GNW-News: SIKA ERWIRBT FÜHRENDEN ANBIETER VON AKUSTIKSYSTEMEN FÜR DIE AUTOINDUSTRIE

SIKA ERWIRBT FÜHRENDEN ANBIETER VON AKUSTIKSYSTEMEN FÜR DIE AUTOINDUSTRIE

Sika übernimmt Faist ChemTec Group, einen führenden Hersteller von

leistungsstarken Lösungen zur Reduzierung von Körperschall in Fahrzeugen. Das

Unternehmen mit Sitz in Worms, Deutschland, erzielt einen Jahresumsatz von

umgerechnet CHF 190 Millionen und beschäftigt weltweit 840 Mitarbeitende. Durch

die Übernahme sichert sich Sika die Technologien und das Know-how für ein

beschleunigtes Wachstum und wird dank der starken Synergien zwischen beiden

Unternehmen die Marktdurchdringung vorantreiben. Die Transaktion erfolgt

vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Faist ChemTec ist ein renommiertes Unternehmen, das über eine starke Marke,

umfassendes technisches Know-how und langjährige Kundenbeziehungen verfügt. Die

vor mehr als 100 Jahren gegründete Firma gehört zu den Pionieren in der

Herstellung von leistungsstarken Lösungen zur Reduzierung von Körperschall. Mit

sechs Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem

europaweiten Vertriebsnetz ist Faist ChemTec gut positioniert und beliefert die

Kunden mit erfolgreichen und innovativen Produkten. Die Innovationen werden

ähnlich wie bei Sika durch Megatrends getrieben, zu denen die Nachfrage nach

höherem Komfort in Automobilen und die Leichtbauweise im Fahrzeugsektor gehören.

Faist ChemTec verfügt über umfassendes Technologie- und Verfahrenswissen auf dem

Gebiet der modifizierten Bitumen- und extrudierten Produkte auf

Butylkautschukbasis, die zur Körperschalldämpfung im Fahrzeugbau eingesetzt

werden. Mit den leichtgewichtigen, mehrlagigen Spitzenprodukten von Faist

ChemTec können Automobilhersteller ohne Kompromisse beim akustischen Komfort

leichtere Fahrzeuge mit einem insgesamt geringeren CO(2)-Ausstoss bauen. Die neu

erworbenen Technologien ergänzen perfekt die Stärken von Sika bei der Dämpfung

von Luftschall und der strukturellen Verstärkung von Karosserieteilen, sodass

Sika Kunden jetzt aus einem noch umfassenderen Portfolio auswählen können.

Darüber hinaus erwirbt Sika durch die Übernahme auch Know-how in

Akustiktechnologien für die Haushaltsgeräte- und die Bauindustrie.

Paul Schuler, CEO von Sika: "Die Akquisition von Faist ChemTec passt perfekt zu

unserer Wachstumsstrategie, da wir so unser Produktangebot und die

Technologiebasis für akustische Dämpfungslösungen für die Automobilindustrie

enorm ausbauen können. Die Lage der Produktionsstätten kommt unserem Anspruch

entgegen, als globales Unternehmen für unsere Kunden in aller Welt lokal

erreichbar zu sein. Wir heissen das erfolgreiche Team von Faist ChemTec herzlich

bei Sika willkommen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit."

Thomas Hasler, Leiter Industry und Automotive Sika: "Der Trend im modernen

Automobilbau geht klar zu Elektrofahrzeugen, Leichtbauweise und Multi-

Materialdesign. Bis zum Jahr 2025 sollen zwischen 10 und 15 Millionen Fahrzeuge

mit Elektroantrieb verkauft werden. Mit den kombinierten Produktangeboten von

Faist ChemTec und Sika positionieren wir uns nicht nur als starker Zulieferer

für konventionelle Autos sondern werden auch vom Megatrend Elektromobilität

überdurchschnittlich profitieren und den Anteil unserer Komponenten pro Fahrzeug

um mehr als 20% steigern."

Yves Alexandre, Mitbegründer von L-GAM: "Wir sind dankbar, dass wir in den

vergangenen Jahren Partner von Faist ChemTec sein durften, und sehr stolz auf

den Erfolg von CEO Christoph Röttges und seinem Führungsteam. Sie haben es

geschafft, ihr Unternehmen unter unserer Eigentümerschaft erfolgreich in

Nordamerika, Osteuropa und China zu etablieren. Wir sind davon überzeugt, dass

Sika der richtige Partner für Faist ChemTec für die Zukunft ist und das globale

Wachstum des Unternehmens weiter beschleunigen wird."

Christoph Röttges, CEO von Faist ChemTec: "Die Geschäftsführung ist hocherfreut

über diese strategische Entscheidung. Wir freuen uns auch darüber, dass wir dank

Sikas Know-how in der Materialtechnologie künftig leistungsstarke Produkte mit

noch höherem Kundennutzen produzieren und unser Geschäft weiter ausbauen können.

Dem Team von L-GAM danke ich für seine Unterstützung in den vergangenen Jahren."

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 99 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75

Milliarden erwirtschaftet.

ÜBER L-GAM

L-GAM (www.l-gam.com) ist eine auf langfristige Partnerschaften ausgerichtete

Investmentgesellschaft mit Kapitalbeteiligungen in Höhe von mehr als EUR 350

Millionen. L-GAM wurde 2013 von Yves Alexandre, Ferdinando Grimaldi und Felipe

Merry del Val gemeinsam mit dem Fürstenhaus von Liechtenstein und mehreren

Familien in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten gegründet. Das

einzigartige und differenzierte Geschäftsmodell der Gesellschaft basiert auf

einer langfristigen, industrieähnlichen Anlagestrategie und einem flexiblen

Mandat, das Anlagelösungen ermöglicht, die die gesamte Kapitalstruktur

berücksichtigen. L-GAM fokussiert sich auf Unternehmen, die anspruchsvolle

Wachstumsprojekte im In- und Ausland verfolgen, und unterstützt diese nicht nur

mit Kapital, sondern auch mit umfassender Erfahrung. L-GAM hält Beteiligungen an

Jardiland (Frankreich), Faist ChemTec (Deutschland), Roberto Cavalli (Italien),

AltéAd (Frankreich), Grupo BC (Spanien) und Cyber Group Studios (Frankreich).

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2152320/826532.pdf

http://www.sika.com