GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN HERSTELLER VON POLYURETHAN SCHAUMSYSTEMEN IN DER SCHWEIZ

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN HERSTELLER VON POLYURETHAN SCHAUMSYSTEMEN IN DER SCHWEIZ

Sika AG /

SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN HERSTELLER VON POLYURETHAN SCHAUMSYSTEMEN IN DER

SCHWEIZ

.



Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Sika hat vereinbart, Polypag, einen führenden Hersteller und Entwickler von

Polyurethan Schaumsystemen mit Sitz in der Schweiz, zu übernehmen. Durch die

Akquisition kann das Know-how im Bereich der Entwicklung von Polyurethan

Schäumen erweitert, das Produktportfolio und die Produktionskapazitäten

ausgebaut und das Fachhandelsgeschäft forciert werden. Im vergangenen Jahr

erzielte Polypag mit 120 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von rund CHF 40

Millionen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der

Kartellbehörden.

Polypag wurde 1980 in Altstätten in der Schweiz gegründet. Heute gilt das

Unternehmen als führender Anbieter von Spezialschaumsystemen und hat sich als

starker Fachhandelspartner mit einem leistungsfähigen Produktsortiment

positioniert. Schäume auf Polyurethanbasis sind Baustoffe, die überall dort

eingesetzt werden, wo gedämmt, abgedichtet, verklebt und montiert wird. Sie

werden in Profianwendungen am Bau wie beispielsweise in Gebäudehüllen, in der

Gebäudestruktur oder im Gebäudeschutz ebenso verwendet wie im Heimwerkerbereich.

Die Transaktion umfasst den Hauptsitz mit Produktion in Altstätten, ein

Forschungs- und Entwicklungszentrum im schweizerischen Appenzell sowie ein

Produktionswerk in Landsberg am Lech in Deutschland.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA Sika: "Mit der Übernahme von Polypag können

wir unser Sealing & Bonding Geschäft signifikant stärken. Die kombinierte

Technologie- und Entwicklungsexpertise eröffnet neue Cross-Selling-

Möglichkeiten. Zudem treiben wir durch den Ausbau des Fachhandelsgeschäfts die

Marktpenetration voran und es eröffnen sich für beide Unternehmen

Wachstumsplattformen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft

und heissen die Mitarbeitenden von Polypag im Sika Team herzlich willkommen."

Gottfried J. Peichl, Verwaltungsrat FLM Holding: "Ich freue mich

ausserordentlich, die Firma Polypag in die Hände der Sika übergeben zu können

und damit den PU-Aktivitäten eine grosse Entwicklungs- und Wachstumschance zu

eröffnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern für ihre Leistungen und wünsche Ihnen und der Firma viel Erfolg und

eine gute Zukunft."

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25

Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2207563/858402.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sika AG via GlobeNewswire

http://www.sika.com