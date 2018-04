GNW-News: SD-WAN für Office 365: Aryaka unterstützt das E-Learning-Unternehmen City & Guilds Group dabei, die Reaktionszeit von Office 365 zu verbessern

SD-WAN für Office 365: Aryaka unterstützt das E-Learning-Unternehmen City & Guilds Group dabei, die Reaktionszeit von Office 365 zu verbessern

Das globale SD-WAN von Aryaka verringert die zum Öffnen von SharePoint-Dateien

durch globale Benutzer benötigte Zeit von 10 auf 0,05 Sekunden; die Performance

von Outlook verbessert sich weltweit um den Faktor 9

LONDON (Großbritannien), 19. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aryaka®, der

führende globale SD-WAN-Anbieter, hat heute bekanntgegeben, dass seine SD-WAN-

Technologie es der City & Guilds Group, einem weltweiten Marktführer im Bereich

Arbeitskompetenzen, E-Learning und Führungskräfte-Coaching, möglich gemacht hat,

schnellere Reaktionszeiten von Office 365 zu erreichen, was zu einem Anstieg der

Produktivität und verbesserter Zusammenarbeit zwischen Benutzern in Europa und

im Asien-Pazifik-Raum geführt hat.





Die City & Guilds Group mit Hauptsitz in London arbeitet mit Bildungsanbietern,

Regierungen und großen Unternehmen zusammen, um sie dabei zu unterstützen, die

Kompetenzentwicklung für Arbeitgeber in über 100 Ländern zu gestalten und

umzusetzen.

Die Teammitglieder des Unternehmens sind gleichermaßen auf der ganzen Welt

verteilt und arbeiten in erster Linie mithilfe von Microsoft Office 365-

Anwendungen zusammen. Viele aus der Ferne zugreifende Benutzer hatten allerdings

Probleme damit, auf die in Dublin gehostete Installation der Gruppe von Office

365 zuzugreifen. Zum Beispiel konnte es über 37 Sekunden dauern, um eine Datei

vom SharePoint-Laufwerk des Unternehmens zu öffnen. Dies führte nicht nur zu

einer großen Anzahl von Beschwerden der Benutzer, sondern die

Performanceprobleme schränkten auch den Einsatz von Office 365 durch globale

Mitarbeiter ein.

"Unsere Benutzer in Wellington, Neuseeland, haben Verzögerungen von 10-15

Sekunden beim Öffnen eines normalen Microsoft Word-Dokuments erlebt, was

natürlich Auswirkungen auf die Produktivität hatte. Wir wussten, dass dies eine

Hürde für die weitere Zusammenarbeit und für das Erreichen unserer Umsatzziele

darstellen würde", sagte Alan Crawford, CIO der City & Guilds Group. "Es ist

wichtig sicherzustellen, dass die Vorteile, die wir durch den gruppenweiten

Einsatz von Anwendungen bieten, in jeder geografischen Region, in der wir tätig

sind, gleichermaßen gut bereitgestellt werden."

"Die City & Guilds Group hat versucht, sich mit lokalen Microsoft-Clouds zu

verbinden, aber dies konnte die Latenz- und Anwendungsperformanceprobleme für

Benutzer im Asien-Pazifik-Raum nicht lösen", fügte Crawford hinzu.

Auf der Suche nach einer Antwort entschied sich die City & Guilds Group

letztendlich für das globale SD-WAN von Aryaka. Da Aryaka SD-WAN als Dienst

anbietet, konnte die City & Guilds Group die Lösung innerhalb einer Stunde

ausrollen. Die Benutzer bemerkten deutliche Verbesserungen in Bezug auf die

Anwendungsperformance und konnten sofort in Echtzeit in Office 365

zusammenarbeiten.

Einige Beispiele der Verbesserungen in Bezug auf die Anwendungsperformance, die

sie bemerkten, sind unten aufgelistet:

