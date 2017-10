GNW-News: SIKA ERÖFFNET ZWEITES PRODUKTIONSWERK IN ANGOLA

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA ERÖFFNET ZWEITES PRODUKTIONSWERK IN ANGOLA

Sika AG / SIKA ERÖFFNET ZWEITES PRODUKTIONSWERK IN ANGOLA .



Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Sika baut die Präsenz in Afrika aus und nimmt in der angolanischen Hauptstadt Luanda ein neues Werk in Betrieb. Neben der Produktion von Betonzusatzmitteln in einer bereits bestehenden Fabrik werden nun auch Mörtelprodukte, eines der wachstumsstärksten Geschäftsfelder innerhalb der Sika Gruppe, lokal hergestellt.

Mit den zusätzlichen Produktionskapazitäten in Angola kommt Sika ihrem Ziel einen Schritt näher, mittelfristig rund 70% des Marktpotenzials auf dem afrikanischen Kontinent mit eigenen Ländergesellschaften und Produktionswerken abzudecken. In dem Staat im Westen Afrikas stimulieren Grossinvestitionen in die Infrastruktur sowie in den Wohn-, Industrie- und Gewerbebau die Bauwirtschaft. Auch in den Ländern Nigeria und Elfenbeinküste hat Sika jüngst Produktionsanlagen zur Fertigung von Mörteln in Betrieb genommen.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: "Allein in den letzten fünf Jahren haben wir unsere Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent stark ausgebaut und verfügen über 19 Ländergesellschaften und 18 Fertigungswerke. Wir positionieren uns früh in den Märkten, um vom Bauboom, bedingt durch das rasante Bevölkerungswachstum und die Urbanisierungstendenzen, zu profitieren. Mit dieser Strategie sind wir in Afrika sehr erfolgreich unterwegs und sind in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt um 22% gewachsen."

KONTAKT Dominik Slappnig Corporate Communications & Investor Relations +41 58 436 68 21 slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 99 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung: http://hugin.info/100359/R/2145320/822351.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sika AG via GlobeNewswire

http://www.sika.com