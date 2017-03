GNW-News: SIKA BAUT PRODUKTION IN MEXIKO AUS

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Sika AG / SIKA BAUT PRODUKTION IN MEXIKO AUS .



Sika eröffnet in Coatzacoalcos, im Südosten von Mexiko, eine Fabrik für Mörtelprodukte. Das neue Werk wird zudem die Fertigung von Betonzusatzmitteln vom bisherigen Standort in Villahermosa übernehmen. Mit fünf Produktionswerken hat Sika eine flächendeckende Supply Chain im Land etabliert. Mexiko verfügt mit 120 Millionen Einwohnern über einen der grössten Binnenmärkte in Lateinamerika und investiert stark in den Ausbau seiner Infrastruktur.

José Luis Vázquez, Regionalleiter Lateinamerika: "Mit dem neuen Produktionsstandort in Coatzacoalcos stärken wir unsere Position in einem der vier Wirtschaftszentren Mexikos und können von dort aus Bauprojekte in der Millionenstadt Mexico-City und in den boomenden Tourismuszentren am Golf von Mexiko beliefern. Sika hat in den letzten Jahren stark in den Ausbau der Fertigungskapazitäten in Mexiko investiert und generiert dort gute Wachstumsraten."

Neben der Belieferung von Bauunternehmen mit Produkttechnologien für Grossprojekte intensiviert Sika in Mexiko auch das Fachhandelsgeschäft. In 2016 ist der Absatz von Produkten für Endverbraucher, die über Bau- und Fachmärkte vertrieben werden, um 25% gestiegen. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die umfassenden Trainingsaktivitäten, die Sika Endkunden und Fachhändlern für Baustoffe anbietet.

SOLIDES WACHSTUM DER BAUWIRTSCHAFT ERWARTET Mexiko ist die zweitgrösste Volkswirtschaft Lateinamerikas. Die Bauwirtschaft profitiert vom Nationalen Infrastrukturprogramm 2014-2018 mit einem Investitionsvolumen von CHF 600 Milliarden, die in den Hausbau, die Stadtentwicklung und in Infrastrukturprojekte in den Bereichen Transport, Energie und Wasser fliessen.

FIRMENPROFIL SIKA AG Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 97 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet.

