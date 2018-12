GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN RUMÄNISCHEN HERSTELLER VON ABDICHTUNGSSYSTEMEN FÜR DÄCHER UND BAUWERKE

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN RUMÄNISCHEN HERSTELLER VON ABDICHTUNGSSYSTEMEN FÜR DÄCHER UND BAUWERKE

SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN RUMÄNISCHEN HERSTELLER VON ABDICHTUNGSSYSTEMEN FÜR

DÄCHER UND BAUWERKE

.



Sika erwirbt Arcon Membrane Srl, einen führenden Hersteller von

Abdichtungssystemen für Bauwerke und Dächer in Rumänien. Mit der Übernahme von

Arcon stärkt Sika die Position auf dem rumänischen Markt und erweitert die

Produktpalette signifikant, um die steigende Nachfrage nach Komplettlösungen für

Dach- und Bauwerksabdichtungen bedienen zu können. Arcon erzielt einen

Jahresumsatz von CHF 23 Millionen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der

Zustimmung der Kartellbehörden.

Mit der Übernahme von Arcon wird Sika zum führenden Anbieter von

Abdichtungssystemen für Dächer und Bauwerke in Rumänien. Nach diversen

Firmenübernahmen in den letzten Jahren, wie Index in Italien, KVK in Tschechien

und Bitbau Dörr in Österreich, stellt diese Akquisition einen weiteren Schritt

im Ausbau des Geschäfts mit Bitumenmembranen von Sika dar.

Der Firmensitz von Arcon befindet sich in Sfântu-Gheorghe, 200 km nördlich von

Bukarest. Das vollautomatisierte Werk produziert technologisch führende

Bitumenmembranen mit dem Potenzial, auch andere Märkte in Südosteuropa zu

bedienen. Zum Produktportfolio von Arcon zählen ebenfalls Wärmedämmungssysteme

für Fassaden und Dächer aus einer Kombination von Schaumpolystyrol-Platten (EPS

- Expanded Polystyrene) und Bitumenmembranen. Die neu erworbenen Technologien

ergänzen perfekt die Dach- und Gebäudeabdichtungssysteme von Sika.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: "Die Marktführerschaft, das umfassende

Produktportfolio und das etablierte Vertriebsnetz von Arcon stärken unsere

Wachstumsstrategie dank neuen Cross-Selling-Möglichkeiten, einem leichteren

Marktzugang und einer verstärkten Präsenz in wichtigen Grossprojekten. Wir

heissen alle Arcon Mitarbeitenden herzlich willkommen im Sika Team und freuen

uns auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft."

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Unsere

mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Umsatz von CHF 6.25 Milliarden

erwirtschaftet.

