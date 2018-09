GNW-News: SIKA ERÖFFNET NEUES AUTOMOBILWERK IN MEXIKO

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA ERÖFFNET NEUES AUTOMOBILWERK IN MEXIKO

SIKA ERÖFFNET NEUES AUTOMOBILWERK IN MEXIKO

Sika erweitert und stärkt die Supply Chain für den mexikanischen Automobilmarkt

mit der Eröffnung eines neuen Automobilwerks in Querétaro, Mexiko. Das neue Werk

beinhaltet ein integriertes Logistikzentrum und wird die gesamte Palette von

Akustiksystemen und Karosserieverstärkern von Sika für den lokalen Markt

produzieren, wo gerade zahlreiche neue Zuliefer- und Montagewerke grosser

Autohersteller (OEM) entstehen. Die mexikanische Niederlassung von Faist

ChemTec, die Anfang 2018 von Sika übernommen wurde, wird ebenfalls in das neue

Werk integriert.

Der mexikanische Automobilmarkt ist in den letzten vier Jahren um 25 Prozent

gewachsen. 2018 wird die Zahl der in Mexiko hergestellten Fahrzeuge die Vier-

Millionen-Grenze erreichen. Wachstumstreiber sind die zahlreichen Key Player im

OEM-Markt, die in den Ausbau ihrer Produktionskapazität investieren. Mexiko

gehört zu den führenden Produktionsstandorten der Automobilindustrie und wird

bald der sechstgrösste Autohersteller der Welt sein und somit zu Südkorea

aufschliessen.

Die Megatrends bei Fahrzeugbau und Nachhaltigkeit führen zu höheren

Anforderungen im Bereich der Emissionssenkung und der Verwendung von hochfesten

Klebstoffen, mit denen leichtere, stärkere, sicherere, geräuschärmere und

«grünere» Fahrzeuge produziert werden können - all dies ermöglichen Produkte von

Sika. Mehr als 50 Mio. weltweit produzierte Fahrzeuge werden heute bereits jedes

Jahr mit den Klebstoffen sowie Verstärkungs- und Akustiksystemen von Sika

ausgestattet. Hochleistungstechnologien von Sika wie SikaBaffle®, SikaDamp® und

SikaReinforcer® werden bei der Montage von Fahrzeugen in grossem Umfang

eingesetzt. Die Luft- und Körperschall dämpfenden Technologien verringern

Geräusche im Innenraum, während die verstärkenden Strukturklebstoffe die

Crashfestigkeit der Fahrzeuge erhöhen.

Thomas Hasler, Head Industry von Sika, erklärt: "Unser Werk in Querétaro liegt

strategisch mitten im Zentrum unseres mexikanischen Kundennetzes und somit ganz

nahe bei den zahlreichen bestehenden sowie neu hinzukommenden Herstellerfabriken

und Zulieferbetrieben in Mexiko. Wir wollen mit dem Markt wachsen,

kontinuierlich Mehrwert für unsere Kunden schaffen und diese bestmöglich

unterstützen. Der Standort beherbergt auch eines unserer grossen Baustoffwerke,

mit dem Vorteil einer gemeinsam genutzten Infrastruktur und eines gemeinsamen

Logistik-Netzwerks."

