau-Innenapplikationen.

ABC Sealants ist ein renommierter Anbieter im türkischen Baustoffmarkt, mit einer starken Präsenz im Distributionsgeschäft. In seinem Werk am Hauptsitz in Istanbul produziert das Unternehmen ein breites Produktportfolio an Dicht- und Klebstoffen für die Bauindustrie. Die neue Produktionsstätte in der Türkei ermöglicht eine bessere Abdeckung des türkischen Marktes und dient gleichzeitig als Produktions- und Verteilzentrum für den Nahen Osten und Afrika. So wird die Supply Chain in der Region weiter ausgebaut. Mit der erweiterten Produktpalette und dem besseren Zugang zu professionellen Vertriebskanälen profitieren beide Unternehmen von umfassenden Cross-Selling-Möglichkeiten.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: "Dank der Übernahme verfügen wir in Zukunft über eine solide Produktionsplattform für den weiteren Ausbau unseres Geschäfts mit Dicht- und Klebstoffen in der Türkei sowie im Nahen Osten und in Afrika. Wir heissen alle neuen Mitarbeitenden im Sika Team herzlich willkommen und freuen uns, mit ihnen gemeinsam das Geschäft weiter voranzutreiben."

SIKA FIRMENPROFIL Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 98 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet.

