GNW-News: SIKA BAUT MIT NEUER FABRIK IN DUBAI PRÄSENZ IN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN AUS

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

SIKA BAUT MIT NEUER FABRIK IN DUBAI PRÄSENZ IN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN AUS

Sika AG /

SIKA BAUT MIT NEUER FABRIK IN DUBAI PRÄSENZ IN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN

AUS

.



Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Sika baut ihre Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)

mit der Eröffnung einer neuen Fabrik in Dubai weiter aus. Eine bestehende

Produktionsanlage für Betonzusatzmittel wurde an den neuen Standort verlagert

und erweitert. Neu installiert wurden eine hochmoderne Mörtelanlage und ein

Reaktor zur Herstellung von Polymeren, welche die Grundlage von

hochleistungsfähigen Betonzusatzmitteln bilden. Der neue Standort wird darüber

hinaus als strategisches Vertriebs- und Distributionszentrum in der Region

etabliert.

Sika hat die Mörtel- und Betonzusatzmittelproduktion, Lagerkapazitäten und Büros

am neuen Standort in Dubai Industrial City zusammengefasst und signifikant

erweitert. Damit werden die Materialflüsse, die Logistik und die Kostenstruktur

optimiert und die Weichen auf weiteres Wachstum gestellt. Die Polymerherstellung

vor Ort führt zu markanten Kosteneinsparungen und ermöglicht es, Kunden in allen

Staaten des Golf-Kooperationsrats mit massgeschneiderten Betonzusatzmitteln für

anspruchsvolle Bauprojekte zu beliefern.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: "Der neue Standort in Dubai Industrial City

liegt günstig zwischen Dubai und Abu Dhabi und wird von uns als strategisches

Produktions-, Distributions- und Vertriebszentrum für die Staaten des Golf-

Kooperationsrats etabliert. Damit haben wir optimale Bedingungen geschaffen, um

unser Wachstumspotential in diesen boomenden Baumärkten weiter voranzutreiben."

BAUSEKTOR PROFITIERT VON WIRTSCHAFTLICHER DIVERSIFIKATION

Die VAE wollen ihre Abhängigkeit vom Erdöl reduzieren und die Wirtschaft breiter

abstützen. Die Bauindustrie profitiert vom wachsenden Tourismus sowie von der

Entwicklung der VAE zum regionalen Logistikzentrum und zum Hub für erneuerbare

Energien und grüne Technologien. Darüber hinaus hat Dubai den Zuschlag für die

Weltausstellung 2020 erhalten, was der Bauindustrie weiteren Schub verleiht.

Schätzungen gehen von einem Wachstum von knapp 7% in den nächsten Jahren aus.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25

Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2211968/862254.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sika AG via GlobeNewswire

http://www.sika.com