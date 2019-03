GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN KANADISCHEN HERSTELLER VON BETONREPARATURSYSTEMEN

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN KANADISCHEN HERSTELLER VON BETONREPARATURSYSTEMEN

.



Sika übernimmt King Packaged Materials Company, einen grossen, unabhängigen

Hersteller von Trockenspritzbeton und Mörteln für die Betonreparatur in Kanada.

Mit der Akquisition baut Sika die lokale Präsenz in Kanada weiter aus und

verbessert ihr Wachstumpotenzial im Heimwerker-, Bau-, Bergbau- und

Tunnelbausektor. Das akquirierte Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von

CHF 61 Millionen und beschäftigt 180 Mitarbeitende. Der Abschluss der

Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 erfolgen.

King ist ein gut etabliertes Familienunternehmen, das Produkte für den

Bausektor, den Bergbausektor und den Heimwerkerfachhandel herstellt. Die

Angebotspalette des Unternehmens umfasst Spritzbetonlösungen, Vergussmörtel,

Reparaturmörtel und Mörtel für den Mauerwerksbau.

Das Unternehmen verfügt über einen hervorragenden Ruf, den es seinen angesehenen

Marken, hochwertigen und zuverlässigen Produktlösungen sowie seiner

ausgezeichneten technischen Vertriebskompetenz verdankt. King betreibt drei

grosse, hochmoderne Produktionswerke. Zwei davon befinden sich in den dichtest

besiedelten Regionen Kanadas mit einer dynamischen Bautätigkeit: in Boisbriand,

Quebec, nahe Montreal und in Brantford, Ontario, unweit von Toronto. Ein

weiteres Werk produziert in Sudbury, North Ontario, für die nahegelegene

Bergbauindustrie.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: "Mit dem Erwerb von King Packaged

Materials und seiner umfangreichen Produktpalette, die unser Portfolio perfekt

ergänzt, werden wir unsere Präsenz in Kanada weiter ausbauen und von sehr

interessanten neuen Cross-Selling-Möglichkeiten profitieren. Dank King wird

Sika, insbesondere im Heimwerkerfachhandel und in den wachstumsstarken

Marktsegmenten Tunnelbau und Bergbau, zu einem führenden Anbieter von

Betonprodukten in Kanada. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, gemeinsame

Zukunft und heissen die Mitarbeitenden von King herzlich willkommen im Sika

Team."

Die Eigentümer von King Packaged Materials Company, die Familien Hutter und

Macpherson, sind überzeugt, dass Sika der ideale Partner für das weitere

Wachstum der King-Produkte in all ihren Marktsegmenten ist. Sie freuen sich auf

die gemeinsamen Geschäfts- und Vertriebsaktivitäten, die grosses Potenzial für

den Ausbau des Produktportfolios in Kanada und weltweit bieten.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 20'000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von

CHF 7.09 Milliarden erwirtschaftet.

http://www.sika.com