GNW-News: SIKA BAUT KAPAZITÄTEN IN RUSSLAND WEITER AUS

SIKA BAUT KAPAZITÄTEN IN RUSSLAND WEITER AUS

Sika eröffnet nahe Jekaterinburg, Russland, ein neues Produktionswerk für

Betonzusatzmittel. Im Einzugsgebiet des Werkes liegen fünf Millionenstädte mit

attraktiven Baumärkten. Grosse Teile der Wolgaregion und Sibiriens können

ebenfalls vom neuen Standort aus beliefert werden.

Der Bezirk Ural mit der Hauptstadt Jekaterinburg ist eine der wohlhabendsten

Regionen des Landes. Rund 90% der Erdgas- und zwei Drittel der Erdölförderung

Russlands stammen aus dieser Region. Die Nähe zu den Kunden und verkürzte

Transportwege stärken die Wettbewerbsposition von Sika markant. Das neue

Produktionswerk in Beryozovsky, nordöstlich von Jekaterinburg, führt damit zu

Kosteneinsparungen und ermöglicht es, Kunden im dieser schnell wachsenden Region

mit massgeschneiderten Betonzusatzmitteln für anspruchsvolle Bauprojekte zu

beliefern.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: "Mit der Etablierung des neuen

Produktionsstandorts nahe Jekaterinburg investieren wir in eine sich dynamisch

entwickelnde Region mit einer boomenden Bauindustrie. Wir haben nun optimale

Bedingungen geschaffen, um dieses zusätzliche Potential zu erschliessen und um

unser Wachstum in Russland weiter zu beschleunigen."

WIRTSCHAFTLICHE DIVERSIFIKATION STIMULIERT BAUSEKTOR

Die russische Wirtschaft und damit die Bauindustrie profitieren derzeit von

zunehmenden Investitionen in Infrastrukturprojekte, vor allem in die Transport-

und Energieinfrastruktur, aber auch in Stadtumbauprogramme und die Erweiterung

der Kapazitäten von Häfen und Flughäfen. Prognosen gehen für die Bauindustrie

von deutlichen Wachstumsraten im Jahr 2018 und in den nächsten fünf Jahren aus.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25

Milliarden erwirtschaftet.

