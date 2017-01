GNW-News: SIKA SCHLIESST ÜBERNAHME VON RMAX OPERATING, LLC IN DEN USA AB

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA SCHLIESST ÜBERNAHME VON RMAX OPERATING, LLC IN DEN USA AB

Sika AG / SIKA SCHLIESST ÜBERNAHME VON RMAX OPERATING, LLC IN DEN USA AB .



Sika hat am 31. Januar 2017 die Übernahme von Rmax Operating, LLC, einem führenden US-amerikanischen Hersteller von Polyiso-Dämmstoffen für Komplettlösungen im Bereich Gebäudehüllen (Dach- und Fassadensysteme), vollzogen. Die Transaktion war am 14. Dezember 2016 angekündigt worden. Mit einem Jahresumsatz von CHF 75 Millionen ist Rmax ein etablierter Branchenführer mit Sitz in Dallas, Texas. Die Akquisition passt ideal zur Nordamerika- Wachstumsstrategie von Sika und wird das schnell wachsende Geschäft mit Systemen für Dachabdichtungen, Dichtstoffen und Bauwerksabdichtungen weiter stärken.

KONTAKT Dominik Slappnig Corporate Communications und Investor Relations +41 58 436 68 21 slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 97 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet.