+------------------------------------------------------------------------------+

|Office 365 Mit traditioneller Mit dem globalen|

|Anwendungsperformance Netzwerkinfrastruktur SD-WAN von |

| Aryaka |

+------------------------------+------------------------------+----------------+

| | | |

|Upload einer 10 MB-Datei auf |37,31 Sekunden |12,88 Sekunden |

|SharePoint | | |

| | | |

+------------------------------+------------------------------+----------------+

|Öffnen einer 10 MB-Sharepoint-|9,87 Sekunden |0,05 Sekunden |

|Datei | | |

| | | |

+------------------------------+------------------------------+----------------+

|Upload einer 10 MB-Datei auf |36,72 Sekunden |12,30 Sekunden |

|OneDrive | | |

| | | |

+------------------------------+------------------------------+----------------+

|Senden eines 10 MB-E-Mail- |23,71 Sekunden |8,11 Sekunden |

|Anhangs | | |

| | | |

+------------------------------+------------------------------+----------------+

|Öffnen eines gemeinsamen |5,24 Sekunden |1,91 Sekunden |

|Kalenders | | |

+------------------------------+------------------------------+----------------+

"Unsere Kollegen auf der ganzen Welt konnten ihre Dateien nun dreimal schneller

auf SharePoint hochladen, wir haben beim Öffnen von 10 MB-SharePoint-Dateien

eine Reduktion um den Faktor 200 erreichen können und die Zeit für den Upload

einer 10 MB-Datei auf OneDrive hat sich um den Faktor 3 verbessert", fuhr

Crawford fort. "Mit Aryaka können unsere globalen Teammitglieder jetzt nahtlos

zusammenarbeiten und schneller Lernmaterialien für unsere Kunden entwickeln. So

können wir die aktuellsten, qualitativ hochwertigsten Ressourcen für die

Mitarbeiterentwicklung anbieten. Für uns ist Aryaka das einzige SD-WAN für

Office 365."

"Im Rahmen der fortgesetzten globalen Expansion von Unternehmen, der Teilnahme

an Fusions- und Übernahmeaktivitäten und der Migration von Anwendungen in die

Cloud, ist es von unternehmenskritischer Bedeutung für die Durchführung von

Geschäftstätigkeiten, sich mit dem Unternehmens-WAN zu befassen", sagte Ashwath

Nagaraj, Gründer und CTO von Aryaka. "Mit dem globalen SD-WAN von Aryaka können

Unternehmen schnell handeln, um fast in Echtzeit von sich wandelnden

Unternehmensanforderungen zu profitieren, anstatt unter langsamer

Anwendungsperformance und Verzögerungen bei Projektumsetzungen zu leiden. Wir

freuen uns außerordentlich über die Ergebnisse, die die City & Guilds Group mit

unserem globalen SD-WAN als Service erreichen konnte."

Laut dem kürzlich veröffentlichten State of SD-WAN Connectivity Report (Bericht

zum Stand von SD-WAN-Verbindungen) kann die durchschnittliche Zeit, die eine

100 KB-Datei benötigt, um das Internet von Asien bis nach Amerika zu

durchqueren, bis zu 4000 Millisekunden betragen. Unternehmen, die ein globales

SD-WAN einsetzen, das wie das von Aryaka auf einem nativ in der Cloud

befindlichen privaten Netzwerk basiert, erreichen im Durchschnitt eine um 4,1x

schnellere Anwendungsperformance und 2,5x weniger Unterschiede bei der

Reaktionszeit.

Angesichts von mehr als 800 weltweiten Unternehmenskunden ist Aryaka der

führende globale SD-WAN-Anbieter mit der am schnellsten wachsenden SD-WAN-

Lösung, die derzeit auf dem Markt verfügbar ist, und bietet damit eine

verbesserte Leistung für Cloud- und Vor-Ort-Anwendungen weltweit. Der globale

SD-WAN-Dienst von Aryaka hat sich schnell zur einzigen praktikablen Ersatzlösung

für MPLS für globale Unternehmen entwickelt, die Alternativen zu traditionellen

WAN-Infrastrukturen für die Bereitstellung von unternehmenskritischen

Anwendungen suchen.

Weitere Informationen über Aryaka erhalten Sie unter www.aryaka.com.

Über die City & Guilds Group

Die City & Guilds Group ist ein Marktführer im Bereich der weltweiten

Kompetenzentwicklung. Die Gruppe arbeitet mit Bildungsanbietern, Arbeitgebern

und Regierungen in über 100 Ländern auf der ganzen Welt zusammen, um Menschen,

Unternehmen und Wirtschaften beim Wachstum zu unterstützen, indem es

Kompetenzsysteme gestaltet und die Kompetenzentwicklung umsetzt. Die Gruppe

besteht aus City & Guilds, ILM, Kineo, The Oxford

Group, Digitalme, e3Learning und Gen2.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cityandguildsgroup.com.

Über Aryaka

Aryaka verändert die Art, wie global operierende Unternehmen Standorte und

Benutzer weltweit miteinander verbinden und erfolgsentscheidende Anwendungen

einsetzen, um die Erfordernisse moderner Geschäftspraktiken zu unterstützen. Das

globale SD-WAN von Aryaka bündelt ein zweckbestimmtes privates Netzwerk, SD-WAN,

Optimierungs- und Beschleunigungstechniken, Konnektivität zu Cloud-Plattformen

und Netzwerksichtbarkeit in einer einzigen Lösung, die als Dienst bereitgestellt

wird.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aryaka.com. Folgen Sie uns auf

Twitter, Facebook, YouTube und LinkedIn.

Medienkontakte von Aryaka:

Shehzad Karkhanawala

Director of Marketing

Aryaka

+ 1 408-273-8420

pr@aryaka.com

Cheryl Billson

Aryaka European PR

+44 7791 720460

cheryl.billson@commacomms.com

