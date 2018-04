GNW-News: SIKA NIMMT ERSTE FABRIK IN SENEGAL IN BETRIEB

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA NIMMT ERSTE FABRIK IN SENEGAL IN BETRIEB

Sika AG /

Sika baut die Produktionskapazität in Westafrika weiter aus und eröffnet in

Senegal eine Fabrik für Betonzusatzmittel. Das neue Werk ist das erste im Land

und soll später um eine Mörtelproduktion erweitert werden. Mit insgesamt

19 Ländergesellschaften und 20 Fabriken verfügt Sika über eine starke Präsenz in

Afrika.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: "In Westafrika ist Senegal eines der am

schnellsten wachsenden Länder und wir positionieren uns früh in diesen

Wachstumsmärkten. Grosse Investitionsprojekte in den Bereichen Infrastruktur,

Transport, Energie und Wasser sowie kürzlich entdeckte Ölreserven tragen

massgeblich zur Entwicklung des aufstrebenden Landes bei. Unsere

Wachstumsstrategie in Afrika hat sich bewährt. Während der letzten fünf Jahre

haben wir den Umsatz um mehr als 18% pro Jahr gesteigert."

BESCHLEUNIGTES WIRTSCHAFTSWACHSTUM

Senegal ist eines der am stärksten wachsenden afrikanischen Länder südlich der

Sahara. In den letzten zwei Jahren ist die Wirtschaft um durchschnittlich 6.5%

pro Jahr gewachsen. Für 2018 wird ein Anstieg von 7% prognostiziert. Motor ist

der 2014 eingeführte "Plan für ein aufstrebendes Senegal" mit dem Zeithorizont

2035, der urbane Zentren mit grossem wirtschaftlichem Potenzial unter anderem

durch Infrastrukturprojekte fördert.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25

Milliarden erwirtschaftet.

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2182065/842571.pdf

http://www.sika.com