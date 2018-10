GNW-News: SIKA SETZT AUF MEGACITIES ALS WACHSTUMSTREIBER -STRATEGISCHE ZIELE BEIM CAPITAL MARKETS DAY IN NEW YORK BESTÄTIGT

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA SETZT AUF MEGACITIES ALS WACHSTUMSTREIBER -STRATEGISCHE ZIELE BEIM CAPITAL MARKETS DAY IN NEW YORK BESTÄTIGT

SIKA SETZT AUF MEGACITIES ALS WACHSTUMSTREIBER -STRATEGISCHE ZIELE BEIM CAPITAL

MARKETS DAY IN NEW YORK BESTÄTIGT

CEO Paul Schuler bestätigte die strategischen Ziele 2020 am Sika Capital Markets

Day, der gegenwärtig in New York stattfindet. Unter dem Motto: "Megacities als

Wachstumstreiber" erläutern Konzernleitungsmitglieder und Experten von Sika in

den USA am Beispiel von New York, wie der Megatrend Urbanisierung und die

zunehmende Entstehung von Grossstädten das strukturelle Wachstum des

Unternehmens unterstützen. Bereits heute erwirtschaftet Sika in den USA 37% des

Umsatzes in den 20 grössten Städten, mit New York als einem der wichtigsten

Märkte.

Paul Schuler: "Unsere innovativen Technologien erfüllen die Herausforderungen im

modernen Städtebau, wie beispielsweise hier in New York, zu denen die Errichtung

von Hochhäusern, die Realisierung von Infrastrukturprojekten, höhere

Baustandards oder die Instandsetzung von Bauwerken gehören. Mit

Hochleistungsprodukten und einer starken Kundenorientierung wollen wir die

Organisation künftig noch stärker auf das Geschäftspotenzial von Megacities und

damit auf weiteres Wachstum sowie unsere Ziele 2020 ausrichten."

Sika konnte in den USA in den letzten 3 Jahren mit einem durchschnittlichen

organischen Wachstum von 8% deutlich stärker als der Markt wachsen.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf umfassende Investitionen in neue

Fabriken, in den Ausbau der Verkaufsorganisation und in Akquisitionen nahe der

Ballungsgebiete und der am stärksten wachsenden Städte in den USA. Durch die

organisatorische Zusammenlegung zur Region Americas Anfang des Jahres werden

Nord- und Lateinamerika stark voneinander profitieren. Unter anderem wird das

Potenzial der zahlreichen Grossstädte und Ballungszentren weiter ausgeschöpft

und der Know-how- und Technologietransfer sowie die systematische

Marktbearbeitung mit überregionalen Key Accounts und Grossprojekten ermöglicht.

SIKA MIT STARKER MARKTPOSITION IN NEW YORK

Am Capital Markets Day zeigt Sika zahlreiche Grossprojekte in New York City,

einer der Megacities, in der in den letzten Jahren vermehrt in den Ausbau der

Produktionskapazitäten und der Verkaufsorganisation investiert wurde. Unter den

vorgestellten Bauprojekten befinden sich unter anderem Hudson Yards, das mit USD

25 Milliarden Investitionsvolumen grösste je in den USA realisierte private

Immobilienprojekt, oder das One Vanderbilt Hochhaus, das nach Fertigstellung der

vierthöchste Wolkenkratzer in New York sein wird. Innovative Sika Technologien,

wie Zusatzmittel für Hochleistungsbeton, Abdichtungslösungen für Bauwerke oder

Klebstoffe für architektonisch anspruchsvolle und energieeffiziente

Glasfassaden, tragen massgeblich zur Realisierung dieser Grossprojekte bei.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25

Milliarden erwirtschaftet.

