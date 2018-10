GNW-News: SIKA NIMMT ZWEI NEUE STANDORTE IN KASACHSTAN IN BETRIEB

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA NIMMT ZWEI NEUE STANDORTE IN KASACHSTAN IN BETRIEB

Sika AG /

SIKA NIMMT ZWEI NEUE STANDORTE IN KASACHSTAN IN BETRIEB

.



Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Sika baut die Präsenz in Kasachstan aus und stärkt die Position in zwei

boomenden Regionen des Landes. Zusätzlich zur bestehenden Produktion in Almaty

im Südosten des Landes werden in der Hauptstadt Astana und in Atyrau im Westen

gleichzeitig zwei weitere Produktionswerke für Betonzusatzmittel in Betrieb

genommen.

Die Hauptstadt Astana und der Westen Kasachstans sind attraktive Märkte: Allein

in den letzten drei Jahren flossen rund USD 17 Milliarden in den sehr

dynamischen Baumarkt in Astana. Grossprojekte wie die neue Stadtbahn von Astana

(LRT) und das Abu Dhabi Plaza Gebäude, mit 380 Metern das künftig höchste

Bauwerk Zentralasiens, haben einen hohen Betonbedarf. Dasselbe gilt für die Öl-

und Gasindustrie in der Region um Atyrau. Ein Beispiel ist der Prorva

Erschliessungskanal, der eines der grössten Ölfelder der Region, das Tengiz-

Feld, mit dem Kaspischen Meer verbinden wird.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: " Mit Astana und Atyrau erschliessen wir zwei

vielversprechende, regionale Märkte. Das wird unser Wachstum in Kasachstan

beschleunigen. Gleichzeitig stärken die neuen Produktionswerke unsere

Wettbewerbsposition, da wir vor Ort bei unseren Kunden und mit einer optimierten

Supply Chain produzieren können."

WIRTSCHAFTLICHE DIVERSIFIKATION STIMULIERT BAUSEKTOR

Kasachstans Wirtschaft verzeichnet einen Aufwärtstrend und profitiert vom

steigenden Ölpreis, von zunehmenden chinesischen Investitionen und vom

staatlichen Investitionsprogramm, das zu mehr Diversifikation führen und die

Abhängigkeit des Landes vom Öl reduzieren will. Schätzungen gehen davon aus,

dass die Bauindustrie 2018 um 5,9% und bis 2022 jährlich im Schnitt um 4,9%

wachsen wird.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25

Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2220043/868545.pdf

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sika AG via GlobeNewswire

http://www.sika.com